Ivana Pečinková: Vláda otevírá cestu k vyšším deficitům. Tiše a nepozorovaně
Vypadá to, že téma převedení financování České televize a Českého rozhlasu z koncesionářských poplatků na státní rozpočet vytvořilo opravdu mimořádně hustou kouřovou clonu. Díky ní probíhají zásadní události bez pozornosti, jakou by si zasloužily. Jako ta, že se Česko chystá odbrzdit deficity státního rozpočtu a zadlužování státu.
Poslaneckou sněmovnou právě procházejí zákony týkající se procesu sestavování státního rozpočtu a jeho pravidel. Vláda chce kromě jiného rozšířit okruh výdajů, které se po několik příštích let (možná navždy, kdo ví) nebudou započítávat do výdajových rámců, jež vymezují prostor pro maximální deficity státní kasy a vládního dluhu. K již existující (a prodloužené) výjimce na výdaje na obranu přibydou výdaje na dopravní infrastrukturu či energetické stavby takzvaně strategického významu.
Převratná změna
A další chystaná změna je až převratná: má se uzákonit, že pokud Poslanecká sněmovna vládě v prvním čtení vrátí návrh státního rozpočtu k přepracování, protože nesouhlasí se základními parametry rozpočtu, může si pak kabinet rozpočet přepracovat bez ohledu na výdajové limity, které omezují plánovaný rozpočtový deficit.
Novela zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti tak dodatečně odstraní problém, který měla při schvalování rozpočtu 2026 ministryně financí Alena Schillerová s Národní rozpočtovou radou. Ta ministryni vytkla, že schodek naplánovaný na letošní rok překračuje povolenou hranici deficitu o zhruba 60 miliard korun. Ministryně argumentovala tím, že nejde o řádný, nýbrž sněmovnou vrácený rozpočet, takže pro něj pravidla rozpočtové odpovědnosti neplatí.
Všechny změny se chystají velmi překotně. Něco neprošlo připomínkovým řízením, k něčemu dostali poslanci neaktualizované sněmovní tisky, na něco se zkrátily projednávací lhůty, o něčem se ve Sněmovně jednalo až po půlnoci, kdy byli všichni po zásluze krutě unavení. Výsledek? Veřejnost a dokonce ani ti, kdo by měli být takzvaně v obraze, nemají ponětí, co se vlastně kolem přípravy a kontroly státního rozpočtu peče.
Ukázalo to i čtvrteční jednání Výboru pro rozpočtové prognózy, jehož členové byli podle očitých svědků překvapeni až šokováni zprávami o tom, jaké změny se ve Sněmovně připravují. Dokonce tam padl návrh, aby výbor přijal společné stanovisko. Negativní stanovisko. Příprava státního rozpočtu se výboru týká jen okrajově, protože jeho pravomoci jsou omezeny na prověřování realističnosti makroekonomické predikce a předpokládaných rozpočtových příjmů. Ale i tak je překvapivé, že jeho členové o chystaných změnách nevěděli.
