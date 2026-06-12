Penzijní fondy jsou vůči Hormuzu odolné. Záleží ale na jejich strategii
Geopolitická rizika mění zaběhnutá pravidla investování. Napětí v Perském zálivu a dražší energie znovu přiživují obavy z inflace, což sráží ceny dluhopisů a dopadá i na penzijní fondy. Ztráty na dluhopisové části portfolií ale částečně vyvažuje boom kolem umělé inteligence, který dál podporuje zejména americké akcie.
Válka v Perském zálivu a další geopolitická rizika stlačují ceny dluhopisů a tím ovlivňují i výkonnost některých penzijních fondů. Protisměrně však působí implementace AI, která žene nahoru ceny zejména amerických akcií.
„Ukazuje se, že geopolitická rizika nejsou jednorázovou epizodou, ale novým standardem, se kterým se musí dlouhodobí investoři naučit fungovat,“ říká portfolio analytik Generali penzijní společnosti Kamil Hussein. Připomíná, že uzavření Hormuzského průlivu zvedlo ceny ropy a plynu a dalších položek, čímž se znovu otevřelo téma inflace a do hry se vrátil scénář, s nímž se už nepočítalo. A sice ten, že cenové tlaky mohou zůstat zvýšené déle a centrální banky se tak mohou držet přísnější měnové politiky. To už se ostatně děje – před pár dny zvýšila sazby Evropská centrální banka a guvernér České národní banky Aleš Michl v pátek naznačil, že by ČNB mohla jít stejnou cestou.
Situace naruby
Podle Husseina se tak investoři ocitli v nové situaci. „V běžné geopolitické krizi investoři obvykle nakupují státní dluhopisy, jejich výnosy klesají (a cena jde nahoru – pozn. red.) a portfolia jsou tak částečně chráněna. Tentokrát to ovšem fungovalo jinak: dražší energie tlačily inflační očekávání nahoru, dluhopisový trh se ocitl pod tlakem, výnosy rostly a ceny dluhopisů naopak klesaly. Tradiční diverzifikační efekt, na který investoři spoléhají, tím výrazně oslabil,“ vysvětluje portfolio analytik.
Perský záliv a pokles ceny dluhopisů nenechaly penzijní fondy nedotčené. „Krátkodobě se situace projevila ve všech typech portfolií, každé ovšem jinak. Konzervativnější strategie čelily tlaku především kvůli pohybu dluhopisových výnosů, zatímco dynamičtější portfolia byla více vystavena akciové volatilitě. Klíčové ale je, že jakmile došlo k příměří (to bylo přechodné – pozn. red.) a situace se začala postupně zklidňovat, fondy dokázaly dopady výrazné tržní kolísavosti absorbovat. Právě v takových chvílích se ukazuje, jak důležité je portfolio stavět s ohledem na delší časový horizont – krátkodobé výkyvy patří k investování, ale dobře nastavená strategie je dokáže ustát,“ popisuje portfolio analytik Generali penzijní společnosti Kamil Hussein.
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Přetlačovaná s AI
Podle hlavního ekonoma společnosti BH Security Štěpána Křečka má hlavní vliv na trhy včetně penzijních fondů zavádění umělé inteligence, které je schopno vliv poklesu ceny dluhopisů „přetlačit“. AI doslova žene nahoru zejména americké akciové indexy, které dosahují na nová a nová historická maxima. „Pokud se bavíme o penzijních fondech, které v sobě mají nějakou dynamickou složku, tak ty jsou povětšinou úspěšné. Penzijní fondy výrazně investují do amerických akcií. Pokud ale fond nakoupil dluhopisy s výnosem kolem tří procent a ten nyní narostl na 4,5 procenta, tak nyní cena dluhopisů v portfoliu fondu klesá. Takže celá řada konzervativních dluhopisových strategií je buď na nule anebo lehce v záporu a nyní se snaží dokupovat dluhopisy s tím vyšším výnosem a nějak přečkat situaci,“ analyzuje Křeček.
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Jak si který fond vede, je podle něj vidět z pravidelně publikovaných zpráv a porovnání mezi jednotlivými fondy přinese jejich pololetní výsledovka. „Dobře spravovaný dynamický penzijní fond letos mohl a měl příležitost vygenerovat klientům zisk. U dluhopisových fondů to bylo obtížné kvůli tomu, že rostly výnosy na dluhopisech, což znamená, že se nákupy zaměřily na ně, zatímco dříve nakoupených dluhopisů s nižšími výnosy, které jsou často zaparkované v konzervativních fondech, se investoři zbavovali,“ říká Křeček.
Záleží i na regionu a měně
Jaké zhodnocení penzijní fondy pro své klienty vygenerují, ovšem nezáleží jen na objemu a výnosech držených dluhopisů. Jde také o to, v jakých lokalitách investují. „Velký rozdíl je mezi dynamickými fondy, které se zaměřují jen na Ameriku anebo jen na Evropu. Amerika se v letošním roce zatím ukazuje jako výrazně výkonnější. Poměrně pěkná zhodnocení letos přináší také asijské akcie. Takže také fondy zaměřené tímto směrem budou rovněž dosahovat lepší zhodnocení než ty, co cílí jen na Evropu. A stejně tak to bude i s dluhopisy. Neznamená to, že pohyby, které jsme u dluhopisů viděli v Americe, budou stejné i v Evropě. Takže rozdíly v úspěšnosti jednotlivých fondů bude záležet nejen na jejich strategii, ale i jak jsou rozkročené po světě,“ shrnuje Křeček.
Výkonnost fondů ale ovlivní také to, zda a jak se zajišťují proti kurzovému riziku. Na začátku roku totiž mnoho investorů očekávalo, že bude dolar proti euru oslabovat, jenže dochází k pravému opaku.
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