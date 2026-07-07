Levnější potraviny nakoply spotřebu. Maloobchod přidal téměř pět procent
Česká ekonomika vyslala několik povzbudivých signálů. Inflace v červnu zpomalila na 1,5 procenta a maloobchodní tržby v květnu výrazně vzrostly. Slabší zprávou je zahraniční obchod, jehož přebytek se meziročně snížil.
Českým domácnostem se v červnu dál ulevovalo od růstu cen. Meziroční inflace zpomalila na 1,5 procenta z květnových 2,1 procenta. Meziměsíčně ceny dokonce klesly o 0,3 procenta, vyplývá z předběžného odhadu Českého statistického úřadu.
Červnová inflace byla zatím druhá nejnižší v letošním roce. Méně ceny rostly pouze v únoru, kdy meziroční tempo dosáhlo 1,4 procenta. Naopak nejvyšší byla inflace v dubnu, kdy činila 2,5 procenta.
Za zpomalením stojí především zlevňování potravin a energií. Potraviny a nealkoholické nápoje byly meziročně levnější o 3,4 procenta. Ceny energií včetně pohonných hmot klesly o jedno procento, zatímco ještě v květnu rostly o 1,8 procenta.
Výrazněji naopak dál zdražovaly služby, meziročně o 4,5 procenta. Alkoholické nápoje a tabák přidaly 4,3 procenta. Konečný údaj o červnové inflaci zveřejní statistici 10. července.
Evropská centrální banka je po červnovém zvýšení sazeb podle člena Rady guvernérů Emmanuela Moulina v lepší pozici. Rychlý pokles cen ropy zmírnil inflační tlak a otevřel prostor k opatrnějšímu postupu, i když další rozhodnutí ECB zůstává nejisté.
Levnější ropa mění hru. ECB může po zvýšení sazeb přibrzdit
Money
Evropská centrální banka je po červnovém zvýšení sazeb podle člena Rady guvernérů Emmanuela Moulina v lepší pozici. Rychlý pokles cen ropy zmírnil inflační tlak a otevřel prostor k opatrnějšímu postupu, i když další rozhodnutí ECB zůstává nejisté.
Češi znovu více nakupují
Slábnoucí inflace se začíná odrážet i v ochotě domácností utrácet. Maloobchodní tržby bez započtení prodeje a oprav automobilů v květnu meziročně vzrostly o 4,7 procenta. V dubnu přitom po revizi přidaly jen 0,8 procenta. Meziměsíčně se tržby zvýšily o 1,3 procenta.
Nejvíce se dařilo prodejnám s oděvy a obuví, které utržily o 15,7 procenta více než před rokem. Internetovým a zásilkovým obchodům vzrostly tržby o 11,6 procenta.
Celkově se tržby za nepotravinářské zboží zvýšily o 7,4 procenta a za potraviny o 2,9 procenta. Prodej pohonných hmot naopak meziročně klesl o 0,8 procenta.
Slabší výsledky zaznamenaly obchody s počítači a komunikační technikou, jejichž tržby se propadly o 5,4 procenta. Prodej a opravy automobilů naopak meziročně vzrostly o 4,6 procenta.
Brusel narazil na vlastní argumenty. Když cla zavádí Donald Trump, Evropská komise je označuje za daň na spotřebitele. Když ale sama chystá tříeurový poplatek na levné zásilky z Číny, tvrdí opak. Ekonomická logika je přitom v obou případech stejná.
Lukáš Kovanda: Evropská komise objevila dvojí metr. U cel se jí vrací vlastní slova
Názory
Brusel narazil na vlastní argumenty. Když cla zavádí Donald Trump, Evropská komise je označuje za daň na spotřebitele. Když ale sama chystá tříeurový poplatek na levné zásilky z Číny, tvrdí opak. Ekonomická logika je přitom v obou případech stejná.
Obchodní přebytek se zmenšil
Méně příznivou zprávu přinesl zahraniční obchod. Ten skončil v květnu přebytkem 9,9 miliardy korun, meziročně však byl o jednu miliardu nižší.
Vývoz vzrostl o 5,6 procenta na 415,6 miliardy korun, dovoz se zvýšil rychleji, o šest procent na 405,7 miliardy korun. Květen měl přitom o jeden pracovní den méně než stejný měsíc minulého roku.
Bilanci podpořil především obchod se stroji a zařízeními, jehož přebytek se zvýšil o 5,1 miliardy korun. Lépe si vedl také obchod s elektrickými zařízeními a kovodělnými výrobky.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Naopak výrazněji se prohloubil deficit u koksu a rafinovaných ropných produktů, a to o 4,8 miliardy korun. Horší bylo také saldo obchodu s ropou a zemním plynem a s počítači, elektronikou a optickými přístroji.
Za prvních pět měsíců roku dosáhl přebytek zahraničního obchodu 87,7 miliardy korun. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl ale o 17,9 miliardy nižší. Vývoz od začátku roku vzrostl o 3,8 procenta, zatímco dovoz o pět procent.
Červnová inflace a květnové maloobchodní tržby tak ukazují zlepšující se situaci domácností. Zahraniční obchod ale zároveň naznačuje, že růst dovozu zůstává rychlejší než růst českého vývozu.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.