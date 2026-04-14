„Dluhová brzda se změkčuje.“ Hampl kritizuje změny státního rozpočtu
Rozpočtová disciplína bude díky novele zákona, která vychází i z nových evropských pravidel, podle předsedy Národní rozpočtové rady méně transparentní a obtížněji vymahatelná.
Poslanci mají na schůzi, která začala tento týden, projednat kromě dalších norem týkajících se státního rozpočtu také novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Novela převádí do českého právního systému změny evropské legislativy, ale míří také na takzvanou dluhovou brzdu a mění metodiku výpočtu výdajových limitů. „Novela změkčuje dluhovou brzdu a uvolňuje vládě cestu k vyšším schodkům státního rozpočtu. Navíc nová pravidla jsou daleko méně srozumitelná než ta předchozí. Tím je jejich plnění i podstatně méně vymahatelné než doposud,“ kritizuje návrh předseda Národní rozpočtové rady (NRR) Mojmír Hampl.
Odbrzdění kvůli Dukovanům?
Dluhová brzda, kterou obsahuje současné znění zákona o rozpočtové odpovědnosti, zavazuje vládní kabinet k tomu, že vládní dluh nesmí překročit 55 procent hrubého domácího produktu (HDP). Obsahem návrhu novely je, že by se vládní výpůjčky na dostavbu dvou jaderných bloků v Dukovanech do zmíněného limitu nezapočítávaly.
Další plánovanou změnou je změna výpočtu výdajových rámců státního rozpočtu. Doposud se určují formou maximální hodnoty strukturálního salda veřejných institucí, tedy salda příjmů a výdajů rozpočtu očištěného o vlivy hospodářského cyklu či vliv mimořádných událostí. Na základě toho má letos státní rozpočet skončit maximálním schodkem ve výši 1,75 procenta HDP, v příštím roce pak 1,25 procenta a v dalších letech má jít maximálně o jedno procento HDP.
Po schválení novely by se výdajový limit počítal na základě růstu takzvaných čistých výdajů, tedy celkových výdajů státního rozpočtu a dalších veřejných institucí očištěných o náklady na obsluhu státního dluhu, změny daňových zákonů a dalších opatření, která mají vliv na výši příjmů, a také o státní výdaje na programy Evropské unie.
Jak zreformovat třetí pilíř penzijního systému, aby se stal pro mladé Čechy atraktivnější? Vláda chystá reformu, v červnu ji hodlá představit. Také opozice je pro reformu. Panuje shoda, že by se měla zvýšit výnosnost penzijního spoření a prodloužit by se měla doba spoření. Výše úložek účastníků nejsou tak zásadní, tvrdí Filip Pertold z institutu IDEA při CERGE-EI, který s kolegou Lukášem Nádvorníkem zanalyzoval stávající stav penzijního připojištění.
Chystá se změna spoření na penzi. V hledáčku jsou vysoké poplatky
Money
Jak zreformovat třetí pilíř penzijního systému, aby se stal pro mladé Čechy atraktivnější? Vláda chystá reformu, v červnu ji hodlá představit. Také opozice je pro reformu. Panuje shoda, že by se měla zvýšit výnosnost penzijního spoření a prodloužit by se měla doba spoření. Výše úložek účastníků nejsou tak zásadní, tvrdí Filip Pertold z institutu IDEA při CERGE-EI, který s kolegou Lukášem Nádvorníkem zanalyzoval stávající stav penzijního připojištění.
Nejednoznačnost se rovná nevymahatelnost
Podle Hampla je takové vymezení výdajových rámců nejednoznačné. To platí nejen pro navrhovanou českou novelu, ale i pro nová pravidla rozpočtové odpovědnosti Evropské unie, která začala platit před rokem a půl. „Je chyba, že jsme šli v Evropské unii touto cestou. Hranice dluhu je podle nás mnohem méně srozumitelná, méně zřetelná a mnohem hůře vymahatelná. My jsme před tím jako Národní rozpočtová rada varovali,“ hodnotí šéf NRR.
„Navíc Evropská komise je v tuto chvíli prostě horší vymahač těch pravidel, než byla dříve. Protože je dnes mnohem více politický hráč než jen nestranný vymahač pravidel. Takže nemůžeme do té míry jako v minulosti spoléhat ani na umravňující sílu těch evropských pravidel, ani na autoritu Evropské komise,“ dodává s tím, že o to důležitější je, co se bude dít doma, co si každá země odehraje sama.
„V tom jsem trochu skeptik. Myslím, že se vracíme na začátek a že si prostě budeme muset, lidově řečeno, nabít ústa. Což je samozřejmě to, čemu bychom chtěli jako NRR bránit,“ konstatuje.
