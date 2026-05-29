Dalibor Martínek: Nový územní plán Prahy je ustrašený. A hned se bude měnit
Nový územní plán Prahy, který schválili pražští zastupitelé, není ani dobrý, ani špatný. Po letech jednání a různých ústupků, drtivá většina kritiky pocházela z oblasti nimby, odpůrců rozvoje, jsou evidentní dvě fakta. Za prvé, uff, konečně je nějaký plán. A za druhé, bude ho třeba změnit.
Petr Hlaváček, mozek tvorby nového územního plánu, a také Ondřej Boháč, šéf pražského Institutu pro plánování, se na plánu skutečně nadřeli. Plán má spoustu vrstev, detailně určuje, co a kde se nyní může stavět. Jan Kasl, bývalý primátor Prahy, který stál u zrodu dosud platného plánu z roku 1999, kritizoval už v průběhu vzniku toho nového jeho přílišnou podrobnost. Jak říkal, moc kostiček.
Plán není úplně špatný, odšpuntoval například otázku kolem brownfieldů, míst bývalých továren. Stanovil, že to prostě jsou rozvojová území určená k výstavbě. Skončí tak praxe, kdy se k realizování developerských projektů na těchto místech muselo dojít, eufemisticky řečeno, nejasnou cestou změn dosavadního územního plánu.
Pod tlakem
Vznik nového územního plánu je rámován jednou klíčovou okolností. A to nechutí Pražanů rozvíjet město. Vznikal pod tlakem lidí, kteří přemýšlejí způsobem, my už tu žijeme, nikoho dalšího tady nechceme. Tlak Pirátů a různých spolků byl enormní. Proslovy zastupitelů na rozhodujícím zasedání zastupitelstva byly prosáklé tendencí bojovat za nerozvoj.
Po šestadvaceti letech nastává klíčový den pro nový územní plán hlavního města, který rozhoduje o tom, co a kde se bude stavět. Zastupitelstvo má ve čtvrtek na programu jeho schválení. Nebo odmítnutí. Jde o klíčový dokument pro rozvoj Prahy.
Dalibor Martínek: Nastává den D. Metropolitní plán bude schválen. Ale ANO ho hned začne předělávat
Názory
Po šestadvaceti letech nastává klíčový den pro nový územní plán hlavního města, který rozhoduje o tom, co a kde se bude stavět. Zastupitelstvo má ve čtvrtek na programu jeho schválení. Nebo odmítnutí. Jde o klíčový dokument pro rozvoj Prahy.
Hlaváček má nyní výrazný podpis pod budoucí výstavbou ve městě. Slabinou plánu možná bylo, že se snad až příliš snažil najít kompromisy. Možná mohl být víc nekompromisní, trvat na změnách, které by z metropole mohly učinit ještě atraktivnější město.
Marcel Soural, majitel developerské společnosti Trigema, musel leta bojovat za to, aby mu magistrát schválil jeho originální projekt domu-lodě v okrajových Nových Butovicích, který má mít výšku 135 metrů. A má se tak stát nejvyšší budovou v Praze. Varso Tower, který s anténou měří 310 metrů, je nejvyšší budovou Varšavy. V Bratislavě mají mrakodrap Eurovea Tower s výškou 168 metrů. Co víc k tomu říct. Praha stále nepochopila, kde je její budoucnost.
Výškové limity
Zásadní slabinou nového územního plánu jsou výškové limity. Fakt, že se v místech dopravních uzlů, stanic metra nebo u nádraží, nestaví do výšky, označují někteří developeři jako hospodářský zločin. Politici různých stran dlouhé roky hovoří v souvislosti s budoucností Prahy jako o městě krátkých vzdáleností. Do patnácti minut z domova do práce. Tím, jak územní plán osekává výškovou výstavbu, jde přímo proti této oblíbené tezi. Není to nikde na světě, aby se metropole, která rychle roste a stahuje chytré mozky z celé země, takto zabetonovala výškové výstavbě.
Ceny nemovitostí v Česku dál rostou, i když u bytů a rodinných domů už pomaleji než v roce 2025. Podle ČSOB Indexu bydlení zdražily byty v prvním čtvrtletí meziročně o 12,5 procenta, rodinné domy o 9,1 procenta a pozemky o osm procent.
Byty dál zdražují. Za pět let jejich hodnota vyskočila téměř o polovinu
Reality
Ceny nemovitostí v Česku dál rostou, i když u bytů a rodinných domů už pomaleji než v roce 2025. Podle ČSOB Indexu bydlení zdražily byty v prvním čtvrtletí meziročně o 12,5 procenta, rodinné domy o 9,1 procenta a pozemky o osm procent.
Kandidát na primátora za ANO Ondřej Prokop prohlašuje, že okamžitě po podzimních volbách se bude muset plán opravovat. S tím souzní většina developerů. „Po více než 26 letech vnímáme, že navrhovaná výšková omezení se v mnoha případech stala bariérou, kterou se bohužel nepodařilo překonat ani v nově schváleném Metropolitním plánu,“ uvádí například společnost Neocity.
A není to jen ona, kdo tuto „závadu“ na plánu vnímá. Podobný pohled má většina stavitelů. Máme tady nový územní plán, možná bychom měli slavit. Není co, hned se bude muset opravovat.
Praha je obětí své bojácnosti, konzervatismu. A také účasti v programu UNESCO, který chrání památkově významné objekty. V Praze tato úmluva „chrání“ celé centrum města, zároveň jeho rozvoj spolu s aktivisty a rigidními úřadníky dusí jako krajta na krku. Nový územní plán sice otevírá možnosti stavět na brownfieldech, ale svázaně, celkově žádný velký stavební boom nepřinese. A to v době, kdy vedeme nekonečné plané debaty o dostupném bydlení.