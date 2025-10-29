Dalibor Martínek: Babiš dělal obstrukce tak dlouho, že teď „zefektivní“ opozici

Projednáme nový jednací řád Sněmovny, aby Sněmovna byla efektivní, uvedl nejnověji Andrej Babiš. Prý chce jednak vyslyšet apel prezidenta Pavla, který v červnu v projevu ve Sněmovně vyzval k zamyšlení nad tím, zda není čas na kultivaci a úpravu pravidel parlamentní diskuse.
Vládní koalice už byla v té době v rozkladu. Bez Pirátů, před prázdninami a blížícími se volbami. Kampaň měla přednost. Takže „zefektivnění“ připadne Babišovi. Ten je ostatně znám svým efektivním řízením. V jeho podnicích se musí makat naplno, firmy musejí dodávat čísla. Efektivně řídil i ministerstvo financí, nikdo se jeho nátuře netroufl odporovat.
Zefektivnění bude jistě znamenat zkrácení doby projevů před plénem, nastolení nového řádu. Babiš se při plnění tohoto „úkolu“ ještě stíhá vysmívat dřívější vládní koalici, že po omezení obstrukcí přece volala. Plní tak prý přání budoucí opozice.
Pavel pověřil Babiše sestavením vlády, ta má vzniknout v prosinci
Prezident Petr Pavel pověřil jednáním o sestavení vlády předsedu ANO Andreje Babiše, jehož hnutí na začátku října vyhrálo volby a o budoucí koalici jedná s SPD a Motoristy. Hrad to oznámil po ranní schůzce obou politiků. Babiš má prezidentovi v druhé polovině týdne poslat koaliční smlouvu a programové priority, teprve poté mu předloží návrh personálního obsazení vlády. Babiš doufá, že jeho kabinet vznikne nejpozději do poloviny prosince.
Když on byl v opozici, mohl žvanit dlouhé hodiny, a protahovat jednání třeba na dva dny. To bylo ovšem z jistého ohledu také efektivní. Jednak brzdil vládu, což ho bavilo. Hlavně však mohl od řečnického pultíku rozvíjet svou předvolební kampaň. Ostatně, to stejné dělal i Tomio Okamura. S Babišem se předháněli, kdo bude mít delší proslovy. V březnu roku 2023 například mluvil Okamura sedm hodin v kuse. To zvládal i Babiš, šest hodin pro něj nebyl žádný limit.
Někteří vládní poslanci si stěžovali, že v životě neprožili takto neefektivně čas. Pár z nich dokonce kvůli obstrukcím Babiše a Okamury odmítlo znovu kandidovat. Babiš s Okamurou obstruovali tak efektivně, že „byli přinuceni“ s tím něco udělat. Absurdní. Okamura teď bude z pozice šéfa Sněmovny dohlížet na naplňování nové efektivity.
Karta se obrátila, Babiš vyhrál, takže teď bude efektivně osekávat opoziční řečnění zástupců ODS a STAN. Zatím co Babišovo tlachání nikdo nedokázal zastavit. Tomu se říká tři mouchy jednou ranou. Zavděčí se prezidentovi, zatne opozici tipec a ještě se jí může vysmívat. Kozlové pronikli do zahrady.
Po volbách se formuje nová vládní většina. Podpis dohody má přijít symbolicky v den první schůze Sněmovny. Formující se vláda tří stran (ANO, SPD a Motoristů sobě) má podle předsedy ANO Andreje Babiše vyjasněné hlavní body spolupráce.
ANO, SPD a Motoristé mají domluvenou koaliční smlouvu, kterou podepíšou v pondělí 3. listopadu, kdy začne ustavující schůze Sněmovny. Předseda ANO Andrej Babiš, kterého prezident pověřil sestavením vlády po sněmovních volbách, to oznámil ve videu na sociální síti X. Dnes se podle něj bude jednat také o návrhu ANO na nový jednací řád Sněmovny, aby dolní komora Parlamentu fungovala efektivněji. Podrobnosti k návrhu Babiš neuvedl.
„Máme domluvenou koaliční smlouvu. Tu jsme si domluvili, že podepíšeme v pondělí 3. listopadu, v den, kdy zasedne poprvé nová Sněmovna,“ řekl Babiš. V jednání ANO, SPD a Motoristů o programovém prohlášení možné budoucí vlády podle něj zůstávají některé body, na kterých ještě není shoda.
Babiš potvrdil shodu na programu vlády se SPD a Motoristy
Předseda hnutí ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš s předjednanou podobou programu možné vlády ANO, SPD a Motoristů sobě v zásadě souhlasí. České televizi v podvečer řekl místopředseda ANO Karel Havlíček po jednání s Babišem. Podle Havlíčka spolu projednali hlavní kapitoly programu a kompromisy, kterých dosáhly s ostatními stranami budoucí koalice. Zopakoval, že vládní program z drtivé většiny kopíruje volební program ANO.
Zástupci ANO, SPD a Motoristů budou ve středu vedle programového prohlášení jednat také o návrzích na obsazení vedení Sněmovny a jednotlivých výborů, připomněl. Babiš by měl podle Pražského hradu poskytnout prezidentovi Petru Pavlovi koaliční smlouvu a programové priority ve druhé polovině tohoto týdne.
„Dnes projednáme nový jednací řád Sněmovny, náš návrh, po kterém hlavně stávající vláda tak volala, aby se změnil, aby Sněmovna byla efektivní,“ řekl také Babiš. Jednání Sněmovny v posledních čtyřech letech, kdy byly ANO a SPD v opozici, mnohdy blokovaly jejich obstrukce a některé schůze se protáhly do pozdních nočních hodin nebo i do následujících dní. S dlouhými projevy vystupovali Babiš i předseda SPD Tomio Okamura.
Prezident Pavel v červnu v projevu ve Sněmovně vyzval k zamyšlení nad tím, zda není čas na kultivaci a úpravu pravidel parlamentní diskuse. Poslanecké novely sněmovního jednacího řádu, jejichž cílem bylo omezit obstrukce a zvýšit efektivitu jednání, ale spadly pod stůl s volbami a koncem minulé Sněmovny.
Vedení Sněmovny by měli poslanci volit druhý den první povolební schůze, tedy ve středu 5. listopadu. Předsedou dolní komory by se mohl podle dosavadních informací stát Okamura. Jeho protikandidátem bude v tajné volbě nominant KDU-ČSL Jan Bartošek.
Počet místopředsedů Sněmovny by měl v porovnání s minulým volebním obdobím klesnout o dva na čtyři. ANO oznámilo nominaci Patrika Nachera, kandidát Motoristů dosud není známý. Dvě místopředsednické pozice připadnou stranám budoucí opozice, konkrétně ODS a STAN. Občanští demokraté chtějí opět navrhnout Jana Skopečka, hnutí STAN ohlásilo nominaci předsedy a dosavadního ministra vnitra Víta Rakušana.
Stanislav Šulc: Tři týdny po volbách a víme jen to, že skoro nic nevíme
Není to průšvih, je to standardní povolební jednání plné nestandardních událostí. Tak lze stručně shrnou tři týdny po volbách, které měly změnit když ne svět, tak alespoň Českou republiku. Jako vždy: revoluce se nekoná, politici rokují a možná nám někdy slavnostně oznámí, jak to tedy bude. A možná z toho nebudeme překvapení jen my, ale i část samotných aktérů.
Konsolidované výsledky za rok 2024 jste ještě nezveřejnili. Jak se skupině daří?
Máme čtyři základní byznysové oblasti. První jsou tužky a kancelářské potřeby. Tam máme jednu bolest, kterou jsou prodejny. Máme stovku prodejen, ale velké části se nedaří. Výjimkou jsou prodejny v exponovaných lokalitách, kde jsou i turisté, ale do jiných chodí čím dál méně lidí. Budeme to muset řešit a postupně některé zavírat. Osobně mě to mrzí, protože za chvíli v centrech měst nebudou obchody už vůbec a bude to smutný pohled. Dalším problémem je dřevo, které jsme dřív kupovali v Rusku, dneska ho dovážíme z Číny. Přitom ho velmi pravděpodobně Číňani koupí v Rusku a pak nám je přeprodají. K tomu rostou mzdy a připočítejte si ceny energií. Taková je nyní realita.
Odpověď je jasná: vyšší sázka na umělecký sortiment, kde je vyšší přidaná hodnota, vyšší ceny, které jsou lidé ochotní akceptovat. Ne každý to umí. A umělci mají své oblíbené značky. Na druhou stranu i tento trh klesá, protože děti papír a tužky používají čím dál méně.
A další sektory, tedy automotive, medical a reality?
Zdravotní výroba jede dobře a pojede dál. Co se automotivu týče, tam máme výhodu, že jsme už hodně velcí, takže jsme veškeré otřesy ustáli. Ale myslím, že ty menší čekají horší časy. A nemovitosti, tam se daří hlavně Myšákovi, který nese peníze, ať se děje cokoli. Může se to jevit jako snadno vydělané peníze, ale samozřejmě jsme museli nejdříve ty peníze vydělat jinde, abychom ho mohli koupit. K tomu A je potřeba vždy říct i B, ale na to se často zapomíná.
Přejděme k vašim investicím. Co nyní chystáte?
V oblasti nemovitostí se pořád díváme, protože peníze máme. Jednu asi velmi brzy oznámíme, ale zatím nemůžu říct detaily. Víte sami dobře, že u investic do nemovitostí platí: místo, místo, místo. Vůbec nezáleží na té stavbě, protože tu vždycky můžete zbořit nebo opravit. A není také kam spěchat, to je další moje pravidlo: festina lente. Občas raději přibrzdím. Když si vezmete přísloví našich dědů a převedete si to do dnešní mluvy, platí téměř vždy. Třeba si vezměte „bez peněz do hospody nelez“. Já z toho udělám „Peníze jsou krev, když nemám krev, umírám.“ A znovu říkám, při problémech můžete dát transfúzi, ale ne donekonečna.
Některé investice jsou takzvaně trofejní…
To určitě myslíte Myšáka. Ten byl trofejní. A dneska bych za něj dostal dvakrát tolik, co jsem zaplatil.
A něco podobného? Kroužil jste i kolem fotbalového týmu Dynamo České Budějovice…
To je pro mě uzavřená záležitost. Mrzí mě, že to tenkrát nedopadlo, měli jsme jasnou vizi. Je to škoda.
A rozšíření dalších byznysů do dalších zemí?
Naopak si myslím, že budeme spíš ubírat. Nejsou lidi.
Ale jsou inovace…
To ano, ale nejsou lidi, které nenahradí ani AI. Když máte linku, elektrikáře budete potřebovat vždycky. Garantuju vám, že jednou přijde doba, kdy profesor medicíny bude klečet na kolenou před instalatérem, aby mu opravil vodu. Každé kyvadlo, které se dostane na jednu stranu, nakonec kmitne zase na druhou. A ono to půjde zase tím směrem řemesel.
No samozřejmě. My jsme udělali chybu, že jsme se pokusili z Gaussovy křivky udělat přímku. Dříve mělo vysokou školu sedm procent lidí a 30 procent maturitu. Teď je 30 procent vysokoškoláků a všichni rodiče touží po tom, aby jejich děti šly na gymnázium. V mezinárodním srovnání mám přitom ujíždí vlak, kvalita škol není příliš dobrá, tedy ve srovnání s celým světem. Ale pro ty nejtalentovanější děti je dneska skutečně otevřený celý svět, klidně mohou studovat v Londýně, v USA, kde dostanou úplně jiné vzdělání.
Vy sám máte dva syny a synovce, kteří se podílejí na chodu firmy. Už víte, jak firmu předáte?
Víte, já nemám moc rád veškerou tu vědu kolem předávání majetku a firmy. Mám takovou zásadu, kterou říkají Slováci: „Ohýbej mě mamko, dokud jsem já Janko. Až já budu Jano, neohneš mě mámo.“ Ale jinak já to mám docela jasně rozdělené. Vlastík, kterého teď řada lidí zná díky rozhlasu a televizi, se mnou dělá Koh-i-Noor, David má na starosti medical segment a synovec má doktorát ze strojařiny, takže ten vede Machinery. A sedmnáctiletý vnuk získává praktické zkušenosti v USA, které snad jednou zužitkuje přímo v Koh-i-nooru. Takže všechno funguje a ty kompetence se dělí nenásilnou formou.
Vlastislav Bříza
Český podnikatel, který od roku 2000 vlastní společnost Koh-i-Noor. V současnosti jsou v jeho byznysovém impériu desítky firem, které působí v několika odvětvích včetně automotive či medical. Je velkým investorem do realit, zajímá se také o sektor zemědělství. Patří mezi 100 nejbohatších Čechů.
Stanislav Šulc: Dojímat se, to jistě ano. Má ale cenu ještě slavit 28. říjen?
