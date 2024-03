Experti: Vsadit všechno na DIP je nerozumné. Riziko je nutné rozložit i u investic na stáří

Více a smysluplně investovat je pro Čechy stále složité. Podle nedávného průzkumu Broker Consulting až 70 procent Čechů udává, že se v investicích neorientuje. Od letošního roku je na trhu navíc další možnost, Dlouhodobý investiční produkt (DIP), který má Čechy více motivovat k investicím a to hlavně na stáří. Jak nejlépe s DIP investovat a co je při investování na důchod klíčové, abyste se nedostali do patové situace, přibližují šéf společnosti Investika Petr Čížek a Martin Novák z Broker Consulting.

S letošní novinkou Dlouhodobým investičním produktem, takzvaným DIP, se Češi teprve sžívají. Jaké investiční produkty do DIP tak doporučujete vybírat?

Petr Čížek: Tak záleží na tom, kolik člověku, který si DIP zakládá, zrovna je. Když je vám 20 let, tak se můžete bez problémů pustit do dynamičtějších produktů. To mimochodem znamená, že mohou třeba i kolísat. Pořád ale máte dostatečně dlouhou dobu na to, abyste získali patřičnou performance, tedy výkonost, která se dá u nich očekávat. Pokud jste ovšem starší, bude vhodnější investovat spíše do konzervativnějších produktů. U dynamičtějších tam dáte například akcie a u konzervativnějších pak třeba nemovitostní fondy. A pokud se začnete blížit k tomu finále, tedy k důchodovému věku, tak tam už by měly přicházet na řadu ty opravdu nejkonzervativnější produkty jakou jsou peněžní fondy.

A jak se pohybují ty hranice změn z hlediska věku?

Petr Čížek: Asi tak do 40 let bych se rozhodně nebál dynamického portfolia. Nad 40 let bych pak začal už trošku brzdit a směřovat postupně stále více do konzervativních produktů.

Vnímáte už nějaký větší zájem o DIP i mezi svými klienty?

Petr Čížek: Tak my jsme byli snad úplně první, kdo byl od ČNB schválen pro poskytování DIP a vidíme, že zájem rozhodně je, protože dneska, po téměř třech měsících, je už asi až čtyřicet procent smluv na pravidelné investování v režimu DIP.

Martin Novák: My nejsme primárně zaměření na investice a spíš řešíme celkově přípravu na rentu. Režim DIP tak je pro nás vítanou možností, jak ještě více podpořit diskusi přípravy na rentu. S DIPem tak intenzivně pracujeme, máme i podobná čísla, a snažíme se klientům ukázat, že to je opravdu cesta, jak se připravit na důchod.

Plusy a mínusy kolem DIP

Co je třeba si při investování s DIP uvědomovat?

Martin Novák: Tak DIP má takovou úžasnou vlastnost, že pokud daný poskytovatel je na registrovaném seznamu poskytovatelů DIP u ČNB, tak můžete skoro cokoliv zahrnout do režimu DIP. Je to totiž de facto daňové zvýhodnění nikoliv produkt jako takový. A co se týče poskládání portfolia a volby konkrétních investičních nástrojů, tak zásadně opravdu záleží na tom, kolik vám je, jaké máte hlavní cíle a kdy si chcete tyto cíle naplnit. Pro některé krátkodobé cíle je totiž režim DIP naprosto nevhodný, a naopak pro přípravu na důchod to je velmi zajímavá alternativa s podporou státu.

A co je největší hrozbou u DIP do budoucna?

Martin Novák: Až tak úplně zásadní hrozby přímo u DIP nevidím. Důležité ale je, jak si smlouvu v režimu DIP nastavím a jak naložím s tím, co mám celkově k dispozici. Když si tedy maximalizuji daňovou úsporu při 4000 korunách měsíčně, a je to i mé celkové cash flow, které mohu alokovat, tak je zásadní, jak s tím vším celkově naložím. Bál bych se asi nejvíce toho, abych si všechny své prostředky uzamkl jen do smlouvy v režimu DIP.

Jaké minusy tedy DIP má a kdy tak může být nevhodný?

Martin Novák: Jeden z těch větších minusů režimu DIP je, že u něj platí pravidlo 120 na 60, tedy musím investovat minimálně 10 let (120 měsíců) a prostředky mohu vybrat nejdříve v 60 letech. A to znamená, pokud bych s těmi prostředky chtěl řešit jakoukoliv složitou životní situaci, a může se mi stát cokoliv, tak u DIP mám postih, když si peníze vyberu dříve, než nastane splnění těchto podmínek. V praxi proto doporučuji, že je dobré mít diverzifikované portfolio a mít v něm jak smlouvy evidované v režimu DIP, tak i neDIP smlouvy, se kterými mohu volněji disponovat a nejsou vázané podmínkami DIP.

Takže řešením je mít obojí.

Martin Novák: Tak to určitě! Doporučuji mít jak investice, se kterými můžete volně a kdykoliv hospodařit, tak mít i část dlouhodobou v DIP. Naše obecná rada, která platí pro všechny klienty bez ohledu na to, kolik mají prostředků k dispozici, je, stanovit si krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé cíle a k tomu naplánovat samozřejmě i rentu. A na to se hodí jednoznačně DIP nebo penzijní připojištění či doplňkové penzijní spoření. Na přecházení mezi jednotlivými systémy podporovanými státem a rušení smluv bych byl ale velmi opatrný.

Takže původní smlouvy na penzijko doporučujete ponechat a na DIP sjednat nové?

Martin Novák: Rozhodně bych varoval proti tomu teď bouchnout do stolu a všechno z penzijka vybrat a založit si DIP jen proto, že to je novinka. Je dobré se na to detailně podívat, zvážit výhody a nevýhody a zvážit jaké dopady by na mne měl ten přechod z doplňkového penzijního spoření. Pokud totiž nesplním původní podmínky, a ty staré byly 60 a 60, tedy 60 měsíců trvání a 60 let věku, tak i tam jsou dnes poměrně drakonické pokuty ze strany státu, co musím danit a vracet.

Co vše dneska patří do spoření na důchod s podporou státu?

Martin Novák: V rámci III. pilíře je v současnosti pětice produktů – jednak životní pojištění, které musí splňovat parametry zákona. Dále tam je penzijní připojištění, které už nejde sjednat, a je tam doplňkové penzijní spoření (DPS) a nově také DIP a pojištění dlouhodobé péče, které ovšem ještě nemá daňově uznatelný tarif. Ty ostatní produkty to ale už mají a je možné na ně čerpat daňovou úlevu. Nejsou však mezi sebou zaměnitelné a není možné mezi mini volně přecházet.

Státní podpora spoření na penzi

Pokud bych chtěla mít vše jen pod DIP, nezbývá mi než ty staré smlouvy zrušit, že?

Martin Novák: Pokud byste chtěla se svými všemi prostředky přejít z doplňkového penzijního spoření do DIP, musíte celé DPS zrušit se všemi náležitosti a náklady a založit samostatně DIP. Nejde tedy už to, co dříve šlo u penzijního připojištění a DPS, tedy že jste penzijní připojištění zrušila a se všemi svými penězi bez postihu přešla na to doplňkové penzijní spoření, tedy DPS.

A mám i jinou možnost?

Petr Čížek: V zásadě ano. Je samozřejmě možné optimalizovat si své investice. Můžete udělat úpravu v rámci svého cash flow a místo investování do doplňkového penzijního spoření, které si ponecháte jen s minimálními vklady, můžete nazvýšit své investice do investičních nástrojů pod smlouvu DIP. Do daňově odečitatelné sumy 48 tisíc se pak započítává ale obojí.

A co by se v souvislosti s DIP mělo určitě do budoucna změnit?

Petr Čížek: Tak určitě nás čeká ještě například nutnost zavést nějakou valorizaci té částky 48 tisíc, která se dá odečítat z daní. Jedná se totiž o produkt třeba na 30 let a to, co je dneska 48 tisíc korun, bude za třicet let úplně jinak. Jedno ze zlepšení k DIP, které by tak mělo do budoucna určitě přijít, je, že by se tato částka dorovnávala třeba podle růstu průměrné mzdy.

A jakou hrozbu ohledně spoření na důchod tedy dneska vnímáte jako nejpalčivější?

Martin Novák: Za mne jsou tou největší hrozbou prudké změny ve III. pilíři, tedy v penzijním systému. Jednou z největších nevýhod soukromého zabezpečení na penzi u nás totiž je, že podléhá častým politickým změnám. A to je za mne velký neduh. Jen za mou pracovní kariéru se odchod do důchodu měnil třikrát, měnily se podmínky předčasného důchodu a předdůchodu a není to dobře pro důchodový systém. Pro hodně lidí to je na třicet a více let a pokud je chcete motivovat k tomu, aby si do nějakého systému odkládali peníze a nespoléhali se jen na stát, tak ty podmínky musí mít dlouhotrvající, jasné a transparentní a nemělo by být jednoduché je změnit jen tím, že se dnešní opozice změní na vládu. A to jsme zažili už několikrát.

Petr Čížek: V souvislosti s DIP ale tyto obavy až tolik nemám, protože tu zákonnou úpravu navrhovala ještě Babišova vláda a teprve u této další se to schválilo. A to je za mne potvrzením určitého širšího konsenzu, že touto cestou máme jít. Vzhledem k demografii nás to stejně nutí přijmout systémovou změnu. Vnímám to tak, že tento zákon už byl nějak rozpracován, a tak se šlo právě touto cestou, která za mne není až tak špatná.

