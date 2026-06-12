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newstream.cz Money Penzijní fondy jsou vůči Hormuzu odolné. Záleží ale na jejich strategii

Penzijní fondy jsou vůči Hormuzu odolné. Záleží ale na jejich strategii

Akciové trhy - ilustrační foto
ČTK
Ivana Pečinková
Ivana Pečinková

Geopolitická rizika mění zaběhnutá pravidla investování. Napětí v Perském zálivu a dražší energie znovu přiživují obavy z inflace, což sráží ceny dluhopisů a dopadá i na penzijní fondy. Ztráty na dluhopisové části portfolií ale částečně vyvažuje boom kolem umělé inteligence, který dál podporuje zejména americké akcie.

Válka v Perském zálivu a další geopolitická rizika stlačují ceny dluhopisů a tím ovlivňují i výkonnost některých penzijních fondů. Protisměrně však působí implementace AI, která žene nahoru ceny zejména amerických akcií

„Ukazuje se, že geopolitická rizika nejsou jednorázovou epizodou, ale novým standardem, se kterým se musí dlouhodobí investoři naučit fungovat,“ říká portfolio analytik Generali penzijní společnosti Kamil Hussein. Připomíná, že uzavření Hormuzského průlivu zvedlo ceny ropy a plynu a dalších položek, čímž se znovu otevřelo téma inflace a do hry se vrátil scénář, s nímž se už nepočítalo. A sice ten, že cenové tlaky mohou zůstat zvýšené déle a centrální banky se tak mohou držet přísnější měnové politiky. To už se ostatně děje – před pár dny zvýšila sazby Evropská centrální banka a guvernér České národní banky Aleš Michl v pátek naznačil, že by ČNB mohla jít stejnou cestou.

Situace naruby

Podle Husseina se tak investoři ocitli v nové situaci. „V běžné geopolitické krizi investoři obvykle nakupují státní dluhopisy, jejich výnosy klesají (a cena jde nahoru – pozn. red.) a portfolia jsou tak částečně chráněna. Tentokrát to ovšem fungovalo jinak: dražší energie tlačily inflační očekávání nahoru, dluhopisový trh se ocitl pod tlakem, výnosy rostly a ceny dluhopisů naopak klesaly. Tradiční diverzifikační efekt, na který investoři spoléhají, tím výrazně oslabil,“ vysvětluje portfolio analytik.  

Perský záliv a pokles ceny dluhopisů nenechaly penzijní fondy nedotčené. „Krátkodobě se situace projevila ve všech typech portfolií, každé ovšem jinak. Konzervativnější strategie čelily tlaku především kvůli pohybu dluhopisových výnosů, zatímco dynamičtější portfolia byla více vystavena akciové volatilitě. Klíčové ale je, že jakmile došlo k příměří (to bylo přechodné – pozn. red.) a situace se začala postupně zklidňovat, fondy dokázaly dopady výrazné tržní kolísavosti absorbovat. Právě v takových chvílích se ukazuje, jak důležité je portfolio stavět s ohledem na delší časový horizont – krátkodobé výkyvy patří k investování, ale dobře nastavená strategie je dokáže ustát,“ popisuje portfolio analytik Generali penzijní společnosti Kamil Hussein.

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Přetlačovaná s AI

Podle hlavního ekonoma společnosti BH Security Štěpána Křečka má hlavní vliv na trhy včetně penzijních fondů zavádění umělé inteligence, které je schopno vliv poklesu ceny dluhopisů „přetlačit“. AI doslova žene nahoru zejména americké akciové indexy, které dosahují na nová a nová historická maxima. „Pokud se bavíme o penzijních fondech, které v sobě mají nějakou dynamickou složku, tak ty jsou povětšinou úspěšné. Penzijní fondy výrazně investují do amerických akcií. Pokud ale fond nakoupil dluhopisy s výnosem kolem tří procent a ten nyní narostl na 4,5 procenta, tak nyní cena dluhopisů v portfoliu fondu klesá. Takže celá řada konzervativních dluhopisových strategií je buď na nule anebo lehce v záporu a nyní se snaží dokupovat dluhopisy s tím vyšším výnosem a nějak přečkat situaci,“ analyzuje Křeček.

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Jak si který fond vede, je podle něj vidět z pravidelně publikovaných zpráv a porovnání mezi jednotlivými fondy přinese jejich pololetní výsledovka. „Dobře spravovaný dynamický penzijní fond letos mohl a měl příležitost vygenerovat klientům zisk. U dluhopisových fondů to bylo obtížné kvůli tomu, že rostly výnosy na dluhopisech, což znamená, že se nákupy zaměřily na ně, zatímco dříve nakoupených dluhopisů s nižšími výnosy, které jsou často zaparkované v konzervativních fondech, se investoři zbavovali,“ říká Křeček.

Záleží i na regionu a měně

Jaké zhodnocení penzijní fondy pro své klienty vygenerují, ovšem nezáleží jen na objemu a výnosech držených dluhopisů. Jde také o to, v jakých lokalitách investují. „Velký rozdíl je mezi dynamickými fondy, které se zaměřují jen na Ameriku anebo jen na Evropu. Amerika se v letošním roce zatím ukazuje jako výrazně výkonnější. Poměrně pěkná zhodnocení letos přináší také asijské akcie. Takže také fondy zaměřené tímto směrem budou rovněž dosahovat lepší zhodnocení než ty, co cílí jen na Evropu. A stejně tak to bude i s dluhopisy. Neznamená to, že pohyby, které jsme u dluhopisů viděli v Americe, budou stejné i v Evropě. Takže rozdíly v úspěšnosti jednotlivých fondů bude záležet nejen na jejich strategii, ale i jak jsou rozkročené po světě,“ shrnuje Křeček.

Výkonnost fondů ale ovlivní také to, zda a jak se zajišťují proti kurzovému riziku. Na začátku roku totiž mnoho investorů očekávalo, že bude dolar proti euru oslabovat, jenže dochází k pravému opaku.

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Michl pro Bloomberg: Červnové zvýšení sazeb je reálná možnost

Michl pro Bloomberg: Červnové zvýšení sazeb je reálná možnost
Profimedia
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Česká národní banka může už příští týden zvýšit sazby. Guvernér Aleš Michl v rozhovoru s Bloombergem uvedl, že argumenty pro takový krok zesílily. Premiér Andrej Babiš přitom centrální banku nedávno vyzval k opačnému postupu.

Česká národní banka (ČNB) by mohla už tento měsíc zvýšit úrokové sazby, aby omezila inflační tlaky. Ve čtvrtečním rozhovoru s agenturou Bloomberg to naznačil guvernér ČNB Aleš Michl. Premiér Andrej Babiš přitom nedávno Michla vyzval, aby centrální banka úroky snížila.

Nastavením úrokových sazeb se bude ČNB zabývat příští týden ve čtvrtek. Na svém květnovém zasedání centrální banka základní úrokovou sazbu nechala na 3,50 procenta.

První zvýšení za Michlovy éry?

Michl v rozhovoru s Bloombergem uvedl, že argumenty pro zvýšení úrokových sazeb zesílily a že jejich úprava na červnovém zasedání je reálnou možností.

Podle Bloombergu by případné zvýšení sazeb bylo první od chvíle, kdy se Aleš Michl před čtyřmi lety postavil do čela ČNB. Guvernér zároveň upozornil, že centrální banka musí brzdit růst peněžní zásoby, který podle něj podporují rostoucí úvěry domácnostem i fiskální deficit. A dodal, že politická prohlášení nebudou mít na rozhodnutí ČNB vliv, a slíbil zachování nezávislosti centrální banky.

„Garantuji naši nezávislost. Nikdo nám neříká, co máme dělat,“ uvedl Michl.

Premiér Babiš měnovou politiku ČNB kritizoval v souvislosti s vysokými sazbami hypoték. Podle předsedy vlády není důvod k tomu, aby Česko mělo vyšší sazby než eurozóna.

ECB už sazby zvýšila

Evropská centrální banka (ECB) ve čtvrtek podle očekávání zvýšila základní úrokové sazby o čtvrt procentního bodu. Klíčová depozitní sazba tak vzrostla na 2,25 procenta.

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Michl nicméně podle Bloombergu uvedl, že krok ECB nebude pro rozhodování ČNB zásadním faktorem. Dodal, že ČNB rozhodne na základě vlastního posouzení rizik.

ČNB je podle Michla v jiné pozici než ECB. Základní sazba je v Česku už nyní na 3,50 procenta, takže měnová politika je podle něj restriktivní. „Nerozhodujeme se o tom, zda přejít k přísné politice. Rozhodujeme se, jak přísná má být,“ řekl Bloombergu.

Blízký východ zvyšuje inflační rizika

O zpřísňování měnové politiky v Česku se začalo spekulovat kvůli konfliktu na Blízkém východě, který koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán. Válka ochromila lodní dopravu v klíčovém Hormuzském průlivu, kterým běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy. To vedlo k růstu cen pohonných hmot po celém světě a vyvolalo obavy ze vzestupu inflace.

Inflace je blízko cíle, rizika ale zůstávají

Zákon o České národní bance stanovuje, že jejím hlavním cílem je péče o cenovou stabilitu. ČNB usiluje o udržení inflace poblíž dvou procent. Meziroční míra inflace v Česku se v dubnu vyšplhala na půlroční maximum 2,5 procenta, v květnu však sestoupila na 2,1 procenta.

Michl zároveň uvedl, že ČNB stále musí bojovat s jádrovou inflací. Ta podle centrální banky zůstává zvýšená na 2,9 procenta, i když celková inflace v květnu zpomalila na 2,1 procenta. Právě jádrová inflace lépe ukazuje domácí cenové tlaky, například ve službách a bydlení.

Guvernér podle Bloombergu také očekává, že další prognóza ČNB ukáže nižší odhad růstu české ekonomiky pro letošní rok. Celkově ale podle něj projekce banky dál ukazuje na prostředí nízké inflace.

Trh už sází na utažení politiky

Investoři už neřeší jen to, zda ČNB sazby zvýší, ale kolikrát. Podle Bloombergu trh počítá s tím, že během příštího roku mohou přijít tři až čtyři zvýšení o čtvrt procentního bodu. První z nich by mohlo dorazit už v červnu.

Michl ale delší výhled komentovat odmítl. Uvedl pouze, že pokud ČNB sazby zvýší, mohlo by následovat období vyhodnocování dopadů. „Pokud sazby zvýšíme, můj základní scénář je, že pak můžeme na nějakou dobu vstoupit do období hodnocení,“ řekl Bloombergu.

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Shakespeare dorazí i do regionů. Letní divadelní scény klepou na dveře

Scéna nabízí působivý videomaping
Newstream Michal Nosek
Ivana Pečinková
Ivana Pečinková

O zábavu nebude v letních měsících nouze. Vedle Letních shakespearovských slavností se otevřou letní divadelní scény na mnoha dalších místech, a to nejen v Praze.

Letošní ročník Letních shakespearovských slavností, největšího divadelního svátku pod širým nebem v České republice, vypukne 24. června a potrvá až do 5. září. Diváky čekají premiéry, derniéry i návrat osvědčených divadelních klasik na nádvoří hradů a zámků. Nehraje se totiž jen v Praze, ale i v Brně, Ostravě, Litomyšli, Hluboké nad Vltavou či na hradech Loket a Kuks.

Největším magnetem letošního léta by se měla stát premiérová inscenace Komedie omylů v režii Vojtěcha Štěpánka. Podle organizátorů svižný příběh plný záměn, humoru a nedorozumění, který vsadil na atraktivní herecké obsazení. V hlavních rolích se divákům představí Aneta Krejčíková, Marek Adamczyk, Tomáš Havlínek, Sára Rychlíková, Jakub Kohák nebo Marek Taclík.

Vedle této novinky se na scénu vracejí divácké jistoty, jako Veselé paničky windsorské, Macbeth, Othello či Marná lásky snaha.

Derniéry a anglický originál

Vedle premiéry přináší letošní ročník Shakespearovských slavností také derniéry. Naposled budou diváci moci shlédnout inscenací Zimní pohádka, která se hrála od června 2019, a Sen noci svatojánské (premiéra v červenci 2022).

Pořadatelé pamatují také na zahraniční publikum a milovníky Shakespeara v původním znění. Soubor Prague Shakespeare Company uvede na hradních pódiích hry As You Like It (Jak se vám líbí) a Twelfth Night (Večer tříkrálový) v angličtině s českými titulky.

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V Praze se Shakespeare tradičně bude hrát na dvou scénách – v Nejvyšším purkrabství Pražského hradu a ve vnitřních prostorách Hudební a taneční fakulty AMU na Malostranském náměstí. Mimo hlavní město festival od 14. července do 4. srpna zajede na brněnský Hrad Špilberk, přičemž program zde zahájí právě derniérová Zimní pohádka. Ostravští diváci si na své přijdou v srpnu na Slezskoostravském hradě a vybraná putovní představení odehrají herci na zámcích v Litomyšli, Hluboké, Lokti nebo na Kuksu.

Metropolitní léto

Letní Shakespearovské slavnosti samozřejmě nejsou jedinou letní scénou pod širým nebem. V první červnové dekádě začal již 23. ročník Metropolitního léta hereckých osobností, který se koná na Letní scéně Vyšehrad, Letní scéně Výstaviště Holešovice a v divadle Studio DVA, pokud jde o Prahu. Z mimopražských míst se mohou diváci na divadlo těšit v Tvrzi Divice a na Letní scéně Vítězná. Letní scény Studia DVA kromě jiného nabídnou premiéru komedie s názvem Blbka od spisovatele Patrika Hartla. Jak upozorňují pořadatelé, hrát se bude za každého počasí a v případě chladu je možné si na místě zapůjčit deku.

Kultura pod hvězdami

Za zmínku, pokud jde o mimopražské scény, jistě stojí putovní open-air festival Kultura pod hvězdami, který propojuje historickou architekturu s divadlem. Podívanou nabídne například v zámku Kačina, kde uvede slavné muzikály jako Rebelové nebo Lotrando a Zubejda či muzikálovou komedie 50 ODSTÍNŮ! V barokním zámku Veltrusy na diváky kromě jiného čeká také romantická komedie Cena za něžnost se Simonou Stašovou a Miroslavem Etzlerem. Další akce se uskuteční na zámku v Mělníku, kde se sejdou tři představitelky Kleopatry v proslulém muzikálu – Monika Absolonová, Bára Basiková a Ilona Czáková. Festival dorazí také například do Příbrami.

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V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

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