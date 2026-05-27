Nižší odvody pro živnostníky prošly, Sněmovna přehlasovala Senát. Kritici varují před menšími důchody

Sněmovna prosadila nižší odvody živnostníků navzdory odporu Senátu. Zastánci mluví o nápravě konsolidačního balíčku, odpůrci o neodpovědném zásahu do důchodového systému.
Odvody živnostníků na sociální pojistné zřejmě zpětně klesnou na loňskou úroveň. Stvrdila to v úterý večer Sněmovna, když přehlasovala Senát, který tento návrh poslanců vládní koalice odmítl. Předlohu nyní dostane k podpisu prezident. K důvodům senátního veta patřila hlavně obava z výpadku příjmů důchodového systému i to, že živnostníci budou mít od státu nižší důchody.
Pro zákon hlasovalo nakonec 118 poslanců. K vládní koalici se přidalo i 16 poslanců ODS. Pro přehlasování Senátu bylo nutných nejméně 101 hlasů.
Měsíční úspora 715 korun
Novela ruší letošní zvýšení měsíčního vyměřovacího základu živnostníků na 40 procent průměrné hrubé mzdy a vrací jej na loňských 35 procent. Živnostníci by tak mohli měsíčně ušetřit 715 korun. Podle kritiků by to mohlo vést k tomu, že živnostníci budou do budoucna pobírat o 1 500 korun měsíčně nižší penzi od státu. Navíc by to mohlo znamenat výpadek příjmů státu na důchody až 3,5 miliardy korun ročně.
Dalibor Martínek: Chce Babiš prolomit nezávislost ČNB? Měl by mlčet, národní banka pracuje dobře
Nastala nám poměrně nečekaná situace. Premiér Babiš začal vyjadřovat jakési názory k fungování České národní banky. Chtěl by nižší sazby. A to v době nejasné geopolitické situace a rozhazovačné politiky vlády. Chce Babiš prolomit nezávislost ČNB?
Zvýšení odvodů přinesl konsolidační balíček veřejných financí bývalé vlády Petra Fialy (ODS) z roku 2023. Předloha počítá s tím, že se přeplatky na sociálním pojistném živnostníkům vrátí při vyúčtování v příštím roce, pokud si o ně do konce roku nesníží zálohy. Norma současně počítá s tím, že minimální záloha ve výši 5 720 korun klesne na nezbytné minimum, tedy 5 005 korun.
Senátor Ondřej Lochman (STAN) dnes před poslanci řekl, že Senát zamítnutím zákona nevystoupil proti živnostníkům. Naopak podle něj vystoupil ve prospěch dlouhodobé odpovědnosti a stability. Poukázal na to, že podle údajů ministerstva financí návrh přinese výpadek tří až 3,5 miliardy korun ročně. Dodal, že podle senátorů je zákon dlouhodobě neodpovědný vůči samotným živnostníkům a prohlubuje nespravedlnosti vůči zaměstnancům.
Schillerová mluví o nápravě
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) jako zástupkyně předkladatelů naopak vyzvala k podpoře zákona. Podle ní by tak opozice odčinila to, co vůči živnostníkům učinila, když byla ve vládě. Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) zdůraznil, že živnostníci a další osoby samostatně výdělečně činné ušetří víc než 8 000 korun ročně.
ODS: Byl to kompromis
Místopředseda Sněmovny Jan Skopeček (ODS) řekl, že v současné době je vhodné takový krok udělat. Zopakoval, že pro ODS byl konsolidační balíček kompromisem a někteří tehdejší koaliční partneři dávali přednost příjmové straně rozpočtu. „Zvyšování odvodů živnostníků byl nějaký kompromis, ze kterého jsme nadšení nebyli,“ poznamenal.
Před přijetím zákona naproti tomu opakovaně varoval bývalý ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). I on poukazoval na to, že živnostníci budou mít měsíční důchod asi o 1 650 korun nižší a že zákon přinese jen další výpadek příjmů. „Mně to přijde jako krok, který není nutný,“ řekl.
Původně činil nejnižší vyměřovací základ čtvrtinu průměrné mzdy. Konsolidační balíček jej postupně zvyšoval v letech 2024 až 2026 nejprve na 30 procent až na letošních 40 procent průměrné mzdy, což chce nyní koalice vrátit na loňskou úroveň. V případě osob samostatně výdělečně činných, které tuto činnost vykonávají jako vedlejší, základ vzrostl o jeden procentní bod na 11 procent. Nynější úprava tento základ ponechává.
Kartou, hotově, nebo přes Revolut? Jak na dovolené platit, aby se z ní nestal kurzový horor
Dovolená se může prodražit ještě dřív, než si objednáte první kávu u moře. Stačí špatně zvolený bankomat, platba v korunách místo v místní měně nebo karta, která má sice výběr zdarma, ale horší kurz. Přinášíme praktický návod, jak v zahraničí platit, vybírat hotovost a hlídat poplatky tak, aby peníze zůstaly raději na večeři než u bankomatu.
GLS Česko zažilo v posledním roce výraznou proměnu. Firma masivně investuje do výdejních boxů, chce posílit domácí doručování a více těžit ze své celoevropské sítě. Podle jejího šéfa Petra Pěchy se logistika během několika let promění v digitální službu, kde bude klíčová flexibilita, data a práce s AI. V rozhovoru mluví o ambicích GLS, proměně zákaznických návyků, budoucnosti home delivery i o tom, proč už dnes zákazníci neodpouštějí zpoždění.
Máte za sebou první rok ve funkci šéfa GLS Česká republika. Jaké to období bylo?
Byla a pořád je to obrovská výzva. S kolegy jsme si dali za cíl probudit „spícího obra“ české logistiky. A myslím si, že přesně to se daří. GLS je neuvěřitelně silná firma, která měla obrovský potenciál, ale dlouho o sobě v podstatě nemluvila. Ale posílení marketingu je jen jedna ze změn.
Tou největší byl jednoznačně vstup do segmentu výdejních boxů. Rozhodli jsme se, že v boxech chceme hrát top ligu, a během jediného roku jsme postavili tisíc nových boxů. Dnes jsme na hranici dvou tisíc a letos chceme přidat další tisícovku. To už je síť, která má skutečnou sílu.
A další změny?
Začali jsme výrazně rozvíjet home delivery, tedy doručování domů. Vidíme tam obrovský potenciál. Spustili jsme mobilní aplikaci, začali jsme třídit balíky i v neděli, abychom mohli doručovat rychleji, otevřeli jsme mnohem intenzivnější komunikaci s e-shopy a začali systematicky budovat značku GLS. Největší překvapení pro mě ale bylo, jak fantastická čísla firma má z pohledu kvality.
V rozhovorech krátce po nástupu do vedení firmy jste několikrát zmínil, že se chcete stát jedničkou trhu. Kterou metriku sledujete jako klíč k cestě na vrchol?
Pozici jedničky si definujeme asi trochu jinak, než bývá standardem. Chceme být ve stavu, kdy zákazník přijde na e-shop a pokud tam GLS nebude, bude zklamaný. A naopak když tam bude, bude rád. Nejde jen o počet balíků. Chceme být jedničkou v komplexnosti služby. Aby klient věděl, že GLS dokáže obsloužit všechno od A do Z a že to nikdo neumí tak dobře jako my.
Ta cesta vede přes několik věcí. Potřebujeme dál rozvíjet síť boxů, protože bez vlastní infrastruktury se dnes logistika dělat nedá. Potřebujeme růst v home delivery, kde se z doručení domů stává prémiová služba. A potřebujeme udržet kvalitu. V Česku máme doručitelnost balíků přes 99 procent. To je mimořádné číslo. Pokud si tuto kvalitu udržíme a spojíme ji s růstem, bude velmi těžké s námi soutěžit. Směřujeme k logistickému ekosystému, který bude kombinovat home delivery, boxy, B2B logistiku i zahraniční přepravu. GLS má navíc velkou výhodu v tom, že působí ve více než dvou desítkách evropských zemí. Díky tomu dokážeme nabídnout uzavřenou službu po většině starého kontinentu — tedy přepravu v rámci jedné sítě, a ne model, kdy si zásilku postupně předává několik různých dopravců. Do budoucna navíc cílíme i mimo Evropu.
Tedy že když si něco koupím na e-shopu ve Francii, tak mi to dojde v rámci jedné služby, a ne že si to postupně předají tři dopravci pod různými vlajkami, chápu to dobře?
Přesně to dokážeme. A tohle umí jen málo služeb na trhu. To je obrovská výhoda hlavně pro export a mezinárodní logistiku. Taková infrastruktura se nedá vybudovat během krátké chvíle. Je to obrovský poklad a my na něm chceme stavět.
Pojďme k boxům, které představují pro logistiku zásadní inovaci. Jak těžké je vybudovat v rámci jednoho roku kolem tisícovky nových boxů?
Je to velmi těžké. Ale máme obrovské nadšení a velmi silný tým. Hodně jsme se za poslední měsíce naučili. Víme, kde boxy dávají smysl, jak mají být velké, jak dlouho trvá příprava nebo jednání s obcemi. Snažíme se boxy umisťovat citlivě a hledat shodu i se starosty nebo municipalitami. Po roce intenzivního růstu už máme vlastní know-how.
Co je nejdůležitější znalost pro provozování takovéto sítě?
Nejdůležitější je chápat, kde má být jak velký box. A vzhledem k tomu, že boxy nebo jejich části sdílíme s dalšími firmami, je nutné umět odhadnout, jakou kapacitu můžeme nabídnout ostatním. Začínali jsme s menšími boxy kolem 24 schránek. Pak jsme šli na dvojnásobek a dnes stavíme boxy s osmdesáti i více schránkami. Některé mají přes sto schránek. Protože jakmile box postavíte, okamžitě se zaplní.
Sám jsem zákazníkem e-shopů a boxy jsou samozřejmě zejména pro určitý typ zákazníka velká výhoda. Jak se proměňují návyky klientů?
Zásadním způsobem. Ještě před pár lety zákazníci brali doručení druhý den jako něco skvělého. Dnes je to standard. Pokud balík druhý den nedorazí, je problém. A mizí i tolerance během Vánoc. Dřív zákazník odpustil jednodenní zpoždění. Dnes už ne. To vytváří obrovský tlak nejen na logistické firmy, ale i na e-shopy. Musí prodlužovat časy objednávek a být mnohem efektivnější.
A nahradí tedy boxy klasickou dovážku?
Rozhodně ne. Naopak. Home delivery roste a je to díky tomu, že jsme ten produkt proměnili prostřednictvím aplikace a zákazník díky real-time-trackingu přesně vidí, kde kurýr je a kdy dorazí. To home delivery posunulo do úplně jiné ligy, stalo se prémiovou službou. Lidé chtějí flexibilitu, chtějí přesnost, chtějí kontrolu nad časem. A pokud jim to nabídnete, bude ten segment dál růst.
Balík do ruky v konkrétní čas. Slotové doručení míří za hranice velkých měst
Technologicko-logistické firmy DODO a GLS zahájily pilotní spolupráci, díky níž si zákazníci mohou vybrat konkrétní den a časové okno doručení. Prvním zapojeným partnerem je Pilulka.cz, projekt je ale od začátku otevřený všem e-shopům, které chtějí nabídnout přesné časové doručení.
Opět zmíním vaše předchozí rozhovory, kde jste vysněnou logistiku přirovnal třeba k Netflixu. Jak tedy tu ideální logistickou službu budoucnosti vnímáte?
Věřím v logistický ekosystém, kde je všechno propojené – e-shop, dopravce, tracking, vrácení zásilky, boxy i doručení domů. Ten proces nemá končit výběrem dopravce v košíku. Má běžet dál jako jeden propojený celek. Díky datům dnes dokážeme mnohem lépe predikovat, kam zákazník bude chtít zásilku doručit. Jestli preferuje box, nebo domov. A věřím, že budoucnost směřuje k nákupu na jeden klik. Hodně mě v tomhle ovlivnila zkušenost z Číny. Tam je uživatelská zkušenost posunutá extrémně daleko. Bydlel jsem v hotelu s recepcí a když jsem si něco objednal, večer jsem měl zásilku rozbalenou na stole v pokoji. Člověk si velmi rychle zvykne na komfort a pak ho začne očekávat i jinde.
Jak tyto ideály přiblíží AI a další inovace?
Myslím, že AI bude zatím prospěšná spíše dovnitř, tedy ovlivní fungování firmy jako takové. AI dnes dokáže dramaticky zrychlit procesy. To, co dnes kurýr nebo skladník dělá hodinu, může být otázka minut. Obrovský potenciál je ve třídicích centrech, v automatizaci, ve čtení kódů nebo optimalizaci tras. Do logistiky určitě vstoupí mnohem víc robotizace, protože se dnes dostáváme do fáze extrémní efektivity. A AI v tom bude hrát zásadní roli.
Autonomní vozy?
Tam to zatím hodně brzdí legislativa, ale například v Číně už takové vozy běžně fungují. Nemyslím si ale, že zmizí kurýři. Lidé budou pořád chtít lidský kontakt, hlavně u prémiových služeb.
Jak chcete GLS posouvat v dalších letech?
Máme několik hlavních priorit. První je dál budovat infrastrukturu boxů. Druhá je stát se jednoznačně nejsilnějším partnerem pro zahraniční přepravu v Evropě. A třetí je posunout home delivery na úplně novou úroveň flexibility.
A pak mám ještě jeden osobní cíl. Chci ukázat, že logistika není nudná. Dnes je to digitální služba, která se bude dál dramaticky proměňovat. A zároveň chci, aby lidé v GLS měli radost z toho, že v té firmě pracují. Neberu to jako klišé. Beru to jako závazek. Protože bez správných lidí se žádná podobná transformace udělat nedá.
Petr Pěcha
Vloni v březnu se stal generálním ředitelem GLS CZ. Dříve pracoval jako obchodní ředitel v dopravci RegioJet. Působil také ve společnostech Seznam.cz či Home Credit.
Elektrické Ferrari narazilo. Trhu vadí design i odklon od tradice, akcie padají
Ferrari představilo svůj první plně elektrický vůz Luce a trh zareagoval prudkým výprodejem. Akcie italské automobilky podle agentury Bloomberg v Miláně klesly o více než osm procent poté, co nový model sklidil vlnu kritiky za svůj vzhled. Část analytiků i komentátorů na sociálních sítích přirovnávala čtyřdveřový pětimístný elektromobil spíše k masovým elektromobilům než k tradičnímu Ferrari.
Donald Trump se ani po letech nedokáže odpoutat od porážky v prezidentských volbách v roce 2020. Podle analýzy agentury Reuters za posledního půl roku nejméně 107krát zopakoval nepravdivé tvrzení, že mu vítězství ukradli. Téměř dvě třetiny republikánů mu přitom věří.
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Dovolená se může prodražit ještě dřív, než si objednáte první kávu u moře. Stačí špatně zvolený bankomat, platba v korunách místo v místní měně nebo karta, která má sice výběr zdarma, ale horší kurz. Přinášíme praktický návod, jak v zahraničí platit, vybírat hotovost a hlídat poplatky tak, aby peníze zůstaly raději na večeři než u bankomatu.
Na dovolené člověk obvykle řeší příjemnější věci než sazebník své banky. Jenže právě placení v zahraničí patří mezi drobné finanční pasti, které umí zbytečně ukrojit stovky až tisíce korun. Ne najednou, dramaticky a viditelně. Spíš po malých částkách: horší kurz tady, poplatek za bankomat tam, k tomu jedno nešťastné odkliknutí platby v korunách.
„Čím méně prostředníků, tím levnější platba,“ shrnuje základní platební pravidlo v zahraničí hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.
Největší past? Platba v korunách
Terminál nebo bankomat v zahraničí se často tváří, že vám chce pomoci. Nabídne: chcete zaplatit v místní měně, nebo rovnou v korunách? Pro Čecha je lákavé kliknout na koruny. Vidí známou měnu a má pocit jistoty.
Jenže právě tady bývá skrytý problém. Jde o takzvanou dynamickou měnovou konverzi, známou jako DCC. V takovém případě kurz neurčuje vaše banka, ale provozovatel terminálu nebo bankomatu. Česká bankovní asociace ve svých doporučeních upozorňuje, že u plateb i výběrů je bezpečnější volit místní měnu, protože při DCC může být kurz výrazně méně výhodný.
Internet v zahraničí bez šoku na faktuře. eSIM často stojí méně než káva
Ještě nedávno znamenala cesta mimo Evropskou unii jediné: vypnout mobil nebo riskovat účet za tisíce korun. Dnes ale stačí pár kliknutí v aplikaci a datový balíček vyjde klidně na stovku týdně. Virtuální eSIM karty rychle mění způsob, jakým cestujeme.
Další jednoduché pravidlo tak zní: v zahraničí plaťte a vybírejte vždy v místní měně. V eurozóně v eurech, v Polsku ve zlotých, v Maďarsku ve forintech, v Británii v librách. Když se na displeji objeví koruny, zbystřete.
Praktická rada
Rychlé pravidlo pro terminál
„Pay in local currency“ je většinou správně.
„Pay in CZK“ nebo „Convert to CZK“ je varování, že vám někdo nabízí vlastní kurz.
Když si nejste jistí, zvolte měnu země, ve které právě jste.
Karta je pohodlná, hotovost pořád užitečná
V řadě evropských zemí dnes kartou zaplatíte skoro všechno. Kavárnu, metro, vstupenku do muzea i zmrzlinu. V některých zemích, například ve Velké Británii, Švédsku nebo Norsku, je bezhotovostní placení běžnou normou i u drobných útrat, zatímco jinde nemusí obchodníci karty přijímat vůbec nebo mohou brát jen některé jejich typy. Cestovatelé by si proto měli před odjezdem ověřit podmínky v cílové destinaci a nespoléhat se jen na jeden způsob placení. Praktická kombinace je jednoduchá: karta na běžné platby, menší hotovost jako záloha a při platbě i výběru vždy volit místní měnu, nikoli české koruny, radí ČBAa připojuje další praktickou radu. Nenoste všechno na jednom místě. Ztratit peněženku se všemi kartami, hotovostí i doklady je dovolená, kterou nechce nikdo.
Hotovost má navíc i jednu nenápadnou výhodu, která nesouvisí s kurzem ani poplatky. Jak připomíná ekonom Lukáš Kovanda, lidé mají tendenci utrácet méně, když platí hotovostí. Bankovky v ruce působí jako přirozená brzda: jejich úbytek člověk vnímá citelněji než další bezkontaktní pípnutí kartou. Pár bankovek v peněžence tak na cestách neslouží jen jako rezerva pro trhy, spropitné nebo taxík, ale i jako malá pojistka proti impulzivním nákupům.
Kolik hotovosti vzít?
Do běžné evropské destinace stačí menší hotovost na první den, dopravu, spropitné a místa, kde neberou karty.
Do zemí mimo Evropu si předem ověřte, zda je lepší vzít místní měnu, eura, nebo dolary.
Hotovost rozdělte: něco do peněženky, něco do zavazadla nebo hotelového trezoru.
Debetka na běžné placení, kreditka na kauce
Debetní karta je karta k vašemu běžnému účtu. Platíte vlastními penězi. Hodí se na běžné nákupy, restaurace, vstupenky i výběry z bankomatu.
Kreditní karta funguje jinak. Platíte penězi banky a později je splácíte. Na dovolené se může hodit hlavně u hotelů a půjčoven aut, které často blokují kauci. Když použijete kreditku, blokace se nedotkne přímo peněz na vašem běžném účtu, ale úvěrového limitu.
Chorvatsko autem už nebude tak levné. A Hurghada letadlem zabolí ještě víc
Letní dovolená vyjde Čechy dráž. Podle analýzy XTB zaplatí rodina při cestě autem do Chorvatska za palivo až o 1 200 korun více než loni, u leteckých zájezdů může příplatek dosáhnout několika tisíc korun.
Naopak vybírat kreditní kartou hotovost z bankomatu je většinou drahé. Poplatky bývají vyšší a úroky mohou začít naskakovat okamžitě. Na hotovost je lepší debetní karta.
Revolut, Wise a multiměnové účty: dobrý sluha, ne kouzelný štít
Kdo cestuje častěji, může využít fintechové služby typu Revolut nebo Wise, případně multiměnový účet u banky. Princip je jednoduchý: peníze si směníte předem, často za výhodnější kurz, a v zahraničí pak platíte rovnou z dané měny.
Výhoda je zřejmá hlavně u větších částek. Když během dovolené utratíte stovky eur, rozdíl v kurzu už není akademická debata, ale konkrétní peníze. Pozor ale na limity bezplatné směny, víkendové přirážky, limity výběrů a podmínky konkrétní služby.
A hlavně: i u chytré karty pořád platí stejné pravidlo. Pokud bankomat nebo terminál nabídne DCC, tedy platbu v korunách, odmítněte ji. Špatné kliknutí umí pokazit i jinak výhodné řešení.
Karta, hotovost nebo Revolut? Jak platit na dovolené, aby vás to nestálo víc, než musí
Dovolená se může prodražit ještě dřív, než si objednáte první večeři u moře. Stačí špatně zvolený kurz, zbytečný výběr z bankomatu nebo platba v korunách místo v místní měně. Přitom právě u plateb v zahraničí platí, že několik jednoduchých pravidel dokáže ušetřit stovky až tisíce korun.
U plateb kartou a výběrů z bankomatu v zahraničí se skládají tři věci. První je poplatek vaší banky za výběr. Druhou položkou je kurz, kterým banka transakci přepočítá do korun. A třetí může být poplatek provozovatele bankomatu v zahraničí, často označovaný jako surcharge fee.
Právě proto nemusí být nejlevnější banka ta, která má v sazebníku u výběru nulu. Pokud používá méně výhodný kurz nebo si účtuje směnnou přirážku, může klient ve výsledku zaplatit víc než u banky, která sice účtuje menší fixní poplatek, ale používá lepší přepočet.
Na poplatek provozovatele bankomatu upozorňuje více bank. Air Bank uvádí, že v EU účtuje za zahraniční výběr 35 korun a mimo EU 100 korun, ale další poplatek může požadovat provozovatel bankomatu. Moneta u účtu Tom Plus uvádí výběry v zahraničí zdarma, současně ale upozorňuje, že zahraniční provozovatel bankomatu může požadovat vlastní poplatek. Raiffeisenbank zase uvádí výběry ze všech bankomatů po světě zdarma, ale s výjimkou poplatků třetích stran.
Pozor na detail
Co znamená „výběr zdarma“
Vaše banka si nemusí účtovat nic. To ale ještě neznamená, že výběr bude bez nákladů.
Bankomat v zahraničí může přidat vlastní poplatek. Ten se má zobrazit před potvrzením transakce.
Když se vám poplatek nelíbí, výběr zrušte a najděte jiný bankomat.
Přehled: kolik si banky účtují za výběr v zahraničí
Následující tabulka vychází z veřejně dostupných sazebníků a informací bank. Je důležité ji číst jako orientační přehled k běžným debetním kartám a účtům. U některých bank záleží na tarifu, typu karty, počtu výběrů v měsíci nebo splnění podmínek účtu. Air Bank, ČSOB, Komerční banka, mBank, Creditas, Moneta, Raiffeisenbank, UniCredit, Partners Banka, Max banka a Oberbank mají pravidla uvedená ve svých sazebnících nebo produktových stránkách.
Poplatky bank za výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí
Banka
EU / Evropa
Mimo EU / vzdálenější země
Na co si dát pozor
Air Bank
35 Kč
100 Kč
S Výhodami za věrnost může banka poplatek vracet; existuje také placená služba pro výběry ze všech bankomatů. Provozovatel ATM může účtovat vlastní poplatek.
Banka CREDITAS
0 Kč
0 Kč
Banka neúčtuje vlastní poplatek za výběr z bankomatu v ČR ani zahraničí; zahraniční provozovatel bankomatu může požadovat svůj poplatek.
Česká spořitelna
Bankomaty skupiny Erste v zahraničí zdarma; jiné bankomaty typicky 40 Kč při výběru v EUR
Typicky 125 Kč u výběru v ostatních měnách
Záleží na typu účtu a měně výběru; provozovatel bankomatu může účtovat vlastní poplatek.
ČSOB
40 Kč u výběru EUR v zemích EU/EHP a ve vybraných evropských státech; v síti ČSOB/KBC může být zvýhodněně
100 Kč
Sazba 100 Kč se týká zahraničních výběrů mimo uvedený evropský režim.
Fio banka
Visa: 0 Kč; Mastercard: nejméně 2 výběry měsíčně zdarma, další 25 Kč
Stejné podmínky podle typu karty
U Fio je zásadní, zda má klient kartu Visa, nebo Mastercard; u Mastercard lze podle aktivity získat více výběrů zdarma.
Komerční banka
Podle tarifu zdarma, dva výběry zdarma, nebo 49 Kč ve vybraných evropských státech
Typicky 99 Kč; u vyšších tarifů může být zdarma
KB rozlišuje vybrané evropské státy a ostatní země; podmínky se liší podle tarifu.
mBank
U mKarty výběr od 1 500 Kč zdarma, jinak 29 Kč; u některých tarifů 3 výběry měsíčně zdarma, další 29 Kč
Stejné pravidlo podle typu karty / tarifu
Záleží na konkrétní kartě. Zlatá mKarta má výběry zdarma bez ohledu na výši výběru.
MONETA Money Bank
0 Kč u účtu Tom Plus
0 Kč u účtu Tom Plus
MONETA výběr nezpoplatňuje, ale provozovatel bankomatu může účtovat surcharge fee.
Raiffeisenbank
0 Kč u běžných účtů s výběry ze všech bankomatů zdarma
0 Kč u běžných účtů s výběry ze všech bankomatů zdarma
Banka upozorňuje, že se zdarma nevztahuje na poplatky účtované třetími stranami při výběru v zahraničí.
UniCredit Bank
U účtů Open a Top zdarma; u Start zdarma od 2 000 Kč
U účtů Open a Top zdarma; u Start zdarma od 2 000 Kč
Provozovatelé bankomatů mohou účtovat vlastní poplatek; klient má být informován na obrazovce bankomatu.
Partners Banka
0 Kč
0 Kč
Výběry hotovosti ze všech bankomatů doma i ve světě jsou podle banky zdarma; v zahraničí ale může poplatek účtovat provozovatel ATM.
Max banka
0 Kč
0 Kč
Sazebník divize Max uvádí zdarma výběr v EUR v EU/EHP i výběr z bankomatu v zahraničí; provozovatel ATM může chtít vlastní poplatek.
J&T Banka
První 3 výběry měsíčně v Evropě zdarma; 4. a další 30 Kč
100 Kč + 1 %
Banka rozlišuje výběry v Evropě a mimo území států Evropy.
Oberbank
25 Kč
25 Kč
Uvedeno pro běžné účty / debetní kartu Oberbank Mastercard; podmínky se mohou lišit podle konta.
PPF banka
45 Kč v ČR a EU/EHP
125 Kč + 0,5 % z vybírané částky v ostatních zemích
U privátní banky je vhodné ověřit individuální podmínky ke konkrétní kartě a účtu.
Zdroj: veřejné sazebníky a produktové stránky bank, stav k 26. 5. 2026. Tabulka srovnává poplatky bank za výběr debetní kartou; nezahrnuje DCC, kurzovou marži banky ani případný poplatek provozovatele zahraničního bankomatu. U některých bank se cena liší podle tarifu, typu účtu, typu karty, počtu výběrů v měsíci nebo splnění podmínek věrnostního programu.
Jak vybírat hotovost, když už musíte
Bankomat v zahraničí není nepřítel. Jen je potřeba vybírat chytře. ČBA ve svých praktických radách doporučuje dávat přednost bankomatům provozovaným přímo bankami, protože bývají transparentnější než samostatně stojící bankomaty v turistických oblastech, na letištích nebo v obchodech.
Při výběru si vždy přečtěte obrazovku. Pokud bankomat ukáže vlastní poplatek, můžete transakci zrušit a jít jinam. Pokud nabídne přepočet do korun, odmítněte ho. A nevybírejte po malých částkách každý den. Fixní poplatek pak bolí víc.
Před cestou: pět minut, které mohou ušetřit peníze
Před odjezdem se vyplatí otevřít mobilní bankovnictví a zkontrolovat nastavení karty. Zní to nudně, ale je to rychlejší než pak řešit blokaci karty z hotelové recepce.
ČBA doporučuje uložit si ještě před cestou kontakt na banku pro okamžité zablokování karty, nastavit nižší limity pro výběry a platby a aktivovat notifikace o každé transakci v mobilním nebo internetovém bankovnictví. Zároveň připomíná, že u některých bank lze v aplikaci nebo internetovém bankovnictví blokovat výběry s DCC, a tím se chránit před nevýhodnou konverzí.
A pokud jedete do země, kde se kartami platí méně, vyřešte hotovost ještě doma. Směňujte peníze v českých bankách nebo směnárnách, kde jsou podmínky obvykle transparentnější, a u zemí s méně běžnou měnou si vezměte raději eura nebo dolary, které lze na místě snadněji směnit.
Checklist před odjezdem
Zkontrolujte limity na kartě.
Zapněte notifikace ke každé platbě.
Ověřte poplatky za výběr v zahraničí.
Zjistěte, zda jde blokovat DCC.
Uložte si číslo na blokaci karty.
Vezměte si ideálně dvě karty, uložené odděleně.
Připravte menší hotovost na první den.
A co bezpečnost?
Karta je bezpečnější než velká hotovost, ale jen když se s ní zachází rozumně. Nenechávejte ji mizet z dohledu, chraňte PIN, nepřipojujte se do mobilního bankovnictví přes pochybnou veřejnou Wi-Fi a u plateb sledujte notifikace. ČBA výslovně doporučuje dávat pozor i na digitální bezpečnost telefonu, protože v něm dnes mnoho lidí nosí nejen mobilní bankovnictví, ale i citlivé osobní údaje.
Když kartu ztratíte, okamžitě ji zablokujte. Většina bank to dnes umožňuje v aplikaci během pár vteřin. Proto se vyplatí mít v telefonu nejen aplikaci banky, ale i druhou možnost přístupu k penězům — další kartu, hotovost nebo kartu v mobilní peněžence.
Nejlevnější dovolená není ta, na které člověk odmítá utrácet. Je to ta, na které zbytečně neplatí za špatný kurz, bankomatovou past nebo vlastní nepozornost.
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.
Související
Podnikání v důchodu: Jak si přivydělat jako živnostník a nepřijít o důchod