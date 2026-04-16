Stát čeká tučný rok. Výběr daní má vyskočit o 125 miliard
Odhad ministerstva financí, že stát letos vybere o 125 miliard korun více než loni, je realistický. Takové jsou závěry čtvrtečního jednání Výboru pro rozpočtové prognózy. Zvýšit se mají výnosy všech daní kromě korporátní a majetkové a silniční.
„Když to řeknu stručně, k ničemu dramatickému tam nedošlo. Téměř všichni členové Výboru pro rozpočtové prognózy se shodli v tom, že makroekonomická predikce je realistická. U prognózy rozpočtových příjmů se na tom shodli dokonce úplně všichni. To znamená, že jsme nezjistili, že by si ministerstvo financí někde dělalo nějaký rezervní příjmový prostor, tedy jak se říká vatu,“ řekl Newstreamu předseda Výboru pro rozpočtové prognózy Michal Skořepa.
„Diskusi vyvolalo pouze předpokládané tempo růstu takzvaného deflátoru hrubého domácího produktu, který má vliv na výpočet nominálního HDP, a tedy i na odhad rozpočtových příjmů. Pokud je deflátor vysoký, umožní vám to naplánovat si vysoké daňové příjmy. Proto jsme zástupcům ministerstva financí položili řadu otázek, které se deflátoru týkaly. Ministerstvo financí vysvětlilo, že vyšší deflátor je dán zejména levnějšími dovozy energií, protože problém Hormuzského průlivu bude podle předpokladu jejich základního scénáře eskalovat ještě letos. A že tedy příští rok nebude tak velký odliv peněz kvůli dovozu ropy a zemního plynu,“ podotkl Skořepa.
Dalším důvodem vyššího růstu rozpočtových příjmů podle ministerstva je svižný vzestup platů i mezd, což se podle něj projevilo i v aktuální makro predikci, v níž ministerstvo oproti lednové verzi odhad objemu mezd a platů zvýšilo.
Přehled hlavních ukazatelů predikce fiskálních příjmů ČR (v miliardách korun, hotovostní metodika)
|Položka
|2025
|2026
|2027
|2028
|2029
|Daň z příjmu fyzických osob
|290,1
|313,8
|334,1
|359,1
|383,3
|Daň z příjmu právnických osob včetně daně z neočekávaných zisků, bez DPPO placené obcemi a kraji
|371,4
|360,1
|352
|382,5
|414,6
|Daň z přidané hodnoty
|623,1
|655,3
|686,6
|718,2
|750,1
|Spotřební daň z minerálních olejů
|93,6
|94,6
|96,1
|96,5
|96,6
|Spotřební daň z tabákových výrobků
|59,1
|61,1
|63,3
|63,2
|62,6
|Ostatní spotřební daně
|22,6
|22,5
|22,4
|22,4
|22,4
|Odvod z nadměrných příjmů
|0
|0,1
|Dorovnávací daně - minimální zdanění velkých skupin podniků
|0
|1
|2
|2
|2
|Majetkové a silniční daně
|1,2
|0,9
|0,9
|0,9
|0,9
|Pojistné na sociální pojištění
|806,3
|868,6
|920,8
|968,4
|1 013,3
|Pojistné na veřejné zdravotní pojištění (bez státního pojištěnce)
|370,1
|395,7
|418,3
|439,1
|458,7
|Státní pojištěnec
|153,7
|158,2
|161,4
|165,8
|172,8
|Ostatní daně a poplatky
|27,6
|28,7
|27,2
|28,2
|29,6
Zdroj: Ministerstvo financí, podklad pro jednání Výboru pro rozpočtové prognózy
Volné ruce pro vládu?
Jednání Výboru pro rozpočtové prognózy se coby host zúčastnil také člen Národní rozpočtové rady Petr Musil. Členy výboru informoval o důležité novince, která se v oblasti sestavování státního rozpočtu chystá. Do novely zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, který má nyní ve třetím čtení projednat Poslanecká sněmovna, byl totiž tento týden načten pozměňovací návrh poslankyně a ministryně financí Aleny Schillerové, který má zásadní význam. „Hlavním problémem toho návrhu je, že pokud sněmovna v prvním čtení vrátí vládě návrh zákona o státním rozpočtu, má pak kabinet volné ruce v další práci. Může rozpočet připravovat bez ohledu na výdajové rámce, které jsou určeny těmi pravidly rozpočtové odpovědnosti,“ řekl Newstreamu Petr Musil.
Podle něho se tato změna de facto dotkne i Výboru pro rozpočtové prognózy. „Pokud totiž bude zákonná novela schválena ve smyslu uvedeného pozměňovacího návrhu, nebude mít činnost Výboru pro rozpočtové prognózy, který posuzuje realističnost makroekonomické predikce a odhadu rozpočtových příjmů, prakticky žádné opodstatnění,“ dodal.
