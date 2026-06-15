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newstream.cz Názory Karel Pučelík: Švýcaři odmítli populační strop. Dobře udělali

Karel Pučelík: Švýcaři odmítli populační strop. Dobře udělali

Karel Pučelík: Švýcaři odmítli populační strop. Dobře udělali
Profimedia
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Švýcarské referendum kladlo voličům otázku, zda nezastropovat rychlý populační růst. Může to na první pohled působit jako rozumný návrh chránící blahobyt země, ovšem efekt by byl opačný. Jako by nestačil příklad brexitu. Voliči naštěstí tento populismus odmítli.

Švýcaři v neděli hlasovali v referendu o tom, jestli by populace země měla překročit hranici deseti milionů. Návrh Švýcarské lidové strany voliči odmítli v poměru 55 ku 45 procentům, přičemž účast se zastavila na 60 procentech.

Obyvatel malebné alpské země od začátku tisíciletí rychle přibývá, z 7,3 milionu v roce 2002 jich dnes 9,1 milionu, z čehož 27 procent nemá švýcarské občanství. Předkladatelé návrhu argumentují tím, že další překotný nárůst populace dostane veřejné služby, dopravu i životní prostředí pod tlak.

To však je oficiální vysvětlení. Když se podáváme, kdo za plánem stojí, pravý důvod je nasnadě. Švýcarští lidovci totiž nejsou stranou umírněné pravice či pravého středu, jak je to obvyklé ve většině Evropy. Je to anti-imigrační a pravicová až krajně pravicová formace. Je jasné, že tímto směrem tento populistický návrh míří. Jde především o kampaň a sbírání politických bodů, ne o ekonomiku.

průběh referenda ve Švýcarsku o omezení migrace

Odmítnutí švýcarského populačního stropu je pro českou ekonomiku mírně pozitivní zprávou

Názory

Odmítnutí švýcarské iniciativy na zastropování počtu obyvatel na deseti milionech je pro českou ekonomiku mírně pozitivní zprávou. Neznamená nový růstový impuls, ale odvrací riziko zhoršení vztahů mezi Švýcarskem a Evropskou unií. To je důležité i pro české exportéry, firmy napojené na evropské dodavatelské řetězce a část kvalifikovaných pracovníků, kteří ve Švýcarsku pracují nebo o práci v zemi uvažují.

Lukáš Kovanda

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Švýcaři udělali dobře, že populistům na lep většinově neskočili – i když počet voličů, který návrh podpořili, je poměrně vysoký. Jednalo by se o sobecké řešení problému, kterým by přispěli do už tak ne zrovna úctyhodné historie, ve které se například bránili i příchodu židovských uprchlíků před nacisty. Navíc by bylo nevýhodné i pro ně samotné.

Otevřenost se vyplácí

Švýcarsko je bohatý národ se silnou ekonomikou a vysokou životní úrovní. Hrozba, že Švýcaři o svůj blahobyt přijdou, proto může padat na úrodnou půdu. Tamějším obyvatelům neuniká, že se veřejné rozpočty a sociální stát v mnoha evropských zemích dostávají do slepé uličky. Jenže zabarikádováním v alpských průsmycích by si svou úroveň nezachránili. Ba naopak.

Návrh na zastropování populace je dalším příkladem populistických teorií, které podobně jako brexit místo k prosperitě vedou do izolace a k ekonomickým ztrátám. Když se podíváme na ekonomické dějiny, příběhy úspěchu jsou příběhy otevřenosti, na čemž se shodne jak pravice, tak levice. Podívejme se například na Švédsko, které ještě poměrně nedávno bylo chudou zemědělskou zemí, ale nyní je rájem start-upů a bohatou společností. Co tomu do značné míry prospělo? Správně, byla to otevřenost.

Známý architekt mění hru. Po návrzích a výrobě interiérů chce dělat vlastní development

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Praha je pro developery stále nejatraktivnějším trhem, zároveň v ní ale houstne konkurence a přibývá projektů. Skupina Framework proto zvažuje vlastní development mimo metropoli a sází na krajská města, kterým může pomoci silnější poptávka po bydlení i lepší dopravní napojení. „Praha je skvělá, ale je tu přetlak projektů,“ říká Ján Antal, šéf a majitel společnosti, v podcastu Realitní Club.

Petra Nehasilová

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Se Švýcarskem je to podobné. „Stejný příběh vypráví i pozoruhodný vzestup Švýcarska, které se za 200 let proměnilo z odlehlé zemědělské oblasti v high-tech ekonomiku. Přestože Švýcarsko nedisponuje žádnými přírodními zdroji, zbohatlo díky tomu, že vytvořilo stabilní ekonomické prostředí, které přilákalo zahraniční inovátory. Společnosti Nestlé, Swatch a farmaceutický gigant Novartis – všechny tyto ikonické ‚švýcarské‘ firmy byly založeny nebo vybudovány přistěhovalci,“ popisuje v textu pro deník The Guardian Joseph de Weck.

Pokud se dosavadní ekonomický a sociální model dostává pod tlak, je třeba problémy řešit, aby opět fungoval ne od nich utéct a dosud prosperující model opustit. Populace západních zemí se nevyhnutelně mění a systémy je třeba tomu přizpůsobovat. K migraci je potřeba také přistupovat rozumně –– a to švýcarský návrh rozhodně nenabízel.

Hrozba pro vztahy s Bruselem

Zásadním háčkem plánu bylo také to, že by se Bern dostal do konfliktu s Bruselem. Pokud by Švýcarsko zavřelo hranice, muselo by zrušit volný pohyb osob, který je jedním ze základů jeho vztahů s Evropskou unií.

I když EU není populární a krajní pravice a populisté rádi šermují zpřetrháním vztahů mezi svou zemí a Bruselem, je výhodné udržovat dobré vztahy. Jako volební slogany radikální proklamace mohou fungovat, ale jako politika je to nesmysl. EU je pořád obrovským ekonomickým blokem. Co se stane, když se od něj dobrovolně odtrhnete, by mohl popsat třeba Londýn, který je kvůli tomu pozadu asi v každé ekonomické statistice.

I Švýcarsko by zhoršení vztahů s EU poškodilo, blok totiž s přehledem představuje jeho největšího obchodního partnera. Navíc je to země, kam ročně proudí zástupy turistů a utrácejí tam miliardy. Bylo by to tak, i kdyby si před cestou museli zažádat o vízum?

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Švýcaři hlasují o stropu pro populaci. Dopady by mohly pocítit i české firmy

Švýcaři hlasují o stropu pro populaci. Dopady by mohly pocítit i české firmy
Profimedia
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Švýcarsko v neděli čeká potenciálně zlomové referendum o zastropování tamní populace. Co může znamenat pro Česko, české občany a českou ekonomiku? zamýšlí se ekonom Lukáš Kovanda.

Švýcarsko čeká v neděli hlasování, které může výrazně změnit podobu celé země. V celostátním referendu budou občané hlasovat o iniciativě, která má zabránit tomu, aby počet obyvatel země v budoucnu překročil hranici deseti milionů.

V hlasování se střetávají obavy z masové migrace a nedostatku bydlení s varováními před hospodářským útlumem a roztržkou s Bruselem. Vzhledem k těsnému stavu průzkumů zůstává výsledek otevřený.

V referendu nejde jen o omezení volného pohybu osob, ale také o zásadní změnu přístupu na švýcarský trh. Přijetí návrhu by také mohlo otřást frankem a zkomplikovat vztahy s EU. Pokud by volný přístup na švýcarský trh padl a vrátila se cla, byla by to pro český export citelná rána. 

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Lukáš Kovanda

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Dopad na finanční trhy

Jaký dopad by přijetí iniciativy mělo na finanční trhy?

Přijetí referenda by pro finanční trhy znamenalo okamžitý příval nejistoty, což je faktor, který investoři ze všeho nejvíce odmítají. Krátkodobě by se to pravděpodobně projevilo vyšší volatilitou na měnovém trhu, zejména u švýcarského franku.

Frank bývá v době nejistoty považován za bezpečný přístav, takže v první reakci by mohl paradoxně posílit vůči euru i koruně.

Z dlouhodobého pohledu by ale šlo pro švýcarskou ekonomiku o negativní signál. Pokud by se zhoršily vztahy s EU a omezil přístup na evropský trh, dopadlo by to hlavně na export, investice i přísun zahraničních pracovníků. Slabší ekonomický růst by pak mohl časem vést i k oslabení franku.

Co lze poradit Čechům, kteří mají ve Švýcarsku úspory, investice nebo tam vydělávají a posílají franky rodinám do Česka?

Určitě bych neradil paniku ani unáhlené převody peněz. Švýcarský frank zůstává jednou z nejdůvěryhodnějších světových měn. V případě schválení referenda bych ale doporučil počítat s tím, že kurz franku vůči koruně může být krátkodobě volatilní.

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Češi, kteří ve Švýcarsku vydělávají a posílají peníze rodinám, by z počátečního posílení franku mohli profitovat, protože za své franky dostanou více korun.

U úspor a investic držených ve francích bych doporučil diverzifikaci. Pokud má někdo portfolio plně exponované vůči švýcarskému trhu, je rozumné část aktiv realokovat do eura nebo amerického dolaru.

Riziko pro český export

Pokud by kvůli referendu padl volný přístup na trh a vrátila se cla, jak citelnou ránu by to zasadilo českému exportu? Které sektory by to odnesly nejvíc?

Pro český export by to byla citelná, ale nikoli systémová rána. Švýcarsko sice nepatří do první pětky našich největších obchodních partnerů, ale je to vysoce bonitní trh s obrovskou kupní silou.

Nejvíce by to dopadlo na průmyslové exportéry, zejména ve strojírenství, automobilovém průmyslu, elektrotechnice nebo chemii. Problémem by přitom nebyla jen případná cla, ale i vyšší administrativa a složitější obchodování se Švýcarskem.

Nešlo by ale o změnu ze dne na den. Vztahy mezi EU a Švýcarskem jsou navázané na systém vzájemných dohod, takže případné komplikace by vytvářely hlavně nejistotu. Právě ta by byla pro firmy možná horší než samotná výše cel.

Lukáš Kovanda
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Investoři často řeší, do jaké akcie investovat. Mnohem méně pozornosti ale věnují tomu, kolik jim z výnosu nakonec ukrojí stát. Šestý díl seriálu Kovanda vysvětluje investice s ekonomem Lukášem Kovandou ukazuje, jak funguje časový test, proč mohou být dividendy překvapivě nevýhodné a jaké legální možnosti daňové optimalizace mají běžní investoři.

Natálie Mužíková

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Expanzi nerušit, ale přidat opatrnost

Měly by české firmy uvažující o expanzi do Švýcarska své plány zmrazit?

Plány bych nezmrazoval. Švýcarské firmy i tamní ekonomika mají silnou motivaci udržet co nejstabilnější vztahy s EU. Stejně tak ani EU nemá zájem na výrazném zhoršení obchodních vztahů se Švýcarskem. Proto bych očekával snahu najít kompromisní řešení.

To ale neznamená, že firmy mohou riziko ignorovat. Českým firmám bych doporučil pokračovat, ale opatrněji.

Nejlepší je počítat s tím, že švýcarský trh zůstane atraktivní, ale vstup na něj může být v příštích letech administrativně složitější a dražší.

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Architekti vložili dům do staré stodoly. Výsledek ukazuje, jak může přežít český venkov

Architekti vložili dům do staré stodoly. Výsledek ukazuje, jak může přežít český venkov
Peter Fabo, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Stará stodola u Lázní Bělohrad skrývá malý moderní dům. Facha architekti do ní vložili obytnou „krabici“ pro sezonní pobyt.

Na první pohled je to obyčejná stará stodola ve venkovské usedlosti v Brtvi u Lázní Bělohrad. Uvnitř se ale skrývá nový malý dům. Projekt nechce působit jako romantická chalupa ani jako okázalá rekonstrukce. Do původní hospodářské stavby vkládá jednoduchý současný kvádr, který starou stodolu nepřebíjí, ale nechává ji dál žít.

Projekt s názvem Krabice ve stodole navrhl pražský ateliér Facha architekti. Vznikl jako prostor pro sezonní pobyt investora v rámci rodinné venkovské usedlosti. Původně se uvažovalo o rekonstrukci obytné části statku, postupně se ale architekti s investorem vydali jinou cestou. Nové bydlení nevzniklo v původním domě, ale uvnitř stodoly.

24 fotografií v galerii

Nové uvnitř starého

Princip návrhu je jednoduchý. Architekti do prostoru stodoly vložili samostatnou dřevostavbu o hrubé podlahové ploše 50 metrů čtverečních. Užitná plocha vestavby je 42,5 metru čtverečního. Nový objekt stojí volně uvnitř staré stavby a je konstrukčně nezávislý na původní stodole.

Tím se vyhnuli častému problému rekonstrukcí, kdy nová funkce historickou nebo starou hospodářskou stavbu zcela pohltí. Tady zůstává stodola stodolou. Nová „krabice“ v ní působí jako jasně čitelný současný zásah, který starou vrstvu respektuje, ale nenapodobuje ji.

Dřevěný kvádr má černou asfaltovou obálku. Jeho forma vychází z geometrie stodoly, zároveň však vytváří zřetelnou hranici mezi původním a novým. 

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Stodola jako klimatický filtr

Zajímavé je i samotné fungování domu. Vestavba je lehce zvednutá nad původní podlahu stodoly, která pod ní dál volně prochází. Před objektem vznikl betonový koberec navazující na dvůr. Ten vytváří přirozený přechod mezi venkem, otevřeným prostorem stodoly a samotným interiérem.

Důležitým motivem je průhled mlatem skrze otevřenou stodolu do zahrady se starými jabloněmi a dál do krajiny. Tato osa se propsala do dispozice, umístění panoramatického okna i jídelního stolu. Malý interiér tak nepůsobí stísněně. 

Samotná stodola navíc funguje jako přirozená ochranná vrstva. Kryje vestavbu před počasím, přímým sluncem i přehříváním. Nový obytný prostor je řešen jako lehká sloupková dřevostavba. Objekt je určen především pro sezonní užívání, díky izolaci a podlahovému vytápění ale umožňuje i celoroční pobyt.

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Odpověď na otázku, co se starými stodolami

Krabice ve stodole zapadá do širší debaty o budoucnosti venkovských hospodářských staveb. Stodoly, chlévy a sýpky po generace určovaly podobu českých vesnic. Byly praktické a robustní. Jenže s proměnou venkova a ústupem tradičního hospodaření řada z nich ztratila původní funkci. Část těchto staveb chátrá, část mizí a část se mění v rekreační objekty. Právě v tom je projekt Facha architektů zajímavý. Nepracuje se stodolou jako s prázdným obalem, který je třeba kompletně přepsat. Nechává ji dál nést paměť místa a pouze do ní vkládá novou obytnou vrstvu.

Tento přístup je důležitý i z hlediska udržitelnosti. Nejlepší stavba někdy nemusí být nová stavba na zelené louce. Může to být chytré využití toho, co už existuje. Adaptace staré stodoly navíc šetří nejen materiál a energii, ale i charakter místa. Venkovská usedlost tak neztrácí svou původní logiku, jen dostává novou funkci.

I ve stodole se dá bydlet.

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Interiér vestavby je úsporný a materiálově střídmý. Převládá březová překližka, doplněná černě probarvenou MDF deskou na vestavěném bloku kuchyně, koupelny a úložných prostor. Architekti se vyhnuli chalupářské stylizaci. Nepoužívají vesnické dekory, ale dřevo, asfaltovou stěrku, beton, ocel a překližku. 

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pej

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Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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