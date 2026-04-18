Ivana Pečinková: Vláda otevírá cestu k vyšším deficitům. Tiše a nepozorovaně

Ivana Pečinková: Vláda otevírá cestu k vyšším deficitům. Tiše a nepozorovaně

Ivana Pečinková
Vypadá to, že téma převedení financování České televize a Českého rozhlasu z koncesionářských poplatků na státní rozpočet vytvořilo opravdu mimořádně hustou kouřovou clonu. Díky ní probíhají zásadní události bez pozornosti, jakou by si zasloužily. Jako ta, že se Česko chystá odbrzdit deficity státního rozpočtu a zadlužování státu.

Poslaneckou sněmovnou právě procházejí zákony týkající se procesu sestavování státního rozpočtu a jeho pravidel. Vláda chce kromě jiného rozšířit okruh výdajů, které se po několik příštích let (možná navždy, kdo ví) nebudou započítávat do výdajových rámců, jež vymezují prostor pro maximální deficity státní kasy a vládního dluhu. K již existující (a prodloužené) výjimce na výdaje na obranu přibydou výdaje na dopravní infrastrukturu či energetické stavby takzvaně strategického významu.

Převratná změna

A další chystaná změna je až převratná: má se uzákonit, že pokud Poslanecká sněmovna vládě v prvním čtení vrátí návrh státního rozpočtu k přepracování, protože nesouhlasí se základními parametry rozpočtu, může si pak kabinet rozpočet přepracovat bez ohledu na výdajové limity, které omezují plánovaný rozpočtový deficit.

Novela zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti tak dodatečně odstraní problém, který měla při schvalování rozpočtu 2026 ministryně financí Alena Schillerová s Národní rozpočtovou radou. Ta ministryni vytkla, že schodek naplánovaný na letošní rok překračuje povolenou hranici deficitu o zhruba 60 miliard korun. Ministryně argumentovala tím, že nejde o řádný, nýbrž sněmovnou vrácený rozpočet, takže pro něj pravidla rozpočtové odpovědnosti neplatí.

Všechny změny se chystají velmi překotně. Něco neprošlo připomínkovým řízením, k něčemu dostali poslanci neaktualizované sněmovní tisky, na něco se zkrátily projednávací lhůty, o něčem se ve Sněmovně jednalo až po půlnoci, kdy byli všichni po zásluze krutě unavení. Výsledek? Veřejnost a dokonce ani ti, kdo by měli být takzvaně v obraze, nemají ponětí, co se vlastně kolem přípravy a kontroly státního rozpočtu peče.

Ukázalo to i čtvrteční jednání Výboru pro rozpočtové prognózy, jehož členové byli podle očitých svědků překvapeni až šokováni zprávami o tom, jaké změny se ve Sněmovně připravují. Dokonce tam padl návrh, aby výbor přijal společné stanovisko. Negativní stanovisko. Příprava státního rozpočtu se výboru týká jen okrajově, protože jeho pravomoci jsou omezeny na prověřování realističnosti makroekonomické predikce a předpokládaných rozpočtových příjmů. Ale i tak je překvapivé, že jeho členové o chystaných změnách nevěděli.

Česká vláda výrazně navýšila daňovou podporu výzkumu a vývoje. Firmy ji ale kvůli nepředvídatelným kontrolám často nevyužívají. Bez sjednocení přístupu finanční správy tak hrozí, že ambiciózní plány v oblasti inovací zůstanou jen na papíře.

Od ledna 2026 si mohou firmy v Česku uplatnit daňový odpočet na výzkum a vývoj až ve výši 150 procent nákladů, maximálně do 50 milionů korun. Smyslem opatření je podpořit inovace v soukromém sektoru a zároveň snížit firmám daňovou zátěž.

Princip je přitom jednoduchý. Náklady na výzkum si podniky započítají dvakrát. Jednou jako běžný výdaj a podruhé jako odčitatelnou položku. Pokud například firma investuje 5 milionů korun, může si snížit základ daně o dalších 7,5 milionu korun. Při sazbě daně 21 procent to znamená úsporu 1,575 milionu korun. Přesto tento nástroj zůstává výrazně nevyužitý.

Firmy se bojí kontrol, počet žadatelů klesá

Navzdory finanční atraktivitě počet firem, které odpočet využívají, dlouhodobě klesá. Z více než 1300 podniků v roce 2015 jich bylo v roce 2023 už jen 731

Hlavním důvodem je nejistota spojená s daňovými kontrolami. Ty se často nezaměřují na samotný výzkum, ale na formální nedostatky v dokumentaci. Chybějící detail, nepřesně formulovaný cíl nebo nedostatečná evidence času mohou vést k zamítnutí celého odpočtu.

„Často slyšíme, že se Česko chce stát lídrem v inovacích. Pak ale vidíte realitu, kdy úředníci kontrolují firmy způsobem, který inovace spíš brzdí,“ říká Kateřina Novotná z Deloitte.

Firmy navíc čelí riziku, že jim bude odpočet zpětně zpochybněn i po několika letech, a to včetně úroků z prodlení.

Formální požadavky místo reálného výzkumu

Podle odborníků je problémem přehnaný důraz na administrativu. Firmy často vytvářejí speciální dokumentaci jen kvůli kontrolám, přestože jejich výzkum je již evidován v interních systémech. „Firma může mít špičkový výzkum, ale pokud úředník vyhodnotí, že cíle projektu jsou formulovány příliš obecně, zamítne se celý odpočet. A soudy tento přístup opakovaně potvrzují,“ dodává Novotná. Podobnou zkušenost má i společnost Prusa Research.

„Daňová kontrola je pro nás časově i organizačně velmi náročná. Zároveň není vždy jasné, jaká úroveň detailu je pro finanční správu dostatečná,“ říká Ondřej Průša s tím, že větší předvídatelnost a srozumitelné metodické vedení by motivovaly nejen nás, ale i další firmy investovat do výzkumu mnohem více.

Rozhodování soudů zvyšuje nejistotu

Nejednotný přístup potvrzují i soudní spory. Známým případem je společnost Avast, které finanční úřad neuznal odpočet 68,6 milionu korun kvůli způsobu evidence práce zaměstnanců. Naopak firma DEL uspěla až po téměř osmiletém sporu, kdy soud uznal, že finanční správa opomněla část důkazů. „Firmy jako my potřebují právní jistotu, ne každoroční nejistotu, zda kontrola dopadne pokaždé jinak,“ říká majitel DEL Jiří Kabelka.
„Ne každá firma si může dovolit osm let bojovat se státem.“

Bez změny pravidel zůstane podpora nefunkční

Podle odborníků je klíčovým problémem absence jednotné metodiky. Výklad pravidel se liší mezi jednotlivými finančními úřady, což výrazně zvyšuje riziko pro podniky.

Stát na jedné straně zvyšuje odpočet na 150 procent, aby podpořil inovace, na druhé straně toleruje přístup úřadů, který firmy od jeho využití odrazuje. To jsou protichůdné signály,“ upozorňuje Novotná. Řešením by měl být jasný a závazný metodický pokyn a otevřenější dialog mezi státem a podnikateli.

Česko zaostává za konkurencí

Daňový odpočet je v Česku jediným nástrojem nepřímé podpory inovací v soukromém sektoru. Pokud nefunguje, neexistuje adekvátní náhrada. Země přitom zaostává za vyspělými ekonomikami. V roce 2023 dosáhly výdaje na výzkum a vývoj pouze 1,8 procenta HDP, zatímco cílem je 3 procenta do roku 2030. Ve špičkových ekonomikách se tento podíl pohybuje mezi 4,5 a 6,5 procenta.

Odhad ministerstva financí, že stát letos vybere o 125 miliard korun více než loni, je realistický. Takové jsou závěry čtvrtečního jednání Výboru pro rozpočtové prognózy. Zvýšit se mají výnosy všech daní kromě korporátní a majetkové a silniční.

„Když to řeknu stručně, k ničemu dramatickému tam nedošlo. Téměř všichni členové Výboru pro rozpočtové prognózy se shodli v tom, že makroekonomická predikce je realistická. U prognózy rozpočtových příjmů se na tom shodli dokonce úplně všichni. To znamená, že jsme nezjistili, že by si ministerstvo financí někde dělalo nějaký rezervní příjmový prostor, tedy jak se říká vatu,“ řekl Newstreamu předseda Výboru pro rozpočtové prognózy Michal Skořepa.

Diskusi vyvolalo pouze předpokládané tempo růstu takzvaného deflátoru hrubého domácího produktu, který má vliv na výpočet nominálního HDP, a tedy i na odhad rozpočtových příjmů. Pokud je deflátor vysoký, umožní vám to naplánovat si vysoké daňové příjmy. Proto jsme zástupcům ministerstva financí položili řadu otázek, které se deflátoru týkaly. Ministerstvo financí vysvětlilo, že vyšší deflátor je dán zejména levnějšími dovozy energií, protože problém Hormuzského průlivu bude podle předpokladu jejich základního scénáře eskalovat ještě letos. A že tedy příští rok nebude tak velký odliv peněz kvůli dovozu ropy a zemního plynu,“ podotkl Skořepa.

Dalším důvodem vyššího růstu rozpočtových příjmů podle ministerstva je svižný vzestup platů i mezd, což se podle něj projevilo i v aktuální makro predikci, v níž ministerstvo oproti lednové verzi odhad objemu mezd a platů zvýšilo.

Přehled hlavních ukazatelů predikce fiskálních příjmů ČR (v miliardách korun, hotovostní metodika)

Položka 2025 2026 2027 2028 2029
Daň z příjmu fyzických osob 290,1 313,8 334,1 359,1 383,3
Daň z příjmu právnických osob včetně daně z neočekávaných zisků, bez DPPO placené obcemi a kraji 371,4 360,1 352 382,5 414,6
Daň z přidané hodnoty 623,1 655,3 686,6 718,2 750,1
Spotřební daň z minerálních olejů 93,6 94,6 96,1 96,5 96,6
Spotřební daň z tabákových výrobků 59,1 61,1 63,3 63,2 62,6
Ostatní spotřební daně 22,6 22,5 22,4 22,4 22,4
Odvod z nadměrných příjmů 0 0,1      
Dorovnávací daně - minimální zdanění velkých skupin podniků 0 1 2 2 2
Majetkové a silniční daně 1,2 0,9 0,9 0,9 0,9
Pojistné na sociální pojištění 806,3 868,6 920,8 968,4 1 013,3
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění (bez státního pojištěnce) 370,1 395,7 418,3 439,1 458,7
Státní pojištěnec 153,7 158,2 161,4 165,8 172,8
Ostatní daně a poplatky 27,6 28,7 27,2 28,2 29,6

Zdroj: Ministerstvo financí, podklad pro jednání Výboru pro rozpočtové prognózy

Volné ruce pro vládu?

Jednání Výboru pro rozpočtové prognózy se coby host zúčastnil také člen Národní rozpočtové rady Petr Musil. Členy výboru informoval o důležité novince, která se v oblasti sestavování státního rozpočtu chystá. Do novely zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, který má nyní ve třetím čtení projednat Poslanecká sněmovna, byl totiž tento týden načten pozměňovací návrh poslankyně a ministryně financí Aleny Schillerové, který má zásadní význam. „Hlavním problémem toho návrhu je, že pokud sněmovna v prvním čtení vrátí vládě návrh zákona o státním rozpočtu, má pak kabinet volné ruce v další práci. Může rozpočet připravovat bez ohledu na výdajové rámce, které jsou určeny těmi pravidly rozpočtové odpovědnosti,“ řekl Newstreamu Petr Musil.

Podle něho se tato změna de facto dotkne i Výboru pro rozpočtové prognózy. „Pokud totiž bude zákonná novela schválena ve smyslu uvedeného pozměňovacího návrhu, nebude mít činnost Výboru pro rozpočtové prognózy, který posuzuje realističnost makroekonomické predikce a odhadu rozpočtových příjmů, prakticky žádné opodstatnění,“ dodal.

