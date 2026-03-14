Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Názory Umělá inteligence ve válce: Vědci chtějí jasná pravidla, ale těžko je dostanou

Umělá inteligence ve válce: Vědci chtějí jasná pravidla, ale těžko je dostanou

ČTK
Josef Tuček
Špičkový vědecký časopis Nature vyzval tento týden, aby využívání umělé inteligence v ozbrojených konfliktech bylo pozastaveno až do sjednání mezinárodní normy pro takovéto počínání. Zatím prý vzniká nebezpečné vakuum, které může vést ke ztrátám na životech civilistů. Je to postoj lidsky pochopitelný, ale v tuto chvíli neuskutečnitelný.

Světový vědecký časopis Nature ve svém redakčním stanovisku konstatuje, že svět vstoupil do éry, kdy válečné operace může vést umělá inteligence (AI). A to je rizikové. Modely AI mohou vytvářet nepřesné výstupy a způsob, jak ke svým závěrům docházejí, zůstává často nejasný. Mohou tedy vcelku snadno zničit civilní cíle.

Stanovisko časopisu Nature není úplně idealistické. Jeho autoři nepochybují o tom, že války jsou a budou. A že se v nich umělá inteligence určitě uplatní. Dokonce soudí, že právě využití AI v nich může snížit počet civilních obětí. Jenom chtějí, aby svět nejdřív přijal dohodu o tom, jak vojáci smějí umělou inteligenci v bojích používat. Podobně jako existují třeba ženevské úmluvy o humanitárních souvislostech vojenských konfliktů.

Je v tom bohužel nevyhnutelná absurdita. Mladý kluk v džínách a triku na diskotéce je civilní cíl a vojenské útoky by se mu podle dohod měly vyhnout (ale stejně kolikrát nevyhnou). Tentýž mladý kluk povolaný do armády a navlečený do uniformy je však regulérním, „povoleným“ vojenským cílem.

Ale zpět k dohodám o válčení. Vznikly zpravidla po nějaké válce a měly zmírnit lidské neštěstí případně i regulovat užívání zbraní, které beztak všichni měli. Avšak umělá inteligence je novinka. Kdo by ji teď chtěl omezovat nebo se jí dokonce vzdát?

Evropská kosmonautika má vyšší rozpočet. A poprvé si otevřeně klade vojenské cíle

Názory

V padesátileté historii Evropské kosmické agentury (ESA) se teprve nyní stalo, že tato mezivládní organizace získala do rozpočtu prakticky tolik peněz, kolik chtěla – 22,1 miliardy eur. Je to o třetinu víc než pro minulé tříleté období. A poprvé ve své historii bude agentura připravovat projekty určené i pro vojenské účely, shrnuje v analýze pro Newstream vědecký novinář Josef Tuček.

Vzpoura v Silicon Valley

Snaha o autonomii na bojišti není nová. Již v roce 1943 používaly USA proti německým ponorkám torpédo, které bylo vybaveno mikrofony a samo se navádělo za zvukem motoru. Dnešní systémy využívají AI k rozpoznání cílů, navigaci k nim a jejich zničení s minimální nebo vůbec žádnou lidskou pomocí. Takovéto drony a další zbraně jsou teď nasazeny nad ukrajinským bojištěm stejně jako ve válce proti Íránu. Na rozdíl od lidského operátora reagují v milisekundách, což je ve válce rozhodující výhoda.

Na rizika nešikovného využití či rovnou zneužití AI při vedení vojenské operace upozorňují i její tvůrci. Společnost Anthropic se nedávno dostala do sporu s americkým Pentagonem, když odmítla povolit využití svého modelu Claude pro autonomní zbraně a také pro možné masové sledování vlastních občanů. Pentagon následně firmu označil za „riziko pro dodavatelský řetězec“. Anthropic poté oznámil, že se s administrativou bude soudit.

Mimochodem, takto zásadový Anthropic v minulosti nebyl, jeho šéf Dario Amodei říkal, že právě AI může Americe zajistit vojenskou převahu nad Čínou a jinými autokraciemi.

Oproti tomu firmy jako OpenAI a Google zmírnily svá dřívější prohlášení proti vojenskému využití svého softwaru, což vyvolalo vlnu protestů i rezignací tisíců zaměstnanců.

Opatrné znepokojení nad vývojem i postojem administrativy projevili  představitelé společností jako Nvidia, Microsoft, Apple či Amazon.

Trumpova vláda označila firmu Anthropic za riziko pro dodavatelský řetězec

Zprávy z firem

Americké ministerstvo obrany naplnilo svou hrozbu a oficiálně označilo technologickou společnost Anthropic za riziko pro dodavatelský řetězec. Rozhodnutí má okamžitou platnost a zakazuje vládním dodavatelům používat technologie firmy Anthropic při plnění zakázek pro americkou armádu, napsala agentura Reuters.

Nevyčíslitelné svědomí versus hněv Donalda Trumpa

Ve hře jsou, kromě vlastního svědomí, které se ovšem špatně vyčísluje, pochopitelně peníze. Vojenské dodávky mohou být finančně prima. Pokud by ale znechutily jiné zákazníky, kteří by přešli k „nevojenské“ konkurenci, mohou naopak v celkovém součtu představovat ztrátu. Tohle musí manažeři zvážit.

Ovšem postavit se nevypočitatelnému Donaldu Trumpovi hrozí malérem – však také významní představitelé byznysového světa kolem prezidenta snaživě panáčkují, aby se na ně nerozzlobil. A Donald Trump dává najevo, že mezinárodní dohody, ať už jakékoli, ho nijak zvlášť neomezují.

Do téhle situace přichází editorial časopisu Nature s výzvou, aby svět přijal dohodu o regulaci využití AI ve vojenských konfliktech. Je asi nutné to požadovat. Ale nikoho nepřekvapí, že něco takového se hned tak nepovede.

Umělá inteligence potřebuje datová centra, ale lidé je nechtějí. Naštěstí se dají postavit ve vesmíru

Umělá inteligence potřebuje datová centra, ale lidé je nechtějí. Naštěstí se dají postavit ve vesmíru

Názory

Z důvodů objektivních i velmi subjektivních se lidé bouří proti stavbám velkých datových center. Investoři do umělé inteligence se tedy budou muset s jejich odporem vypořádat. Případně datová centra přestěhovat do severských končin nebo až do vesmíru, což podle nových propočtů nemusí být tak obtížné, jak by se zdálo.

Názory

WSJ: USA vysílají na Blízký východ expediční jednotku námořní pěchoty

Protesty proti USA
Spojené státy podle deníku The Wall Street Journal vysílají na Blízký východ expediční útvar námořní pěchoty. Krok přichází v době, kdy íránské útoky výrazně narušily lodní dopravu v Hormuzském průlivu, jedné z nejdůležitějších tras pro přepravu ropy na světové trhy.

Spojené státy vysílají na Blízký východ expediční útvar námořní pěchoty. Informoval o tom deník The Wall Street Journal (WSJ), podle něhož k rozhodnutí dochází v době, kdy íránské útoky výrazně omezily lodní dopravu v Hormuzském průlivu, klíčové tepně pro transport ropy z Perského zálivu na světové trhy. Americké ministerstvo obrany zprávu zatím odmítlo komentovat.

Nasazení expediční jednotky, která může čítat až 2500 příslušníků námořní pěchoty, podle WSJ schválil ministr obrany Pete Hegseth na žádost velitelství amerických ozbrojených sil pro oblast Blízkého východu.

Karel Pučelík: Donald Trump prostě neumí vládnout

Názory

Skoro by se dalo konstatovat, že kam přijde pravicový populismus, tam brzy vypukne chaos, a politika se změní v absurdní podívanou. Třeba kvůli vzestupu Donalda Trumpa je svět nepředvídatelnějším a brutálnějším místem. Populističtí lídři ukazují, že umí vyhrát volby, ale s vládnutím si většinou nevědí rady.

K eskalaci napětí v regionu došlo poté, co Spojené státy a Izrael podnikly údery proti Íránu s deklarovaným cílem zabránit Teheránu v získání jaderných zbraní. Írán a jeho spojenci následně zahájili odvetné útoky pomocí dronů, balistických střel a raket, které míří nejen na Izrael a americké vojenské objekty v regionu, ale také na civilní cíle v některých arabských zemích.

Boje v oblasti zároveň výrazně narušily provoz v Hormuzském průlivu. Ten patří mezi nejdůležitější námořní trasy na světě – proudí jím významná část světových dodávek ropy a zemního plynu. Omezení dopravy proto vedlo k růstu cen energetických surovin na světových trzích.

První úvahy nad pozemní operací. Obohacený íránský uran by mohly zajistit speciální síly

Politika

Německo kritizuje americkou výjimku pro ruskou ropu. Podle Merze jde o chybu

Německý kancléř Friedrich Merz označil rozhodnutí Spojených států dočasně povolit nákup části ruské ropy za chybu. Podle Berlína může takový krok oslabit sankční tlak na Rusko a nepřímo přispět k financování války na Ukrajině.

Uvolňovat nyní protiruské sankce je podle německého kancléře Friedricha Merze chybou. Řekl to na tiskové konferenci po jednání s norským premiérem Jonasem Gahrem Störem na vojenské základně za polárním kruhem. Reagoval tak na rozhodnutí Spojených států, které na 30 dní povolily zemím nakupovat ruskou ropu již naloženou na tankerech na moři. „Uvolňovat sankce teď – ať už z jakéhokoli důvodu – považujeme za chybu,“ uvedl Merz. Dodal, že se o americkém kroku dozvěděl až dnes ráno.

Rozhodnutí Washingtonu oznámil ve čtvrtek večer na sociální síti X americký ministr financí Scott Bessent. Podle něj má dočasná výjimka pomoci stabilizovat světové trhy s energiemi. Ruský vyslanec Kirill Dmitrijev, který o tématu ve středu jednal s americkými představiteli na Floridě, uvedl, že opatření se může týkat zhruba 100 milionů barelů ruské ropy.

Zelenskyj vyzývá Trumpa: Zvyšte tlak na Putina, ne na mě

Politika

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby zesílil tlak na Rusko a jeho prezidenta Vladimira Putina. Podle něj by se Spojené státy měly soustředit na Moskvu, nikoli na Kyjev, aby souhlasil s příměřím po více než čtyřech letech války.

Americký krok kritizovala také německá ministryně hospodářství Katherina Reicheová. Podle ní existuje riziko, že nákupy ruské ropy budou nadále plnit „válečnou kasu“ ruského prezidenta Vladimira Putina.

Napjatá situace panuje také na světových trzích s ropou. Ceny této suroviny ve čtvrtek prudce vzrostly a přiblížily se hranici 100 dolarů za barel, což je nejvyšší úroveň za téměř čtyři roky. Po zprávě o americké výjimce ceny při ranním obchodování v Asii krátce mírně klesly. Na trzích v posledních dnech zvyšuje nervozitu také konflikt na Blízkém východě po americko-izraelském útoku na Írán.

Lukáš Kovanda: Pohonné hmoty zdražily v Česku 11krát víc než na Slovensku

Názory

V České republice zdražily benzín a nafta v reakci na válku v Íránu na poměry zemí EU nadprůměrně. Ve dnech 2. až 9. března totiž stoupla cena benzínu v Česku v přepočtu do eur o 6,9 procenta a nafty o 16,3 procenta. V průměru tak tyto pohonné hmoty zdražily o 11,6 procenta. To je osmý nejvyšší údaj v rámci zemí EU, jak vyplývá z dat, která zveřejnila Evropská komise (viz graf níže).

Spojené státy přistoupily k uvolnění části sankcí v době, kdy se členské státy Mezinárodní agentury pro energii (IEA) chystají uvolnit část svých strategických ropných rezerv. Celkem by mělo na trh přijít asi 400 milionů barelů ropy.

Německo už oznámilo, že ze svých zásob uvolní 2,64 milionu tun ropy, což odpovídá přibližně 19,5 milionu barelů. Celkové německé rezervy podle ministerstva hospodářství činí asi 19,5 milionu tun, tedy zhruba 144 milionů barelů. Berlín tak plánuje uvolnit přibližně 14 procent svých zásob. Podobný krok avizovala i řada dalších členských zemí IEA včetně Spojených států.

Čím delší, tím tvrdší dopad i na českou ekonomiku. Válku v Perském zálivu nelze podceňovat, varují ekonomové

Leaders

Rozpoutaný válečný konflikt mezi Íránem a Izraelem po boku se Spojenými státy by neměl mít na globální a českou ekonomiku významný vliv. Pokud ovšem nebude trvat dlouho, shodli se špičkoví makroekonomové na Globálním Investičním Summitu (GIS), který se už po páté konal v Praze.  

Leaders

Doporučujeme