ČNB ponechala základní úrokovou sazbu beze změny
Bankovní rada České národní banky ponechala základní úrokovou sazbu beze změny na 3,5 procenta. Informoval o tom ředitel odboru komunikace ČNB Jakub Holas. Finanční trh stabilitu sazby očekával. Na současné úrovni je základní úroková sazba od počátku května, nižší byla naposledy v první polovině prosince 2021.
Bankovní rada nechala beze změny také lombardní a diskontní úrokovou sazbu. Lombardní sazba, za kterou si obchodní banky mohou půjčit u centrální banky peníze proti zástavě cenných papírů, zůstala 4,5 procenta. Diskontní sazbu, na kterou jsou například navázána penále za nesplácené úvěry, bankovní rada ponechala na 2,5 procenta.
ČNB v době inflační vlny držela základní úrokovou sazbu na sedmi procentech, snižovat ji začala v prosinci 2023. Zatím k poslednímu uvolnění měnové politiky sáhla bankovní rada v květnu, kdy snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na současnou úroveň.
„Inflační tlaky zůstávají. Rostou ceny služeb i ceny nemovitostí,“ uvedl guvernér ČNB Aleš Michl. Bankovní rada bude podle něj sledovat transmisi předchozích snížení úrokových sazeb do ekonomiky, především do růstu cen nemovitostí.
Bankovní rada očekává, že se bude inflace pohybovat nadále poblíž dvouprocentního cíle. To podle Michla nyní ještě vyžaduje přísnou měnovou politiku.
Oživení ekonomiky
Česká ekonomika mírně ožívá. HDP meziročně vzroslo o 2,4 procenta. Inflace se po zbytek letošního roku bude pohybovat v horním pásmu inflačního cíle, za celý rok se očekává úroveň inflace 2,6 procenta.
Proinflačním rizikem je další růst cen služeb, včetně imputovaného nájemného, a cen potravin. „Proinflačním rizikem je i růst mezd,“ uvedl Michl. Otázkou také je, zda nedojde k vyšším výdajům veřejného sektoru. Dalším rizikem je spuštění druhého evropského systému pro obchodování s emisemi (ETS2) v roce 2027.
Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň ale při vyšších úrocích roste zhodnocení vkladů na účtech.
Které termínované účty tuzemských bank vám zhodnotí vaše úspory nejlépe, na jak dlouho a za jakých podmínek.
Money
Průměrná sazba hypoték na počátku srpna zůstala nad pěti procenty, proti předchozímu měsíci se zvýšila o 0,02 procentního bodu na 5,05 procenta. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 procent hodnoty nemovitosti.
Money
Meziroční inflace v České republice v červenci zpomalila na 2,7 procenta, čímž se vrátila pod letošní červnové maximum ve výši 2,9 procenta. Vyplývá to z předběžného odhadu, který zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Výsledek odpovídá očekáváním analytiků, kteří přesto upozorňují na přetrvávající inflační tlaky především v oblasti služeb.
Money
