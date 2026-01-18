Zestátnění ČEZ je na spadnutí, Havlíček se už chystá na přípravné kroky
Vláda letos zahájí přípravné kroky k výkupu akcií minoritních vlastníků energetické společnosti ČEZ a zestátnění této firmy. Celý proces bude trvat rok a půl až dva. V České televizi (ČT) to řekl ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO). Jaké kroky vláda plánuje, Havlíček neupřesnil, protože se jedná o informace, které by mohly ovlivnit cenu akcií na burze.
Stát drží v ČEZ přes ministerstvo financí zhruba 70 procent akcií, zbytek vlastní minoritní akcionáři. Odkoupením podílu minoritních akcionářů by se stát stal stoprocentním majitelem. Současná vláda tvořená hnutím ANO, SPD a Motoristy ve svém programovém prohlášení uvádí, že udělá kroky k získání stoprocentní kontroly nad výrobou ve skupině ČEZ.
"Nebudeme to oddalovat, máme určitý připravený scénář, jak budeme pokračovat," řekl Havlíček. Proces bude podle něj zahájen v příštích měsících. "Je to proces na rok a půl až dva. Hlavní práce se neodehraje v roce 2026, ale to neznamená, že se nezahájí konkrétní přípravné kroky," doplnil. O konkrétních krocích bude vláda podle Havlíčka informovat později. Detaily nechce zveřejňovat proto, že by takové informace mohly ovlivnit cenu akcií na burze a vést ke spekulacím.
Na dotaz, jaké náklady si zestátnění vyžádá a zda se pohybují kolem dříve zmiňovaných 250 miliard korun, ministr řekl, že se celková cena bude odvíjet od ceny akcií v té době. "Máme připravený takový model, který nebude zatěžovat nějakým zásadním způsobem ani státní rozpočet, ani společnost ČEZ," uvedl. Havlíček také řekl, že vláda počítá s výměnou členů dozorčí rady ČEZ. Neupřesnil, kdo by měl skončit nebo koho bude vláda v radě chtít.