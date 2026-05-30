Babiš změny ve vládě zatím nechystá, připustil je až po roční bilanci ministrů

Premiér Andrej Babiš
Premiér Andrej Babiš nyní neuvažuje o rekonstrukci vlády ANO, SPD a Motoristů. Případné personální změny by podle něj mohly přijít až po ročním zhodnocení práce kabinetu. Na dotazy k účasti prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře neodpověděl.

Premiér Andrej Babiš (ANO) nyní nechystá změny ve vládě. Uskutečnit by se podle něho mohly až po ročním zhodnocení práce členů kabinetu ANO, SPD a Motoristů. Babiš se na dnešní akci úřadu vlády Strakovka žije zemědělstvím vyjádřil před novináři také ke vztahům s prezidentem Petrem Pavlem. Nechtěl ale odpovědět na dotaz, zda je ještě možná účast hlavy státu na červencovém summitu NATO v Ankaře.

Spor o cestu prezidenta na summit NATO trvá

Babiš neodpověděl na novinářskou otázku, zda je možné, že by prezident letěl na jeden ze dvou dnů summitu Severoatlantické aliance.

„To se dozvíte 8. června. Já to nebudu komentovat, já to nechci komentovat. Pane redaktore. Bude bouřka dneska? Nevíte?“ řekl premiér.

Pavel, který se zúčastnil všech summitů NATO od nástupu do funkce a v minulosti byl předsedou Vojenského výboru NATO, na své účasti na akci v Ankaře trvá. Tento týden řekl, že má připravenou kompetenční žalobu, kterou by mohl použít, pokud ho vláda do delegace nezařadí.

Babiš se už dříve nechal slyšet, že by prezident neměl být součástí delegace. Výdaje na obranu země by měl na summitu podle něho obhajovat kabinet. Pavlovu účast v delegaci odmítá také ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).

Koaliční vztahy jsou podle Babiše výborné

Vztahy v koalici označil ministerský předseda za výborné, byť chápe, že předseda SPD a Sněmovny Tomio Okamura oslovuje své voliče. Babiš poznamenal, že komentáře koaličním partnerům zakazovat nebude.

Byl jsem ve třech koalicích a funguje to perfektně, nemám s tím žádný problém,“ řekl premiér.

Premiér odmítl spekulace o výměně ministrů

Spekulace o výměně ministrů označil Babiš za nesmysl. Ke konci června chce vyhodnotit, jak vláda plní program a kde jsou rezervy.

„Pokud by došlo k nějaké rekonstrukci vlády, tak určitě to bude až po nějaké roční bilanci, jestli to funguje, nebo to nefunguje. To je jediné kritérium,“ zdůraznil.

Hlaváč byl pro mě jasná volba, řekl Babiš

Babiš se v poslední době neshodl s ministrem obrany Jaromírem Zůnou (za SPD) na nominantovi do čela armádního generálního štábu. Vláda navrhla Miroslava Hlaváče, Zůna byl proti.

Premiér řekl, že Hlaváč byl pro něj jako první zástupce končícího náčelníka generálního štábu Karla Řehky jasnou volbou.

Babiš podpořil výcvik mladých mužů

Debaty vznikly také kolem koncepce armády. Babiš uvedl, že kritický byl pouze k výhledu počtu vojáků.

Podpořil zároveň námět Motoristů, podle nějž by mladí muži mohli absolvovat výcvik, při němž by získali zbrojní průkaz nebo řidičský průkaz vyšší kategorie.

Lukáš Kovanda: Češi se kvůli drahotě i válce bojí cestovat. Místní hotely a restaurace mohou zažít sezonu snů

České moře? Ne Slapská přehrada
Newstream/Petra Jansová
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Dovolenou v Česku letos plánuje 77 procent Čechů, výrazně více než loni. Vedle cen hraje stále větší roli i geopolitická nejistota a napětí na Blízkém východě. Domácím hotelům, penzionům a restauracím tak začíná nahrávat kombinace dražšího zahraničí, opatrnějších rozpočtů a touhy po bezpečnější dovolené.

Tuzemský cestovní ruch má nakročeno k velmi silné sezoně. Podle průzkumu agentury CzechTourism plánuje letos strávit dovolenou v Česku 77 procent Čechů. To je meziročně o 12 procentních bodů více.

Naopak podíl lidí, kteří chtějí vyrazit do zahraničí, klesl na 49 procent. Češi tak při plánování prázdnin častěji volí bližší, levnější a předvídatelnější destinace.

Rozhoduje hlavně cena

Hlavním důvodem zůstávají peníze. Zatímco za dovolenou v Česku plánují lidé utratit v průměru 10 447 korun na osobu, zahraniční pobyt vychází podle průzkumu na 22 741 korun. To je více než dvojnásobek.

Pro řadu domácností tak tuzemská dovolená představuje kompromis mezi odpočinkem a snahou udržet výdaje pod kontrolou.

Geopolitika mění cestovní plány

Do rozhodování ale stále více promlouvá také geopolitická situace. Téměř třetina lidí kvůli napětí na Blízkém východě preferuje bližší a bezpečnější destinace. Desetina respondentů už svou plánovanou cestu odložila.

Válka a obavy z eskalace konfliktů tak posilují trend, který začal už dříve: lidé více zvažují nejen cenu dovolené, ale také bezpečnost, vzdálenost a možnost rychle změnit plány.

Hotely a penziony už hlásí růst

Že nejde jen o deklarace z průzkumů, naznačují i aktuální data Českého statistického úřadu. V prvním čtvrtletí letošního roku se v českých hotelech, penzionech a dalších ubytovacích zařízeních ubytovalo 4,4 milionu hostů. Meziročně to bylo o 5,2 procenta více.

Domácí cestovní ruch tak vstupuje do hlavní sezony s příznivým výchozím bodem. Pokud se trend udrží i v létě, mohou z něj těžit nejen hoteliéři a provozovatelé penzionů, ale také restaurace, kavárny, turistické atrakce a lokální služby.

Česká sezona může být jedna z nejsilnějších

Letošnímu cestování po Česku nahrává hned několik faktorů najednou: dražší zahraničí, opatrnější rozpočty domácností i rostoucí nejistota ve světě.

Pro české hotely, penziony a restaurace to může znamenat jednu z nejúspěšnějších sezon posledních let. Zvlášť pokud se potvrdí, že část lidí, kteří by jinak zamířili k moři, dá letos přednost horám, lázním, přehradám nebo městským pobytům v tuzemsku.

Průměrná mzda v českém soukromém sektoru letos vzrostla v přepočtu na eura o devět procent a dosáhla 2024 eur, tedy zhruba 48 967 korun. Podle analýzy poradenské společnosti Forvis Mazars patří Česko k zemím s nejrychlejším růstem mezd ve střední Evropě. V rámci visegrádské čtyřky jsou české mzdy druhé nejvyšší, hned za Polskem.

České mzdy letos v evropském srovnání výrazně posílily. Průměrná mzda v soukromém sektoru vyjádřená v eurech meziročně vzrostla o devět procent na 2024 eur. V korunách to odpovídá částce 48 967 korun.

Vyplývá to z pravidelné analýzy společnosti Forvis Mazars, která každoročně porovnává daňové systémy a mzdové ukazatele ve 22 zemích střední a východní Evropy.

Růst českých mezd patřil k nejrychlejším ve středoevropském regionu. Stejné tempo v rámci visegrádské čtyřky zaznamenalo už jen Maďarsko.

V4: Polsko vede, Česko je druhé

Nejvyšší průměrné mzdy ve V4 si i letos drží Polsko. Tamní mzda v soukromém sektoru vzrostla meziročně o osm procent na 2156 eur, tedy zhruba 52 154 korun.

Česko je druhé s částkou 2024 eur. Těsně za ním následuje Maďarsko, kde mzdy vzrostly rovněž o devět procent a dosáhly 1948 eur, tedy přibližně 47 122 korun.

Výrazně níže zůstává Slovensko. Tam průměrná mzda činí 1569 eur, v přepočtu asi 37 954 korun. Meziročně se zvýšila pouze o tři procenta.

Rakousko a Německo zůstávají úplně jinde

Při pohledu za hranice V4 je rozdíl stále značný. Nejvyšší mzdy ze sousedních zemí mají Rakušané. Průměrná mzda tam letos dosahuje 5497 eur, tedy zhruba 132 972 korun. Meziročně vzrostla o deset procent.

V Německu se průměrná mzda zvýšila o tři procenta na 4784 eur, což odpovídá asi 115 725 korunám.

Zajímavé je také srovnání minimálních mezd. V Rakousku i Německu se pohybují kolem 2400 eur, a tedy převyšují průměrnou mzdu v Česku.

ČSÚ zveřejní čerstvá data ve čtvrtek

Podle Českého statistického úřadu činila loni průměrná mzda v Česku 49 215 korun a meziročně vzrostla o 7,2 procenta. Nová data o vývoji mezd za letošní první čtvrtletí zveřejní ČSÚ ve čtvrtek.

