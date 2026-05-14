ČEZ překvapil čísly. A zvedá celoroční výhled
ČEZ v prvním letošním čtvrtletí překonal výchozí očekávání. Pomohl mu stabilní provoz elektráren, chladnější zima i konec windfall tax. Skupina tak zvýšila výhled hospodaření na celý rok.
Energetická skupina ČEZ v letošním prvním čtvrtletí vydělala 14,5 miliardy korun. Čistý zisk skupiny tak meziročně stoupl o 13 procent, a to zejména díky ukončení zdanění neočekávaných zisků, takzvané windfall tax. Firma to uvedla v tiskové zprávě.
Provozní výnosy se naopak meziročně snížily o devět procent na 85 miliard korun. Provozní zisk před odpisy, tedy EBITDA, klesl o 18 procent na 35,3 miliardy korun. Podle ČEZ za tím stojí pokles realizačních cen vyrobené elektřiny. Skupina zároveň oznámila, že zvýšila výhled hospodaření na celý letošní rok.
Beneš: Výsledky překonaly očekávání
„Hospodářské výsledky za první čtvrtletí překonaly výchozí očekávání. Přispěl k tomu zejména stabilní provoz výrobních zdrojů, relativně chladná zima a obezřetná nákupní strategie prodejních společností. Po projekčních přípravách se nám podařilo výrazně zvýšit investice do moderní a bezemisní energetiky. Celkem investice dosáhly 16 miliard korun, což znamená meziročně více než dvojnásobný růst,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.
Investiční aktivita směřovala zejména do bezemisních zdrojů, modernizace a posílení distribučních sítí a přípravy strategických energetických projektů. Zahájena byla také výstavba zařízení na energetické využití odpadu ZEVO Mělník.
Elektřiny ČEZ vyrobil méně
Objem výroby elektřiny skupiny ČEZ v prvním čtvrtletí meziročně klesl o čtyři procenta na 13,8 terawatthodiny. Distribuce elektřiny v distribučním území ČEZ Distribuce naopak meziročně vzrostla o čtyři procenta na 9,9 terawatthodiny. Po klimatickém a kalendářním přepočtu šlo o růst o dvě procenta.
Distribuce plynu na území skupiny GasNet stoupla o osm procent na 25,5 terawatthodiny. „Třemi procenty se projevilo chladnější počasí a zbývajících pět procent je důsledkem akvizice společnosti Gas Distribution,“ uvedla firma.
ČEZ zvedá celoroční výhled
Skupina ČEZ navýšila výhled hospodaření na celý letošní rok. Ukazatel EBITDA nově očekává na úrovni 107 až 112 miliard korun. Očištěný čistý zisk předpokládá v rozmezí 30 až 34 miliard korun.
„Hlavním důvodem navýšení výhledu je růst realizačních cen výroby a vyšší objem výroby i těžby v důsledku krize v Perském zálivu a růstu tržních cen energetických komodit,“ uvedl ČEZ.
Vládní plán zestátnění ČEZu
ČEZ je největší energetická firma v Česku. Jejím většinovým akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií. Zbytek vlastní minoritní akcionáři.
Kabinet ANO, SPD a Motoristů plánuje získat nad společností větší kontrolu a připravuje kroky směřující k zestátnění ČEZ. Právě vlastnická budoucnost firmy tak zůstává jedním z hlavních témat, která budou vedle hospodářských výsledků dál sledovat investoři i politická reprezentace.
