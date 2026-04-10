Dalibor Martínek: Přijímačky na střední jsou brutální síto. Děti bohatých mají větší šanci
Pro sto padesát tisíc mladých lidí přišly nejkrušnější okamžiky roku. Začaly přijímací zkoušky na střední školy. A přestože se podle statistického úřadu dostává na čtyřletá gymnázia 60 až 72 procent uchazečů, realita je mnohem dramatičtější.
Vloni se na čtyřletá gymnázia hlásilo 25 tisíc žáků. Osm tisíc z nich mělo smůlu. Jsou však dramatické rozdíly v regionech. Nejhorší je podle očekávání situace v Praze, kam se hlásí uchazeči prakticky ze všech regionů. Na některá věhlasná gymnázia je nápor i více než dvacetinásobný oproti kapacitě. Důvod zájmu o Prahu je zřejmý. Kvalita výuky dává absolventům větší šance dostat se na vysoké školy.
Aby se žáci na pražská gymnázia dostali, prakticky jim nezbývá nic jiného než chodit na placené kurzy. Tam zjistí, že ve škole se učili něco jiného, než co po nich státní zkouška žádá. A také si vyzkouší přijímačky nanečisto. Poradenské firmy se předhánějí v procentech úspěšnosti absolventů kurzů. Realita je taková, že tyto kurzy stojí i desítky tisíc korun.
Přijímací zkoušky na střední školy mají rozhodovat o studijních schopnostech. V praxi ale často rozhoduje spíš peněženka rodičů. Rodiny platí desetitisíce za přípravné kurzy, aby jejich děti uspěly. A děti chudších rodičů mohou na kvalitní střední školu rovnou zapomenout.
Dalibor Martínek: Blíží se přijímací zkoušky na střední. Stát fatálně selhává, hází dětem klacky pod nohy
Přijímací zkoušky na střední školy mají rozhodovat o studijních schopnostech. V praxi ale často rozhoduje spíš peněženka rodičů. Rodiny platí desetitisíce za přípravné kurzy, aby jejich děti uspěly. A děti chudších rodičů mohou na kvalitní střední školu rovnou zapomenout.
Rozhoduje peněženka rodičů
Ne znalosti, ale finanční síla rodiny je ještě před zkouškou prvním, brutálním sítem. Sociálně slabší rodiny jsou státním systémem znevýhodněny. Jak praví studie statistického úřadu, u gymnázií je vyšší podíl přijatých z rodin „s lepšími socioekonomickými charakteristikami“.
Vyšší úspěšnost při přijímacích zkouškách na obory s maturitou a gymnázia vykazují absolventi neveřejných zřizovatelů. Takže o budoucím osudu dětí se rozhoduje podle finanční síly rodičů již vstupem na základní školu. Studie také praví, že od roku 2019 do roku 2025 se rozdíl mezi výsledky žáků z „dobrých“ a „špatných“ škol zvyšuje.
Jak je možné, že základní školy nedokážou žáky připravit na přijímačky? Učitelům rostou platy a jak ministr školství Plaga tvrdí, i v příštím roce se najdou peníze na další růst. Co za ty peníze učitelé dělají? Děti si často stěžují, že učitelé k nim nemají respekt, nutí je biflovat, a ne přemýšlet. Nedá se to nijak zobjektivizovat, ale učitelé jsou středobodem dětských stížností.
Vzdělání jako byznys
A rodiče jsou nuceni v takzvaném bezplatném školství kromě všech dalších výdajů na vzdělávání ještě živit poradenské firmy, které si na státních zkouškách vytvořily skvělý byznys. Jak to, že tématem školství jsou platy, a ne kvalita vzdělávání?
Další komentáře (ne)korektního Dalibora Martínka
Učitelé jsou šikulové. Učit, to nic, ať si děti doučí rodiče. Pomůcky pro nový rok výuky stály dva tisíce korun na žáka. Sešit té či oné velikosti, pastelky, obaly, úhelník. Plus družina, kroužky, obědy. Deset tisíc na měsíc pro rodiče. Ale učitelé mají pocit, že mají malý plat.
Dalibor Martínek: Učitelé by si při své inteligenci mohli uvědomit, že za pár let nebudou potřeba
Učitelé jsou šikulové. Učit, to nic, ať si děti doučí rodiče. Pomůcky pro nový rok výuky stály dva tisíce korun na žáka. Sešit té či oné velikosti, pastelky, obaly, úhelník. Plus družina, kroužky, obědy. Deset tisíc na měsíc pro rodiče. Ale učitelé mají pocit, že mají malý plat.