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newstream.cz Názory Odmítnutí švýcarského populačního stropu je pro českou ekonomiku mírně pozitivní zprávou

Odmítnutí švýcarského populačního stropu je pro českou ekonomiku mírně pozitivní zprávou

průběh referenda ve Švýcarsku o omezení migrace
profimedia.cz
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Odmítnutí švýcarské iniciativy na zastropování počtu obyvatel na deseti milionech je pro českou ekonomiku mírně pozitivní zprávou. Neznamená nový růstový impuls, ale odvrací riziko zhoršení vztahů mezi Švýcarskem a Evropskou unií. To je důležité i pro české exportéry, firmy napojené na evropské dodavatelské řetězce a část kvalifikovaných pracovníků, kteří ve Švýcarsku pracují nebo o práci v zemi uvažují.

Podle projekce švýcarské veřejnoprávní televizní a rozhlasové stanice Švýcaři v dnešním referendu zastropování odmítli poměrem hlasů 55:45.  

Švýcarská iniciativa „No to a Switzerland with 10 million!“ chtěla omezit trvalou populaci země na deset milionů do roku 2050. Při překročení hranice 9,5 milionu obyvatel by vláda musela přijímat opatření proti dalšímu růstu populace; při dosažení deseti milionů by mohlo dojít až k vypovězení dohody o volném pohybu osob s EU. Švýcarská vláda i parlament návrh odmítaly. Podnikatelské svazy obávaly zejména dopadu na ekonomiku, nedostatku pracovníků a vztahů s EU.

Švýcaři hlasují o stropu pro populaci. Dopady by mohly pocítit i české firmy

Švýcaři hlasují o stropu pro populaci. Dopady by mohly pocítit i české firmy

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Švýcarsko v neděli čeká potenciálně zlomové referendum o zastropování tamní populace. Co může znamenat pro Česko, české občany a českou ekonomiku? zamýšlí se ekonom Lukáš Kovanda.

Lukáš Kovanda

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Pro Česko je klíčové, že odmítnutí návrhu snižuje riziko narušení švýcarsko-unijních vztahů. Česká ekonomika je vysoce otevřená a závislá na stabilním evropském obchodním prostředí. Přímý obchod Česka se Švýcarskem není tak významný jako obchod s Německem, Slovenskem, Polskem či Rakouskem, Švýcarsko je však bohatý trh s vysokou kupní silou a poptávkou po průmyslovém zboží, strojích, elektrotechnice, zdravotnických či přesných výrobcích.

Schválení návrhu by mohlo vést k omezení pracovní migrace a ke konfliktu s EU kvůli volnému pohybu osob. To by zvýšilo právní a obchodní nejistotu. Odmítnutí iniciativy naopak znamená zachování předvídatelnosti. Pro české firmy je to důležité zejména tam, kde jsou součástí širších evropských řetězců napojených na švýcarské společnosti ve farmacii, strojírenství, financích, výzkumu nebo high-tech oborech.

Dobrá zpráva pro pracovníky z Česka

Výsledek je příznivý také z hlediska pracovní mobility. Češi pracující ve Švýcarsku nebo zájemci o práci v zemi nečelí novému politickému tlaku na omezení přístupu na tamní pracovní trh. Makroekonomicky nejde o zásadní faktor, protože počet Čechů pracujících ve Švýcarsku není ve srovnání s Německem či Rakouskem rozhodující. Pro některé profese, například zdravotnictví, IT, vědu, finance či technické obory, však zachování otevřenějšího režimu význam má.

Z českého pohledu je proto nejdůležitější, že se nenaplňuje scénář nové roztržky mezi Švýcarskem a EU. Takový konflikt by nepředstavoval pro Česko bezprostřední šok, ale zhoršil by podnikatelskou předvídatelnost v Evropě. Odmítnutí návrhu tak potvrzuje pokračování dosavadního švýcarského modelu: politické autonomie mimo EU, ale úzkého ekonomického napojení na evropský trh.

Dopad na českou ekonomiku tak bude spíše nepřímý a omezený. Nejde o událost, která by sama o sobě zvýšila český hospodářský růst. Je to ale odvrácení negativního rizika. Českým exportérům, pracovníkům i firmám zapojeným do evropských řetězců vyhovuje stabilita a zachování pravidel, která umožňují hladký obchod i pohyb pracovníků.

Odmítnutí švýcarského populačního stropu je proto pro Česko dobrou zprávou hlavně v tom smyslu, že se nezhoršují podmínky v evropském ekonomickém prostoru. Švýcaři svým hlasováním fakticky odmítli riskovat ekonomicky nákladný střet s EU kvůli omezení volného pohybu osob.

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Zvedne Michl poprvé sazby? V ČNB se schyluje k bitvě mezi inflací, Babišem a Hormuzským průlivem

Zvedne Michl poprvé sazby? V ČNB se schyluje k bitvě mezi inflací, Babišem a Hormuzským průlivem
Profimedia
ČTK
ČTK

Bankovní rada České národní banky (ČNB) se bude na svém čtvrtečním jednání rozhodovat mezi ponecháním základní úrokové sazby beze změny a jejím zvýšením o čtvrt procentního bodu na 3,75 procenta. Shodují se na tom oslovení analytici, argumenty přitom vidí pro oba kroky. Možné zvýšení sazeb na nadcházejícím jednání nevyloučil v pátek v rozhovoru pro agenturu Bloomberg ani guvernér ČNB Aleš Michl. Na současné úrovni je základní úroková sazba od loňského května.

Hlavní ekonom České bankovní asociace Jaromír Šindel očekává zvýšení úrokové sazby na 3,75 procenta, zároveň ale upozornil, že rozhodování nebude pro bankovní radu jednoduché. "Zvýšení úrokové sazby s jedním z nejnižších růstů spotřebitelských cen v EU a v podstatě na cíli centrální banky bude pro ČNB představovat komunikační výzvu. A to jak vůči veřejnosti, tak vůči vládě. Její předseda (Andrej Babiš, ANO) totiž právě nízký růst spotřebitelských cen v EU vnímá v posledních týdnech jako důvod pro přiblížení úrokové sazby ČNB k Evropské centrální bance," uvedl Šindel. ECB nicméně tento týden zvýšila svou klíčovou sazbu ze dvou procent na 2,25 procenta.

Michl pro Bloomberg: Červnové zvýšení sazeb je reálná možnost

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Česká národní banka může už příští týden zvýšit sazby. Guvernér Aleš Michl v rozhovoru s Bloombergem uvedl, že argumenty pro takový krok zesílily. Premiér Andrej Babiš přitom centrální banku nedávno vyzval k opačnému postupu.

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Hlavní ekonom skupiny ČSOB Jan Bureš rovněž předpokládá zvýšení sazeb, a to zejména kvůli pokračujícím inflačním tlakům vyvolaným konfliktem na Blízkém východě a uzavřením Hormuzského průlivu. "Inflační rizika již narostla v posledních týdnech do té míry, že včasné signalizační zvýšení úrokových sazeb dává z pohledu centrální banky značný smysl. Nejednalo by se rozhodně o měnověpolitickou chybu a včasný pohyb sazeb směrem vzhůru může snížit potřebu zvyšovat sazby výrazněji později v průběhu tohoto roku," uvedl Bureš.

V české ekonomice přetrvává řada proinflačních faktorů, upozornil hlavní ekonom Portu Jan Berka. "Kromě dopadů konfliktu na Blízkém východě zůstává zvýšená inflace služeb, která se promítá do jádrové inflace. Proinflačním faktorem je také nad očekávání silný růst mezd. Silné zůstává rovněž tempo úvěrování české ekonomiky, zejména na hypotečním trhu. Fiskální politika navíc zůstává spíše expanzivní," dodal. Rozhodnutí o zvýšení sazeb ale podle něj nemusí být jednomyslné.

Hormuz bankéře tlačí ke zvýšení

Místopředseda představenstva Gepard Finance David Eim podotkl, že s prodlužováním konfliktu v Íránu roste pravděpodobnost, že ČNB úrokové sazby zvýší. "Osobně se domnívám, že centrální bankéři ještě tentokrát ponechají sazby beze změny. Pokud sazby přece jen o čtvrt procentního bodu zvýší, bude to především signál trhu, že ČNB je připravena s inflací bojovat těmito nepopulárními kroky," podotkl.

Portfolio manažer Cyrrusu Tomáš Pfeiler naopak očekává, že bankovní rada zatím ke zvýšení sazeb nepřistoupí, a to i přes nynější zpřísnění měnové politiky v eurozóně. "Krok ECB se očekával, a proto na něj národní banka reagovat nemusí," uvedl. "Pokud by ECB zopakovala zvýšení i v červenci, měla by se nad zpřísněním měnové politiky zamyslet i ČNB," dodal Pfeiler.

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Penzijní fondy jsou vůči Hormuzu odolné. Záleží ale na jejich strategii

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Geopolitická rizika mění zaběhnutá pravidla investování. Napětí v Perském zálivu a dražší energie znovu přiživují obavy z inflace, což sráží ceny dluhopisů a dopadá i na penzijní fondy. Ztráty na dluhopisové části portfolií ale částečně vyvažuje boom kolem umělé inteligence, který dál podporuje zejména americké akcie.

Ivana Pečinková

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Zvýšení sazeb neočekává ani předsedkyně představenstva Atris investiční společnosti Hana Seifertová, a to zejména s ohledem na vývoj inflace, která v květnu zvolnila na 2,1 procenta z dubnových 2,5 procenta. Zároveň ale podle Seifertové nyní nelze čekat ani uvolnění měnové politiky, a to kvůli geopolitickému napětí.

ČNB v době inflační vlny udržovala základní úrokovou sazbu na sedmi procentech, v prosinci 2023 ji začala postupně snižovat. Od loňského května sazba činí 3,5 procenta. Pokud by nyní bankovní rada rozhodla o zpřísnění měnové politiky, bylo by to první zvýšení sazeb od nástupu Michla na pozici guvernéra ČNB.

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Týden tradera: Nervozita investorů z IPO SpaceX. Trump se u Íránu pořádně přepočítal

Hodnota firmy SpaceX první den po vstupu na burzu překročila dva biliony dolarů.
profimedia
Kryštof Míšek
Kryštof Míšek

Jak se blížilo dlouho očekávané IPO SpaceX, jako by se nálada investorů postupně zhoršovala. Minulý týden přinesl na poměry posledních měsíců poměrně vysokou volatilitu, která vzrostla přes 21 bodů. To byla nejvyšší hodnota za poslední dva měsíce.

Dlouho se mluvilo o tom, že likviditní past opcí a pákových ETF na sektor technologií může sklapnout, a z mého pohledu to byl jen slabý odvar toho, co by se mohlo v případě nečekaných krizí dít v letních měsících, kdy je tradičně slabší obchodní aktivita. Index S&P 500 zkorigoval blíže k 7300 bodům.

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Muskův SpaceX se první den obchodování stal šestou největší firmou na burze

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Akcie vesmírné společnosti SpaceX uzavřely první den obchodování se ziskem téměř 20 procent na zhruba 161 dolarech. Hodnota firmy překročila dva biliony dolarů (téměř 42 bilionů korun). Primární veřejná nabídka akcií (IPO) SpaceX tak byla rekordní. Firma se stala šestou největší veřejně obchodovanou americkou společností, uvedla agentura Reuters.

ČTK

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Energetický nový normál s dlouhodobě vyššími cenami paliv je dost možná tady. Středeční CPI data o spotřebitelské inflaci v největší ekonomice světa potvrdila to, co si řada z nás myslí už dlouho – že jsme v určité variantě přehřívání americké ekonomiky, která jede už pouze na AI investicích do datacenter a mamutím deficitu ve výši přes sedm procent HDP.

Inflace nad čtyři procenta si pak žádá zásah Fedu. Trhy si to konečně uvědomily a indexy zkorigovaly pouze o okolo pěti procent. Období vyšší volatility tu s námi může být v tomto ekonomickém prostředí déle. S tím, že pokud ropa kvůli Íránu zůstane nad 90 až 95 dolary, může být inflace ve druhé polovině roku opět hlavním problémem trhů.

AI a datacentra stále táhnou

Nasdaq se i přes poslední korekci stále pohybuje poblíž historických maxim a valuace řady technologických a AI společností zůstávají na velmi vysokých úrovních. Investoři nadále sázejí na pokračující boom umělé inteligence a masivní investice do datacenter, přestože makroekonomické prostředí začíná být méně příznivé.

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Elon Musk je prvním dolarovým bilionářem. Pomohl mu rekordní vstup SpaceX na burzu

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Elon Musk se podle magazínu Forbes stal prvním člověkem na světě, jehož majetek překonal hranici jednoho bilionu dolarů. Rozhodující byl rekordní vstup společnosti SpaceX na burzu Nasdaq, při kterém firma získala 75 miliard dolarů a překonala dosavadní maximum Saudi Aramco.

nst

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Masivní odliv kapitálu z kryptoměn, akcií, drahých kovů, dluhopisů i komodit naznačuje, že nejde o běžnou korekci jednotlivých trhů, ale o systémový pohyb vyvolaný změnou globálních finančních podmínek, kdy investoři ve velkém uzavírají rizikové pozice a stahují likviditu do bezpečnějších aktiv nebo hotovosti.

Jedním z možných spouštěčů je Japonsko, kde růst úrokových sazeb narušil dlouhodobě využívaný jenový carry trade, na němž byly postaveny miliardy dolarů investic po celém světě; jakmile se tento mechanismus začal rozpadat, řetězová reakce zasáhla globální trhy a nejcitelněji dopadla na rozvíjející se ekonomiky, které jsou na zahraničním kapitálu nejvíce závislé.

Konec pohádky o AI boomu?

V boji o uživatele AI agentů se dále přiostřuje. OpenAI uvažuje nad výrazným snížením cen za využívání svých modelů a tokenů v reakci na rostoucí konkurenci ze strany společnosti Anthropic.

Firma očekává, že cenové tlaky v odvětví budou sílit, a chce si udržet i rozšířit svou zákaznickou základnu. Tohle a série zpráv o emisích dluhopisů a akcií od velkých hyperscalerů ukazují na to, že se pomalu bortí pouze příznivý příběh o AI boomu. Investice se nakonec mohou ukázat jako méně návratné, a s nimi mohou padat i valuace největších technologických hráčů.

USA nařídily Anthropiku zastavit cizincům přístup k nejpokročilejším AI modelům

Tažení proti Anthropiku pokračuje. USA nařídily firmě odstavit cizince od modelů AI

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Vláda Spojených států nařídila firmě Anthropic pozastavit cizincům přístup k jejím nejpokročilejším modelům umělé inteligence (AI). Zdůvodnila to obavami o národní bezpečnost. S odkazem na páteční oznámení firmy o tom informuje agentura Reuters.

ČTK

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