Hormuz se po válce nemusí vrátit k normálu. Rejdaři budou riziko počítat ještě roky

Krize v Hormuzském průlivu
Dodávky ropy přes Hormuzský průliv se podle analytiků nemusejí vrátit na předválečnou úroveň ani po případné mírové dohodě mezi Washingtonem a Teheránem. Rejdaři budou dál zvažovat bezpečnostní rizika v Perském zálivu a možnost obnovení bojů. Omezený provoz v jedné z nejdůležitějších světových námořních tras by tak mohl mít dlouhodobý dopad na trh s ropou, LNG i hnojivy, uvedla CNBC.

Dodávky ropy přes Hormuzský průliv se podle některých analytiků nemusejí vrátit na úroveň před válkou s Íránem ani v případě, že Washington a Teherán dosáhnou mírové dohody. Rejdaři podle nich budou i nadále zvažovat bezpečnostní rizika v Perském zálivu včetně možného obnovení bojů. To by mohlo dlouhodobě omezit provoz v jedné z nejdůležitějších světových námořních tras, napsal server televize CNBC.

Írán bude průliv fakticky kontrolovat, míní Hochstein

Bývalý poradce amerického prezidenta Joea Bidena pro energetiku a národní bezpečnost Amos Hochstein uvedl, že státy regionu již nyní považují Hormuzský průliv fakticky za oblast pod kontrolou Íránu.

„Bez ohledu na to, co se stane, budou Íránci v dohledné budoucnosti Hormuzský průliv kontrolovat,“ řekl Hochstein televizi CNBC. „Nezáleží ani na tom, co bude stát v dohodě. Všichni v regionu si to myslí,“ dodal.

Podle Helimy Croftové ze společnosti RBC Capital Markets může být objem tankerů, které oblastí proplouvaly před vypuknutím války, na dlouhou dobu maximem, jehož už nebude možné znovu dosáhnout.

Návrat jen na dvě třetiny provozu

Šéfredaktor specializovaného listu Lloyd’s List Richard Meade odhaduje, že provoz v Hormuzském průlivu by se mohl vrátit pouze na 60 až 70 procent předválečné úrovně.

„Vznikne něco zákeřnějšího,“ řekl Meade. „Trvale rozdělený průliv, kde přístup závisí na politické příslušnosti, nikoli na svobodě plavby,“ dodal.

Analytici připomínají zkušenost z Rudého moře, kde útoky jemenského šíitského povstaleckého hnutí Húsíů způsobily na začátku roku 2024 prudký pokles lodní dopravy. Přestože útoky v poslední době ustaly, provoz se ani po více než dvou letech nevrátil na původní úroveň.

K vytvoření velkého narušení v námořním úzkém hrdle nepotřebujete masivní námořnictvo,“ uvedl analytik listu Lloyd’s List Tomer Raanan.

Klíčová trasa pro ropu, LNG i hnojiva

Válka na Blízkém východě, kterou koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán, ochromila lodní dopravu v Hormuzském průlivu. Tím běžně proudí přibližně pětina světových dodávek ropy, ropných produktů či zkapalněného zemního plynu LNG. Přes průliv zároveň míří zhruba třetina námořních dodávek hnojiv.

Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty sice využívají ropovody obcházející Perský záliv, podle expertů však tyto alternativní trasy nedokážou případný výpadek plně nahradit.

Země Perského zálivu hledají nové cesty

Státy Perského zálivu proto urychlují budování dalších tras, které by v budoucnu mohly snížit jejich závislost na Hormuzském průlivu. Podle CNBC však ani případná dohoda mezi Spojenými státy a Íránem nemusí stačit k tomu, aby se námořní doprava rychle vrátila do předválečného režimu.

Pro obchodníky s ropou i rejdaře tak bude rozhodující nejen obsah případné dohody, ale především to, zda budou oblast považovat za bezpečnou. Právě důvěra v dlouhodobou stabilitu Perského zálivu může podle analytiků rozhodnout o tom, zda se Hormuz znovu stane plně průchodnou globální tepnou, nebo zůstane trvale rizikovým úzkým hrdlem světového obchodu.

Vláda couvá od velké mediální reformy. Poplatky pro ČT a ČRo chce zrušit jednodušší cestou

Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy)
Vláda ustupuje od rozsáhlé reformy veřejnoprávních médií. Ministr kultury Oto Klempíř potvrdil, že koalice už nechce měnit celý systém fungování České televize a Českého rozhlasu, ale zaměří se pouze na zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Financování obou médií by se tak mělo přesunout pod státní rozpočet jednodušší novelou stávajících zákonů. Spor tím ale nekončí: otevřené zůstává, kolik peněz ČT a ČRo dostanou a jak bude zajištěna jejich nezávislost na vládě.

Ministerstvo kultury ustupuje od komplexní reformy zákonů o České televizi a Českém rozhlasu. Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) potvrdil, že vláda se místo nového mediálního zákona soustředí jen na splnění hlavního politického cíle: zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že kabinet pro změnu financování veřejnoprávních médií využije úpravu současných zákonů. Důvodem je i zhruba 400 připomínek, které se ke Klempířově předloze sešly.

„Ministerstvo kultury splnilo zadání a připravilo variantu komplexní reformy. Po politické debatě ale koalice dospěla k závěru, že pro splnění programového prohlášení není nutné měnit celý systém. Hlavním cílem od začátku bylo zrušení poplatků a na ten se nyní soustředíme,“ uvedl Klempíř na síti X.

Koncesionářské poplatky mají skončit, plán ale drhne. Financím vadí nejasné financování

Politika

Konec koncesionářských poplatků má nahradit financování České televize a Českého rozhlasu ze státního rozpočtu. Jenže ministerstvo financí tvrdí, že návrh ministerstva kultury má vážné nedostatky. Chybí mu jasný zdroj peněz i dopady nižších příspěvků na hospodaření obou médií. Resort požaduje přepracování návrhu zákona.

ČTK

Přečíst článek

Vládní návrh měl převést financování České televize a Českého rozhlasu z poplatků pod státní rozpočet a zároveň nově upravit fungování veřejnoprávních médií. Podle informací zveřejněných v předchozích týdnech ale návrh narazil na rozsáhlé výhrady ministerstev, odborníků i samotných médií veřejné služby. Ministerstvo financí podle ČT upozornilo mimo jiné na to, že návrh neřeší, z jaké rozpočtové kapitoly by peníze měly chodit ani jak by byly zajištěny termíny jejich výplaty.

Babiš: stačí změnit současné zákony

Premiér Babiš dnes připustil, že vláda už Klempířův nový mediální zákon nepoužije. Místo toho chce změnit existující právní úpravu tak, aby bylo možné zrušit poplatkový systém a převést financování ČT a ČRo na stát. Podle Babiše je důvodem právě množství připomínek, které by schvalování nové rozsáhlé normy komplikovaly a prodlužovaly.

Pro kabinet je zrušení poplatků jedním z politicky viditelných slibů. Domácnosti nyní platí měsíčně 150 korun za televizi a 55 korun za rozhlas, tedy dohromady 205 korun. Výše poplatků se zvýšila od května 2025; novela zároveň rozšířila okruh zařízení, která se za přijímače považují, například o počítače, tablety nebo chytré telefony schopné přehrávat vysílání.

Sporné není jen zrušení poplatků, ale i nezávislost

Debata o financování ČT a ČRo se nevede pouze o výši plateb pro domácnosti. Kritici vládních návrhů upozorňují, že přesun financování do státního rozpočtu může posílit závislost veřejnoprávních médií na aktuální politické většině. Vedení České televize a Českého rozhlasu v otevřeném dopise premiérovi vyzvalo vládu, aby oba návrhy stáhla, a uvedlo, že pro tak zásadní změnu financování ani pro kompletní změnu mediálních zákonů neexistuje racionální důvod.

Podle dřívějších propočtů by Klempířův návrh znamenal pro veřejnoprávní média výrazné snížení příjmů. Česká televize měla podle návrhu v roce 2027 dostat ze státního rozpočtu zhruba 5,74 miliardy korun, Český rozhlas asi 2,07 miliardy korun. Oproti letošnímu nastavení by to podle dostupných údajů znamenalo pokles přibližně o 1,4 miliardy korun, z toho asi miliardu u ČT a 400 milionů u ČRo.

Evropský rozměr sporu

Změny sleduje i evropská rovina. Evropský akt o svobodě médií klade důraz na redakční nezávislost a nezávislé fungování veřejnoprávních médií. Evropská komise už dříve uvedla, že vývoj kolem českého návrhu bude sledovat, protože stabilita a předvídatelnost financování patří mezi klíčové podmínky nezávislosti médií veřejné služby.

Další krok: užší novela

Není zatím jasné, jakou podobu bude mít užší novela, kterou chce vláda použít místo původní komplexní reformy. Koalice ale podle Klempíře i Babiše trvá na tom, že poplatky mají skončit. Otevřená zůstává otázka, jak bude financování ze státního rozpočtu nastaveno, zda bude obsahovat automatické pojistky proti politickým zásahům a jak se promítne do rozpočtů ČT a ČRo.

Právě tyto parametry budou pro další debatu klíčové. Zatímco vláda prezentuje zrušení poplatků jako úlevu domácnostem a firmám, veřejnoprávní média, opozice i část odborné veřejnosti varují, že bez jasných garancí může změna oslabit jejich finanční stabilitu i nezávislost.

Dovolenou v Česku letos plánuje 77 procent Čechů, výrazně více než loni. Vedle cen hraje stále větší roli i geopolitická nejistota a napětí na Blízkém východě. Domácím hotelům, penzionům a restauracím tak začíná nahrávat kombinace dražšího zahraničí, opatrnějších rozpočtů a touhy po bezpečnější dovolené.

Tuzemský cestovní ruch má nakročeno k velmi silné sezoně. Podle průzkumu agentury CzechTourism plánuje letos strávit dovolenou v Česku 77 procent Čechů. To je meziročně o 12 procentních bodů více.

Naopak podíl lidí, kteří chtějí vyrazit do zahraničí, klesl na 49 procent. Češi tak při plánování prázdnin častěji volí bližší, levnější a předvídatelnější destinace.

Rozhoduje hlavně cena

Hlavním důvodem zůstávají peníze. Zatímco za dovolenou v Česku plánují lidé utratit v průměru 10 447 korun na osobu, zahraniční pobyt vychází podle průzkumu na 22 741 korun. To je více než dvojnásobek.

Pro řadu domácností tak tuzemská dovolená představuje kompromis mezi odpočinkem a snahou udržet výdaje pod kontrolou.

Geopolitika mění cestovní plány

Do rozhodování ale stále více promlouvá také geopolitická situace. Téměř třetina lidí kvůli napětí na Blízkém východě preferuje bližší a bezpečnější destinace. Desetina respondentů už svou plánovanou cestu odložila.

Válka a obavy z eskalace konfliktů tak posilují trend, který začal už dříve: lidé více zvažují nejen cenu dovolené, ale také bezpečnost, vzdálenost a možnost rychle změnit plány.

Hotely a penziony už hlásí růst

Že nejde jen o deklarace z průzkumů, naznačují i aktuální data Českého statistického úřadu. V prvním čtvrtletí letošního roku se v českých hotelech, penzionech a dalších ubytovacích zařízeních ubytovalo 4,4 milionu hostů. Meziročně to bylo o 5,2 procenta více.

Domácí cestovní ruch tak vstupuje do hlavní sezony s příznivým výchozím bodem. Pokud se trend udrží i v létě, mohou z něj těžit nejen hoteliéři a provozovatelé penzionů, ale také restaurace, kavárny, turistické atrakce a lokální služby.

Česká sezona může být jedna z nejsilnějších

Letošnímu cestování po Česku nahrává hned několik faktorů najednou: dražší zahraničí, opatrnější rozpočty domácností i rostoucí nejistota ve světě.

Pro české hotely, penziony a restaurace to může znamenat jednu z nejúspěšnějších sezon posledních let. Zvlášť pokud se potvrdí, že část lidí, kteří by jinak zamířili k moři, dá letos přednost horám, lázním, přehradám nebo městským pobytům v tuzemsku.

