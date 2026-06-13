Muskův SpaceX se první den obchodování stal šestou největší firmou na burze
Akcie vesmírné společnosti SpaceX uzavřely první den obchodování se ziskem téměř 20 procent na zhruba 161 dolarech. Hodnota firmy překročila dva biliony dolarů (téměř 42 bilionů korun). Primární veřejná nabídka akcií (IPO) SpaceX tak byla rekordní. Firma se stala šestou největší veřejně obchodovanou americkou společností, uvedla agentura Reuters.
Zakladatel firmy Elon Musk se v pátek zároveň stal prvním dolarovým bilionářem v historii. Jeho postava se objevila na obří obrazovce burzy Nasdaq na křižovatce Times Square. Turisté venku si pořizovali selfie, investoři SpaceX v tričkách se usmívali nad svým nově nabytým bohatstvím a reportéři se tísnili, aby získali co nejlepší záběr.
Půl miliardy akcií
Akcie SpaceX zahájily obchodování na ceně 150 dolarů pod zkratkou SPCX poté, co SpaceX při IPO získala 75 miliard dolarů. Nejvýše se dnes obchodovaly za 176,52 dolaru. Zobchodováno bylo více než 500 milionů akcií, což je číslo, které se blíží prvnímu dni Facebooku na burze.
Elon Musk se podle magazínu Forbes stal prvním člověkem na světě, jehož majetek překonal hranici jednoho bilionu dolarů. Rozhodující byl rekordní vstup společnosti SpaceX na burzu Nasdaq, při kterém firma získala 75 miliard dolarů a překonala dosavadní maximum Saudi Aramco.
Elon Musk je prvním dolarovým bilionářem. Pomohl mu rekordní vstup SpaceX na burzu
Leaders
Elon Musk se podle magazínu Forbes stal prvním člověkem na světě, jehož majetek překonal hranici jednoho bilionu dolarů. Rozhodující byl rekordní vstup společnosti SpaceX na burzu Nasdaq, při kterém firma získala 75 miliard dolarů a překonala dosavadní maximum Saudi Aramco.
SpaceX se zaměřuje na raketovou techniku pro výzkum vesmíru nebo na vývoj umělé inteligence (AI), kromě toto provozuje i satelitní síť Starlink. Musk firmu založil v roce 2002. Začátkem letošního roku se spojila s jeho start-upem xAI zaměřeným na umělou inteligenci.
„První obchodní den SpaceX podle mého názoru očekávání nejen naplnil, ale v mnoha ohledech překonal. Už před samotným otevřením trhu bylo zřejmé, že nepůjde o běžné IPO, ale o jednu z největších událostí moderní historie kapitálových trhů,“ uvedl analytik společnosti Purple Trading Petr Lajsek.
Primární veřejná nabídka akcií (IPO) americké společnosti SpaceX přilákala poptávku, která více než čtyřnásobně převyšuje počet nabízených akcií. S odkazem na informované zdroje to ve středu večer uvedla agentura Bloomberg. Příjem objednávek v té době přitom ještě nebyl ukončen. S akciemi podniku se začne obchodovat v pátek.
Investoři chtějí čtyřikrát víc akcií SpaceX, než Musk nabízí
Trhy
Primární veřejná nabídka akcií (IPO) americké společnosti SpaceX přilákala poptávku, která více než čtyřnásobně převyšuje počet nabízených akcií. S odkazem na informované zdroje to ve středu večer uvedla agentura Bloomberg. Příjem objednávek v té době přitom ještě nebyl ukončen. S akciemi podniku se začne obchodovat v pátek.
„Velkou roli sehráli retailoví investoři, kteří měli k IPO výrazně lepší přístup než u většiny historických primárních emisí. To je jeden z důvodů, proč byla atmosféra kolem titulu od začátku tak emotivní. V mnoha ohledech šlo spíše o kulturní a technologickou událost než o klasický vstup firmy na burzu,“ dodal.
Podle analytika Portu Marka Pokorného by investor, pokud nechce zbytečně riskovat, měl nyní vyčkat, až se cena uklidní. „Po prvotní euforii očekávám spíše postupné uklidnění vývoje, ochlazení nálady a určité vystřízlivění,“ uvedl Pokorný.
Státní fondy z Perského zálivu se podle Bloombergu hlásí o akcie SpaceX za miliardy dolarů. Firma Elona Muska se chystá na burzu v transakci, která může přepsat historii kapitálových trhů.
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