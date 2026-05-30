Babiš změny ve vládě zatím nechystá, připustil je až po roční bilanci ministrů
Premiér Andrej Babiš nyní neuvažuje o rekonstrukci vlády ANO, SPD a Motoristů. Případné personální změny by podle něj mohly přijít až po ročním zhodnocení práce kabinetu. Na dotazy k účasti prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře neodpověděl.
Premiér Andrej Babiš (ANO) nyní nechystá změny ve vládě. Uskutečnit by se podle něho mohly až po ročním zhodnocení práce členů kabinetu ANO, SPD a Motoristů. Babiš se na dnešní akci úřadu vlády Strakovka žije zemědělstvím vyjádřil před novináři také ke vztahům s prezidentem Petrem Pavlem. Nechtěl ale odpovědět na dotaz, zda je ještě možná účast hlavy státu na červencovém summitu NATO v Ankaře.
Spor o cestu prezidenta na summit NATO trvá
Babiš neodpověděl na novinářskou otázku, zda je možné, že by prezident letěl na jeden ze dvou dnů summitu Severoatlantické aliance.
„To se dozvíte 8. června. Já to nebudu komentovat, já to nechci komentovat. Pane redaktore. Bude bouřka dneska? Nevíte?“ řekl premiér.
Pavel, který se zúčastnil všech summitů NATO od nástupu do funkce a v minulosti byl předsedou Vojenského výboru NATO, na své účasti na akci v Ankaře trvá. Tento týden řekl, že má připravenou kompetenční žalobu, kterou by mohl použít, pokud ho vláda do delegace nezařadí.
Babiš se už dříve nechal slyšet, že by prezident neměl být součástí delegace. Výdaje na obranu země by měl na summitu podle něho obhajovat kabinet. Pavlovu účast v delegaci odmítá také ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).
Koaliční vztahy jsou podle Babiše výborné
Vztahy v koalici označil ministerský předseda za výborné, byť chápe, že předseda SPD a Sněmovny Tomio Okamura oslovuje své voliče. Babiš poznamenal, že komentáře koaličním partnerům zakazovat nebude.
„Byl jsem ve třech koalicích a funguje to perfektně, nemám s tím žádný problém,“ řekl premiér.
Premiér odmítl spekulace o výměně ministrů
Spekulace o výměně ministrů označil Babiš za nesmysl. Ke konci června chce vyhodnotit, jak vláda plní program a kde jsou rezervy.
„Pokud by došlo k nějaké rekonstrukci vlády, tak určitě to bude až po nějaké roční bilanci, jestli to funguje, nebo to nefunguje. To je jediné kritérium,“ zdůraznil.
Hlaváč byl pro mě jasná volba, řekl Babiš
Babiš se v poslední době neshodl s ministrem obrany Jaromírem Zůnou (za SPD) na nominantovi do čela armádního generálního štábu. Vláda navrhla Miroslava Hlaváče, Zůna byl proti.
Premiér řekl, že Hlaváč byl pro něj jako první zástupce končícího náčelníka generálního štábu Karla Řehky jasnou volbou.
Babiš podpořil výcvik mladých mužů
Debaty vznikly také kolem koncepce armády. Babiš uvedl, že kritický byl pouze k výhledu počtu vojáků.
Podpořil zároveň námět Motoristů, podle nějž by mladí muži mohli absolvovat výcvik, při němž by získali zbrojní průkaz nebo řidičský průkaz vyšší kategorie.
