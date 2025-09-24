Žádná změna. ČNB dál drží základní sazbu na 3,5 procenta, kvůli inflaci
Bankovní rada České národní banky ve středu ponechala základní úrokovou sazbu beze změny na 3,5 procenta. Informoval o tom ředitel odboru komunikace ČNB Jakub Holas. Na současné úrovni by úrokové sazby podle oslovených analytiků měly setrvat po delší dobu. Koruna na rozhodnutí bezprostředně výrazněji nereagovala.
Finanční trh stabilitu sazby očekával, analytici to zdůvodňovali přetrvávajícími inflačními tlaky v ekonomice. Na současné úrovni je základní úroková sazba od počátku května.
Bankovní rada České národní banky (ČNB) byla při rozhodnutí o sazbách jednomyslná. Podle rady je stále potřeba udržovat relativně přísnou měnovou politiku, aby se podařilo dlouhodobě držet inflaci v blízkosti dvouprocentního cíle ČNB. Po jednání rady to řekl guvernér ČNB Aleš Michl.
V ekonomice podle Michla nadále převažují rizika ve směru vyšší inflace. Jsou jimi zejména zdražování potravin a služeb, oživení úvěrové aktivity na realitním trhu, přetrvávající rychlý růst mezd nebo dodatečný růst výdajů vládních institucí. Naopak ve směru nižší inflace by mohl působit silnější kurz koruny.
„Šlo o očekávaný výstup, proto prvotní reakce koruny nebyla nikterak výrazná,“ řekl ekonom Portu Jan Berka. Trh si je podle něj vědom toho, že centrální banka pracuje v prostředí převahy proinflačních rizik, která sráží pravděpodobnost snížení sazeb v podstatě na nulu.
Přetrvávající cenové tlaky ve službách a v sektoru nemovitostí, a silný růst mezd vykázaný v letošním druhou čtvrtletí, vedou ČNB k opatrnosti, uvedl analytik Generali Investments Radomír Jáč.
Není to žádné překvapení s ohledem na vývoj ekonomiky, a zejména pak některých nepříznivých inflačních trendů ve službách, souhlasil analytik Banky Creditas Petr Dufek. K ponechání sazeb beze změny podle něj nepochybně přispěl i prudší růst mezd v letošním roce, který překonal očekávání centrální banky. Obavy, že by se mzdy mohly začít ve větší míře propisovat do cen služeb je v podstatě oprávněný, dodal.
„Jakékoli jiné rozhodnutí by bylo šokující i vzhledem k posledním komentářům členů bankovní rady, kteří stabilitu sazeb zcela evidentně signalizovali. Proinflační rizika z české ekonomiky přetrvávají, jádrová inflace se zejména z důvodu nadměrného růstu cen služeb bude pohybovat nad 2% cílem ČNB, proto předpokládáme, že úrokové sazby se letos už nezmění,“ dodal analytik Raiffeisenbank Martin Kron.
Bankovní rada nechala beze změny také lombardní a diskontní úrokovou sazbu. Lombardní sazba, za kterou si obchodní banky mohou půjčit u centrální banky peníze proti zástavě cenných papírů, zůstala 4,5 procenta. Diskontní sazbu, na kterou jsou například navázána penále za nesplácené úvěry, bankovní rada ponechala na 2,5 procenta.
Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň ale při vyšších úrocích roste zhodnocení vkladů na účtech.
Očekávané zachování sazeb ČNB podle hypoteční specialistky FinGO Jany Vaisové znamená, že hypoteční sazby a měsíční splátky zůstanou poměrně stabilní, bez výraznějšího zlevnění.
Rozhodnutí ČNB má na hypoteční úvěry minimální dopad, poznamenal analytik OVB Vojtěch Šmajer. Spořicí účty podle něj dál mírně zlevňují. U depozitních produktů je totiž konkurence výrazně nižší. Klienti s vklady zpravidla nemění banku kvůli rozdílu několika desetin procentního bodu. Proto úrokové sazby na nových spořicích účtech nadále mírně klesají, i když repo sazba zůstává beze změny, podotkl.
ČNB v době inflační vlny držela základní úrokovou sazbu na sedmi procentech, snižovat ji začala v prosinci 2023. Zatím k poslednímu uvolnění měnové politiky sáhla bankovní rada v květnu, kdy snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na současnou úroveň.
Koruna je rekordně silná, nyní na úrovni 24,25 vůči euru. Ještě v létě to bylo 24,65. Koruna rapidně posiluje. „A bude dál posilovat," říká Michal Skořepa, ekonom a analytik České spořitelny. A co víc, už nečekejme další pokles úrokových sazeb. Naopak, patrně začnou zase růst. Svůj podíl na tom mají nově chystané emisní povolenky na paliva.
Sazby půjdou nahoru, čeká se dopad emisních povolenek, říká ekonom Skořepa
