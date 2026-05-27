Dalibor Martínek: Nastává den D. Metropolitní plán bude schválen. Ale ANO ho hned začne předělávat

Po šestadvaceti letech nastává klíčový den pro nový územní plán hlavního města, který rozhoduje o tom, co a kde se bude stavět. Zastupitelstvo má ve čtvrtek na programu jeho schválení. Nebo odmítnutí. Jde o klíčový dokument pro rozvoj Prahy.
Spoluautor územního plánu, radní za Starosty Petr Hlaváček, který se na jeho přípravě podílí prakticky od začátku, tedy od roku 2012, kdy vedení města odhlasovalo potřebu takový dokument mít, ještě před pár týdny vyjadřoval pochyby, zda jeho velmi podrobný územní plán bude nakonec schválen.
ANO plán podpoří
Ondřej Prokop, kandidát na primátora za ANO v podzimních volbách, nyní potvrdil, že i jeho opoziční uskupení bude pro plán hlasovat. Nic už nestojí v cestě tomu, aby Praha měla nový územní plán. „Metropolitní plán bude zítra schválen,“ prohlásil Prokop na besedě věnované dostupnému bydlení. Podle něj je lepší varianta mít sice špatný plán, než nemít žádný plán.
„Metropolitní plán je hloupý kompromis. Hlaváček chce být konsenzuální se všemi, což se podepisuje na kvalitě návrhu,“ uvedl Prokop.Největším problém jsou podle něj úzkoprsé výškové limity staveb. A to i na místech, kde se výstavba vyšších budov nabízí. „Stavět nízké budovy na dopravních uzlech je nesmysl,“ uvedl. Podle něj to zavání hazardováním s veřejným prostorem. Prokop předpokládá, že po podzimních komunálních volbách se hned jeho strana pustí do úprav územního plánu. Už má seznam priorit, v čem je potřeba plán opravovat.
Praha čeká na nový plán roky
Na schválení nového pražského územního plánu se čeká roky. Aktuálně se totiž možnost stavět například na brownfieldech, jako je nákladové nádraží Žižkov nebo holešovické nádraží Bubny, řeší změnami stávajícího územního plánu. Změny trvají roky, zpomalují výstavbu. A je to korupční prostředí. Současný platný plán města pochází z rok 1999, a už když byl tenkrát schválen, byl vnímán jako provizorium.
„Stávající plán z roku 1999 už potřebám města nedostačuje,“ tvrdí Zdeněk Zajíček, prezident české Hospodářské komory. Podle něj se v metropoli vede diskuze o různých příčinách drahého bydlení, ale zásadní problém je právě v nedostatku bytů, kterých se staví o dvě třetiny méně než město potřebuje. Nový plán podle Zajíčka sice není definitivním řešením bytové krize, ale je nutným krokem pro posílení výstavby.
Jako poslední mávnutí praporkem pro schválení plánu bylo rozhodnutí výboru územního rozvoje pražského zastupitelstva, který tento týden doporučil schválení plánu.
Sen o rodinném domě za Prahou se prodražuje. Zasíťované parcely v dobrém dojezdu od metropole už běžně stojí miliony korun a samotný pozemek je jen začátek celkového rozpočtu. V Choťánkách u Poděbrad teď míří do prodeje poslední etapa parcel, které ukazují, kam se posunuly ceny bydlení ve středních Čechách.
Stavební pozemek v dojezdu od Prahy už dávno není levnou vstupenkou k rodinnému domu. V atraktivnějších lokalitách Středočeského kraje se ceny zasíťovaných parcel běžně dostávají na několik milionů korun, a pokud mají dobrou dopravní dostupnost, občanskou vybavenost v okolí a hotovou infrastrukturu, drží si silnou poptávku.
Ukazuje to i trh v okolí Poděbrad. V Choťánkách se aktuálně objevují stavební pozemky zhruba v pásmu 5,5 až 7,6 tisíce korun za metr čtvereční. Například nabídka na Sreality ukazuje parcelu o velikosti 739 metrů čtverečních za 4,11 milionu korun, tedy 5566 korun za metr, zatímco ve Velkém Zboží u Poděbrad je pozemek o výměře 1034 metrů čtverečních nabízen za 7,86 milionu korun, tedy 7602 korun za metr.
Do tohoto trhu teď vstupuje poslední etapa projektu Pozemky u Poděbrad od Geosan Development. Developer uvádí do prodeje 30 parcel v Choťánkách o výměře 640 až 982 metrů čtverečních. Zasíťování má být dokončeno v závěru letošního roku a pozemky mají být napojené na vodovod, kanalizaci, elektřinu a veřejné osvětlení. Přístup zajistí nové komunikace s chodníky.
Cenově se nová etapa pohybuje v řádu vyšších jednotek milionů. Aktuální ceník Geosanu ukazuje například pozemek o velikosti 652 metrů čtverečních za 4,39 milionu korun, parcelu o výměře 795 metrů čtverečních za 5,24 milionu korun nebo pozemek o výměře 826 metrů čtverečních za 5,44 milionu korun. Největší parcela o velikosti 982 metrů čtverečních je v inzerci nabízena za 6,18 milionu korun.
Druhá vlna za Prahou dál láká rodiny
Atraktivita Choťánek stojí hlavně na poloze. Obec leží zhruba tři kilometry od Poděbrad, kam se dá autem dojet přibližně za pět minut. Na pražský Černý Most má cesta autem trvat kolem půl hodiny, přímé vlakové nebo autobusové spojení do Prahy zhruba hodinu.
Podle Geosanu byl o předchozí etapu zájem: z původních třiceti parcel zůstávaly volné už jen dva pozemky. Nově nabízené parcely jsou podle firmy o něco větší než v předchozí etapě.
GLS Česko zažilo v posledním roce výraznou proměnu. Firma masivně investuje do výdejních boxů, chce posílit domácí doručování a více těžit ze své celoevropské sítě. Podle jejího šéfa Petra Pěchy se logistika během několika let promění v digitální službu, kde bude klíčová flexibilita, data a práce s AI. V rozhovoru mluví o ambicích GLS, proměně zákaznických návyků, budoucnosti home delivery i o tom, proč už dnes zákazníci neodpouštějí zpoždění.
Máte za sebou první rok ve funkci šéfa GLS Česká republika. Jaké to období bylo?
Byla a pořád je to obrovská výzva. S kolegy jsme si dali za cíl probudit „spícího obra“ české logistiky. A myslím si, že přesně to se daří. GLS je neuvěřitelně silná firma, která měla obrovský potenciál, ale dlouho o sobě v podstatě nemluvila. Ale posílení marketingu je jen jedna ze změn.
Tou největší byl jednoznačně vstup do segmentu výdejních boxů. Rozhodli jsme se, že v boxech chceme hrát top ligu, a během jediného roku jsme postavili tisíc nových boxů. Dnes jsme na hranici dvou tisíc a letos chceme přidat další tisícovku. To už je síť, která má skutečnou sílu.
A další změny?
Začali jsme výrazně rozvíjet home delivery, tedy doručování domů. Vidíme tam obrovský potenciál. Spustili jsme mobilní aplikaci, začali jsme třídit balíky i v neděli, abychom mohli doručovat rychleji, otevřeli jsme mnohem intenzivnější komunikaci s e-shopy a začali systematicky budovat značku GLS. Největší překvapení pro mě ale bylo, jak fantastická čísla firma má z pohledu kvality.
V rozhovorech krátce po nástupu do vedení firmy jste několikrát zmínil, že se chcete stát jedničkou trhu. Kterou metriku sledujete jako klíč k cestě na vrchol?
Pozici jedničky si definujeme asi trochu jinak, než bývá standardem. Chceme být ve stavu, kdy zákazník přijde na e-shop a pokud tam GLS nebude, bude zklamaný. A naopak když tam bude, bude rád. Nejde jen o počet balíků. Chceme být jedničkou v komplexnosti služby. Aby klient věděl, že GLS dokáže obsloužit všechno od A do Z a že to nikdo neumí tak dobře jako my.
Ta cesta vede přes několik věcí. Potřebujeme dál rozvíjet síť boxů, protože bez vlastní infrastruktury se dnes logistika dělat nedá. Potřebujeme růst v home delivery, kde se z doručení domů stává prémiová služba. A potřebujeme udržet kvalitu. V Česku máme doručitelnost balíků přes 99 procent. To je mimořádné číslo. Pokud si tuto kvalitu udržíme a spojíme ji s růstem, bude velmi těžké s námi soutěžit. Směřujeme k logistickému ekosystému, který bude kombinovat home delivery, boxy, B2B logistiku i zahraniční přepravu. GLS má navíc velkou výhodu v tom, že působí ve více než dvou desítkách evropských zemí. Díky tomu dokážeme nabídnout uzavřenou službu po většině starého kontinentu — tedy přepravu v rámci jedné sítě, a ne model, kdy si zásilku postupně předává několik různých dopravců. Do budoucna navíc cílíme i mimo Evropu.
Tedy že když si něco koupím na e-shopu ve Francii, tak mi to dojde v rámci jedné služby, a ne že si to postupně předají tři dopravci pod různými vlajkami, chápu to dobře?
Přesně to dokážeme. A tohle umí jen málo služeb na trhu. To je obrovská výhoda hlavně pro export a mezinárodní logistiku. Taková infrastruktura se nedá vybudovat během krátké chvíle. Je to obrovský poklad a my na něm chceme stavět.
Pojďme k boxům, které představují pro logistiku zásadní inovaci. Jak těžké je vybudovat v rámci jednoho roku kolem tisícovky nových boxů?
Je to velmi těžké. Ale máme obrovské nadšení a velmi silný tým. Hodně jsme se za poslední měsíce naučili. Víme, kde boxy dávají smysl, jak mají být velké, jak dlouho trvá příprava nebo jednání s obcemi. Snažíme se boxy umisťovat citlivě a hledat shodu i se starosty nebo municipalitami. Po roce intenzivního růstu už máme vlastní know-how.
Co je nejdůležitější znalost pro provozování takovéto sítě?
Nejdůležitější je chápat, kde má být jak velký box. A vzhledem k tomu, že boxy nebo jejich části sdílíme s dalšími firmami, je nutné umět odhadnout, jakou kapacitu můžeme nabídnout ostatním. Začínali jsme s menšími boxy kolem 24 schránek. Pak jsme šli na dvojnásobek a dnes stavíme boxy s osmdesáti i více schránkami. Některé mají přes sto schránek. Protože jakmile box postavíte, okamžitě se zaplní.
Sám jsem zákazníkem e-shopů a boxy jsou samozřejmě zejména pro určitý typ zákazníka velká výhoda. Jak se proměňují návyky klientů?
Zásadním způsobem. Ještě před pár lety zákazníci brali doručení druhý den jako něco skvělého. Dnes je to standard. Pokud balík druhý den nedorazí, je problém. A mizí i tolerance během Vánoc. Dřív zákazník odpustil jednodenní zpoždění. Dnes už ne. To vytváří obrovský tlak nejen na logistické firmy, ale i na e-shopy. Musí prodlužovat časy objednávek a být mnohem efektivnější.
A nahradí tedy boxy klasickou dovážku?
Rozhodně ne. Naopak. Home delivery roste a je to díky tomu, že jsme ten produkt proměnili prostřednictvím aplikace a zákazník díky real-time-trackingu přesně vidí, kde kurýr je a kdy dorazí. To home delivery posunulo do úplně jiné ligy, stalo se prémiovou službou. Lidé chtějí flexibilitu, chtějí přesnost, chtějí kontrolu nad časem. A pokud jim to nabídnete, bude ten segment dál růst.
Balík do ruky v konkrétní čas. Slotové doručení míří za hranice velkých měst
Technologicko-logistické firmy DODO a GLS zahájily pilotní spolupráci, díky níž si zákazníci mohou vybrat konkrétní den a časové okno doručení. Prvním zapojeným partnerem je Pilulka.cz, projekt je ale od začátku otevřený všem e-shopům, které chtějí nabídnout přesné časové doručení.
Opět zmíním vaše předchozí rozhovory, kde jste vysněnou logistiku přirovnal třeba k Netflixu. Jak tedy tu ideální logistickou službu budoucnosti vnímáte?
Věřím v logistický ekosystém, kde je všechno propojené – e-shop, dopravce, tracking, vrácení zásilky, boxy i doručení domů. Ten proces nemá končit výběrem dopravce v košíku. Má běžet dál jako jeden propojený celek. Díky datům dnes dokážeme mnohem lépe predikovat, kam zákazník bude chtít zásilku doručit. Jestli preferuje box, nebo domov. A věřím, že budoucnost směřuje k nákupu na jeden klik. Hodně mě v tomhle ovlivnila zkušenost z Číny. Tam je uživatelská zkušenost posunutá extrémně daleko. Bydlel jsem v hotelu s recepcí a když jsem si něco objednal, večer jsem měl zásilku rozbalenou na stole v pokoji. Člověk si velmi rychle zvykne na komfort a pak ho začne očekávat i jinde.
Jak tyto ideály přiblíží AI a další inovace?
Myslím, že AI bude zatím prospěšná spíše dovnitř, tedy ovlivní fungování firmy jako takové. AI dnes dokáže dramaticky zrychlit procesy. To, co dnes kurýr nebo skladník dělá hodinu, může být otázka minut. Obrovský potenciál je ve třídicích centrech, v automatizaci, ve čtení kódů nebo optimalizaci tras. Do logistiky určitě vstoupí mnohem víc robotizace, protože se dnes dostáváme do fáze extrémní efektivity. A AI v tom bude hrát zásadní roli.
Autonomní vozy?
Tam to zatím hodně brzdí legislativa, ale například v Číně už takové vozy běžně fungují. Nemyslím si ale, že zmizí kurýři. Lidé budou pořád chtít lidský kontakt, hlavně u prémiových služeb.
Jak chcete GLS posouvat v dalších letech?
Máme několik hlavních priorit. První je dál budovat infrastrukturu boxů. Druhá je stát se jednoznačně nejsilnějším partnerem pro zahraniční přepravu v Evropě. A třetí je posunout home delivery na úplně novou úroveň flexibility.
A pak mám ještě jeden osobní cíl. Chci ukázat, že logistika není nudná. Dnes je to digitální služba, která se bude dál dramaticky proměňovat. A zároveň chci, aby lidé v GLS měli radost z toho, že v té firmě pracují. Neberu to jako klišé. Beru to jako závazek. Protože bez správných lidí se žádná podobná transformace udělat nedá.
Petr Pěcha
Vloni v březnu se stal generálním ředitelem GLS CZ. Dříve pracoval jako obchodní ředitel v dopravci RegioJet. Působil také ve společnostech Seznam.cz či Home Credit.
