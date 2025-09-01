Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Money Vítězové a poražení návrhu rozpočtu na rok 2026: dluh deklasuje hned deset ministerstev

Vítězové a poražení návrhu rozpočtu na rok 2026: dluh deklasuje hned deset ministerstev

Ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS (vlevo) a předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová
ČTK
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Pokud by bylo třeba vypíchnout jednoho jediného vítězce návrhu státního rozpočtu na rok 2026, verdikt je jasný. Vítězí ministerstvo průmyslu a obchodu. Naopak z poražených je na tom nejhůře ministerstvo zdravotnictví, jež se má smířit s meziročním poklesem vyčleněných peněz o takřka třetinu.

V očištění o inflaci, kterou ministerstvo financí pro letošek prognózuje na úrovni 2,4 procenta, dosahuje nárůst výdajů vyčleněných resortu obchodu 83,1 procenta (viz tabulka níže), porovnáváme-li tedy návrh rozpočtu na rok 2026 a čísla ze schváleného rozpočtu na rok letošní. 

V případě ministerstva obchodu je ale vysoký údaj alespoň zčásti odrazem loňského kontroverzního tahu ministerstva financí, kdy v rozpočtu na letošek nevyčlenilo resortu obchodu zhruba 20 miliard korun, které měl stát právě prostřednictvím ministerstva průmyslu poslat provozovatelům solárních a jiných elektráren. „Útěk“ prostředků mimo rozpočet kritizovala i Národní rozpočtová rada.

Růst ekonomiky

Spotřeba domácností táhne českou ekonomiku vzhůru, před volbami nezahálí ani vláda

Money

Česká ekonomika od dubna do června rostla citelně více, než nač ukazoval prvotní odhad. Obava z dopadu amerických cel na ni se zatím nenaplňuje. Naopak, Donald Trump povzbudil zahraniční poptávku po českém exportu.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Vedle ministerstva obchodu se dvouciferného reálného nárůstu přidělených peněz dočkává v návrhu rozpočtu na rok 2026 už jenom ministerstvo pro místní rozvoj (nárůst o 71,5 procenta) a resort obrany (o 11,5 procenta).

Ministerstvo obchodu ovšem jako jediný resort poráží dokonce i důchody, a to jak co se procentuálního, tak i absolutního vývoje přidělených peněz týče. V pomyslném žebříčku dle absolutního navýšení přidělených peněz je totiž resort obchodu opět první, s přírůstkem 30,6 miliardy korun. Druhé je ministerstvo práce a sociálních věci, zodpovědné za výplatu právě důchodů, které si polepší o 21,9 miliardy korun. Třetí je resort obrany, s 21,4 miliardy korun navíc.

Právě případ ministerstva práce ovšem odhaluje ošemetnost činění závěrů pouze s ohledem na absolutní vývoj přidělené částky. Protože zmíněná suma 21,9 miliardy korun nárůstu přidělených peněz znamená vzhledem o obřím proporcím rozpočtu resortu práce a sociálních věcí, že si tento resort reálně pohoršuje, neboť vývoj jeho výdajů dokonce nepokryje ani letošní inflaci. Po jejím započtení totiž jeho výdaje mají příští rok meziročně klesnout o 0,1 procenta.

A to tedy resort práce bude příští rok hospodařit s historicky rekordní částkou takřka 991 miliard korun, takže jde o první případ historie ČR, kdy má mít jedna jediná kapitola rozpočtu přidělenu sumu v podstatě již jednoho celého bilionu korun.

Zůstaneme-li ještě chvíli u absolutních částek, pak jen čtyři ministerstva se mají příští rok dočkat jejich navýšení, které předčí navýšení, s nimiž může počítat státní dluh, resp. náklady na jeho obsluhu, zejména tedy náklady v podobě úrokových plateb mezinárodním bankám, finančním domům a fondům či spekulantům. Dluh totiž spolyká o 10 miliard korun více než letos. Většího absolutního přídělu, než je deset miliard, se přitom dočkávají jen zmíněné resorty obchodu a práce a sociálních věcí a pak také ministerstva obrany (nárůst o 21,4 miliardy korun) a vnitra (o 11,9 miliardy). Znamená to, že dluh se absolutně dočkává většího nárůstu objemu přidělených peněz než hned deset ministerstev.

Lukáš Kovanda: Češi šílí po cihle, čímž šponují ceny bytů. Usměrní je jen krize

Názory

Ceny bytů a domů v Česku lámou rekordy – podle údajů ČNB jsou nemovitosti nejdražší v historii, a to i po očištění o inflaci. Přesto lidé dál kupují nemovitosti na drahé hypotéky, aby jim „neujel vlak“. Strach z promarněné příležitosti (FOMO) žene Čechy k posedlosti vlastnickým bydlením, která se stává ekonomickým i společenským problémem. Výsledkem je drahota, dluh a tlak na budoucí generace, píše ve svém komentáři ekonom Lukáš Kovanda.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Z těchto deseti ministerstev se jich ale celkem sedm musí smířit s poklesem absolutní částky přidělených výdajů. Přitom dokonce osm z daných deseti ministerstev z hlediska vývoje přidělených peněz neporazí letošní inflaci, včetně již zmíněného resortu práce. 

Ministerstva, která mohou příští rok počítat s více penězi i po zohlednění inflace, lze spočítat na prstech skoro jen jedné ruky: jde o zmíněné resorty obchodu, místního rozvoje, obrany, dále ovšem také financí, vnitra a zahraničních věcí.

S procentuálně nejvyšší částkou se naopak musí po zohlednění inflace rozloučit hlavní poražené resorty nynějšího návrhu rozpočtu, tedy ministerstvo zdravotnictví (pokles o 29,1 procenta při zohlednění inflace) a ministerstvo dopravy (o 25,9 procenta). Absolutně má pak o nejvíce peněz přijít resort dopravy (o 32,8 miliardy korun) a resort školství (o 14,4 miliardy). Všechna další ministerstva, jež si mají absolutně pohoršit, už si pohorší o méně než deset miliard korun.

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Související

Lagardeová: Trumpovo chování vůči Fedu může poškodit světovou ekonomiku

Šéfka ECB Christine Lagardeová
ČTK
ČTK
Lukáš Kovanda

Pokud by americký prezident Donald Trump odvolal šéfa americké centrální banky (Fed) nebo členku Rady guvernérů Lisu Cookovou, mohlo by to ohrozit jak americkou tak světovou ekonomiku. Francouzské rozhlasové stanici Radio Classique to řekla šéfka Evropské centrální banky Christine Lagardeová.

„Pokud by americká měnová politika již nebyla nezávislá a místo toho závislá na diktátu té či oné osoby, pak se domnívám, že dopad na rovnováhu americké ekonomiky by mohl být v důsledku dopadů, které by to mělo po celém světě, velmi znepokojivý, protože je to největší ekonomika světa,“ varovala šéfka Evropské centrální banky.

Trump opakovaně útočí na šéfa Fedu za to, že nesnižuje úrokové sazby, a hrozí, že ho odvolá. Už se také rozhodl odvolat Cookovou. Není však jasné, zda má prezident pravomoc oba zástupce centrální banky zbavit funkce, a ona sama odejít odmítla. Věc by řešily soudy, a pokud by Trump uspěl, mohlo by to podkopat nezávislost centrální banky, která je považována za klíčovou pro boj s inflací, napsala dříve agentura AP.

Lagardeová v rozhovoru s francouzskou rozhlasovou stanicí také reagovala na páteční rozhodnutí amerického odvolacího soudu, podle nějž je většina Trumpem uvalených dovozních cel nezákonná. To přidává „další vrstvu nejistoty“ do globálního ekonomického výhledu, uvedla šéfka Evropské centrální banky.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov

Trump se snaží o mír a Evropa mu jen hází klacky pod nohy, uvedl Peskov

Politika

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov obvinil evropské mocnosti, že brání snahám amerického prezidenta Donalda Trumpa dosáhnout míru na Ukrajině. Řekl také, že Rusko bude ve válce proti Ukrajině pokračovat, dokud Kyjev neukáže reálné známky toho, že je připraven na mír. Ruská armáda sousední zemi vojensky napadla v únoru 2022 na rozkaz šéfa Kremlu Vladimira Putina.

ČTK

Přečíst článek

Americký prezident Donald Trump

Americký soud: Trumpova cla jsou nezákonná. Zatím ale zůstanou

Politika

Americký prezident podle soudního rozhodnutí překročil své pravomoci, když uvalil plošná cla na veškerý dovoz do USA. Donald Trump má nyní čas do poloviny října požádat o posouzení situace Nejvyšší soud. Do té doby zůstávají cla v platnosti.

ČTK

Přečíst článek

Související

Když mi zemřel syn, našel jsem Boha, říká miliardář Radim Passer

Dalibor Martínek
Lukáš Kovanda

Radim Passer je znám jako neortodoxní, bohatý český developer. Obsadil pražskou Brumlovku, postavil tam dvacet prémiových kancelářských budov. Microsoft, UniCredit Bank, Hewlett-Packard, Moneta Money Bank, ČEZ, O2, AB InBev, Škoda Auto, ABB, Thales a další. To jsou jeho nájemníci.

To ale není hlavní příběh života Radima Passera. On vydělal miliardy korun na developmentu. Je to jeden z nejzkušenějších developerů v Česku. Začal v této branži podnikat na začátku devadesátých let, nyní je korunový miliardář, jeden z nejbohatších Čechů. Ale něco tomu předcházelo.

„Narodil jsem se na Praze 4, na Brumlovce jsem jako fotbalový mládežnický hráč často byl,“ říká Passer. To ale nemá úplně souvislost s jeho podnikáním na Brumlovce. Možná má.

Levné bydlení lze sehnat i v centru Prahy

Reality

Průměrná cena nového bytu v Praze už přesáhla 160 tisíc korun za metr čtvereční. Vyplývá to z dat společnosti Flat Zone, která je českým lídrem ve sledování cen nemovitostí. Starší nemovitosti jsou obecně o deset až dvacet procent levnější. To ovšem neplatí pro centrum Prahy. Josefov, Staré Město, Malá Strana. Tam se nové byty nestaví. Ty staré naopak nabírají na hodnotě. I tam však lze nalézt levné perly.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

V devadesátých letech začal podnikat, v roce 1991 založil svou developerskou firmu. Úspěšnou. Stavěním kanceláří na Brumlovce se stal jedním z nejbohatších Čechů. Ale přišla změna. Teď tento král kanceláří začíná stavět byty, stovky bytů.

Možná to spolu nesouvisí, ale miliardář z Brumlovky bude stavět byty zase na Brumlovce. Další tedy ještě kousek vedle, v Roztylech.

Z fotbalisty miliardářem

Jak se z mladého fotbalisty stal miliardář? „Mělo to přirozený vývoj. Vyrostl jsem na Spořilově, na Praze 4. Tatínek zprivatizoval ve velké privatizaci v první polovině devadesátých let firmu Pražská stavební obnova,“ říká Passer. Firma měla ve vlastnictví tři a půl hektaru stavebních pozemků na Brumlovce. Tím celá sága obřího developerského boomu Radima Passera začala.

Jeho rodiče ekonomickou tíhu celého projektu neunesli. „Vzali jsme si balon na svoji stranu hřiště,“ říká Passer fotbalovou hantýrkou. Je vášnivým fanouškem pražských Bohemians.

Kauza Štiřín: Zámek nechceme, přilehlý park ano, říká starosta Kamenice

Reality

Zámek Štiřín se neprodal ani v osmé aukci, pořádané státem. Cena za jeden rok aukce od aukce padala ze 3,4 miliardy korun až na 796 milionů korun. Do poslední aukce se sice přihlásil „zájemce“, jenže nepřihazoval, takže i tato aukce skončila fiaskem. Další aukce ve stávajícím formátu zřejmě nebude, stát se domluvil s obcí Kamenice, kde zámek stojí, že jí přenechá některé pozemky. „Volby by na tyto domluvy neměly mít vliv, ale obávám se, že mohou mít,“ říká Pavel Čermák, starosta Kamenice.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Jeho firma Passer Invest „něco“ začala připravovat a „bavilo nás to na přelomu tisíciletí,“ kdy prý již na Brumlovce „něco“ bylo hotovo. Prostě neuvěřitelný příběh. Z toho „něčeho“ vzniklo dvacet kancelářských budov na nejvyšší úrovni, jakýsi hub v Praze.

Po třičtvrtě hodině rozhovoru jsem se zeptal pana Passera, proč se v roce 1998, ve svých 35 letech, obrátil na víru. „Po dlouhém čekání se nám narodil chlapeček. Když mu bylo šest týdnů, zjistili jsme, že má v hlavičce nádor a nemá žádnou šanci na přežití.“

V rozhovoru jsme se dále bavili o tom, proč se pustil do výstavby bytů, když se třicet let soustředil na kancelářský sektor. Jak budou jeho nájemní byty vypadat? Budou plně vybavené?

Radim Passer byl hostem podcastu Realitní Club. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji také na vaší oblíbené podcastové platformě. Kanál Newstream Podcasty je na Spotify i Apple Podcasts.

Související

Doporučujeme