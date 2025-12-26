Cenové inferno končí. Voda a teplo v roce 2026 už české peněženky nevysají

Nový magazín právě vychází!

Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Po mimořádném zdražování posledních let se vývoj cen základních komunálních služeb v České republice postupně stabilizuje. Vodné, stočné i teplo sice nadále mírně rostou, tempo zdražování však výrazně zpomalilo a pohybuje se většinou jen v řádu jednotek procent. Důvodem jsou doznívající inflace a snaha dodavatelů nezdražovat nad rámec nutných nákladů.

Vodárenské společnosti napříč republikou pro rok 2026 avizují zvýšení vodného a stočného zpravidla o dvě až tři procenta. Zdražení zdůvodňují především pokračujícími investicemi do infrastruktury a růstem provozních nákladů. Přesto zůstává cena vody pod takzvanou sociálně únosnou hranicí, která se obvykle vymezuje dvěma procenty průměrného příjmu domácnosti.

Také u tepla se pro rok 2026 rýsuje relativně klidný scénář. Podle Teplárenského sdružení ČR část tepláren ceny vůbec nezvýší, jiné je upraví pouze o úroveň inflace. Pražská teplárenská plánuje zdražení přibližně o jedno procento. ČEZ Teplárenská zvýší ceny ve většině svých 33 zásobovaných měst zhruba tempem inflace.

Uklidnění v regionech

Třeba v Českých Budějovicích i v Brně zůstane cena tepla na letošní úrovni. V Moravskoslezském a Olomouckém kraji očekává Veolia Energie ČR úpravy cen v jednotkách procent, zatímco Plzeňská teplárenská počítá se zvýšením o 4,5 procenta. Výraznější zdražení se týká především několika menších tepláren, které nově musejí nakupovat emisní povolenky.

Celkový výhled na rok 2026 je tak spíše optimistický. Pokud nedojde k neočekávaným ekonomickým či geopolitickým otřesům, lze očekávat, že účty za vodu i teplo porostou pouze pozvolna, v souladu s mírnou inflací.

