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newstream.cz Názory Motoristé zase řádí. Bojují o přežití

Motoristé zase řádí. Bojují o přežití

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) a premiér Andrej Babiš (ANO)
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek
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Tématem týdne je rozpočet státu. Jeho výše mnohé zaskočila, dokonce i vládní Motoristy. Ti se překvapivě pustili do souboje o úspory. Žádají po Aleně Schillerové škrty ve výši dvaceti miliard. Ne, vládní koalice se nerozpadá. To jen Motoristé zviditelňují svoji značku.

Co se děje u Motoristů by veřejnost nemuselo zajímat, kdyby to nebyla vládní strana. Teď to vypadá, že ekonom Pikora, dříve velmi populární „mluvící hlava“, nyní poslanec za Motoristy, přišel s jakýmsi plánem 22 opatření, která by mohla rozpočtu ušetřit až 20 miliard korun.

Realita je možná jiná. Václav Klaus, mentor Petra Macinky, neměl rád schodky rozpočtu. Když byl v devadesátých letech premiérem, byl mezi lety 1993 a 1995 rozpočet v plusu. Ano, v plusu, což je nyní nepředstavitelná situace.

Macinka nemá v aktuálních senátních volbách žádného kandidáta. Nemá tudíž důvod se nějak výrazněji medializovat. Přesto se vymezil vůči výši schodku rozpočtu. Vzhledem k faktu, že se jeho strana potácí v průzkumech na hranici pěti procent, pro Macinku je každé zviditelnění dobré. Nyní tedy ministr zahraničí vlády bude bojovat se svou kolegyní Alenou Schillerovou o dvacet miliard. Po pravdě, bojovat s ní nebude. Jen potřebuje být vidět.

Každý chce být vidět

Také zástupci opozice potřebují být vidět. Podali k Ústavnímu soudu návrh, aby zrušil část novely zákona o rozpočtové odpovědnosti.

Ústavní soud se stává prvkem politického boje. Začal s tím prezident Pavel kvůli Ankaře, teď různé návrhy od politických stran, opozice, na Ústavní soud přímo prší. Noha legislativní se začíná opírat o nohu soudní. Máme tři nohy, legislativní, výkonnou a soudní. Legislativní se snaží opřít o soudní. Tu výkonnou drží pevně v rukou Andrej Babiš.

Petr Macinka, šéf okrajové politické strany, se v uplynulém týdnu ještě jednou zapsal do politického dění. „Přál bych si, aby se Filip Turek od teď účastnil porad vedení ministerstva, protože jeho hlas je poradní a já bych chtěl, aby na ministerstvu zazníval,“ uvedl Macinka. Babiš hlasy Motoristů potřebuje, takže Turek zase začne řídit ministerstvo životního prostředí. Macinka už prý nechce čekat na závěr policejního vyšetřování nehody, kdy Turek srazil v centru Prahy sanitní auto. Motoristé sobě.

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Zavolal jsem Warrenovi. Jak Berkshire za jeden telefonát vrazila 10 miliard do Alphabetu

Greg Abel
ČTK
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Generální ředitel Berkshire Hathaway Greg Abel potvrdil, že skupina sleduje příležitosti spojené s umělou inteligencí ve dvou směrech. V rozhovoru pro pořad Squawk Box stanice CNBC Abel uvedl, že dodávky energie rostoucímu počtu datových center pro umělou inteligenci vnímá jako „významnou příležitost pro Berkshire a Berkshire Hathaway Energy". Dlouhodobě totiž věří, že hlavním omezením výstavby těchto center je dostatek energie k provozu zařízení, která spotřebovávají obrovské množství elektřiny.

Dodal však, že firma bude energii prodávat takzvaným hyperscalerům jen za podmínky, že to nebude mít „žádný dopad na sazby ostatních zákazníků". Druhou cestou je investice Berkshire do akcií mateřské společnosti Googlu Alphabet, kterou loni zahájil Warren Buffett a která dnes dosahuje téměř 36 miliard dolarů.

Podle Abela ze zkušeností vlastních provozních firem Berkshire vyplynulo, že on i Buffett věděli, že umělá inteligence bude mít „významný dopad na Ameriku a firmy" a že „Google jsme vnímali jako významného hráče".

Rozhovor Abel poskytl z Japonska, kde navštívil nástrojařskou jednotku Berkshire a jednal s vedením takzvaných obchodních domů, v nichž má skupina významné kapitálové podíly. Podle jeho slov nikdo z nich neoznačil rostoucí japonské úrokové sazby za „zásadní problém současnosti".

Zotavení amerických stavitelů rodinných domů Abel v nejbližší době nečeká — očekává ho „hrbolatá cesta" ještě po nějakou dobu. U nově akvírované společnosti Taylor Morrison ale předpokládá, že se za pět až deset let ukáže jako „velmi silné aktivum", protože „americký sen bude dál existovat".

Odpor komunit roste

Abel CNBC přiznal, že v USA sílí odpor proti výstavbě nových datových center pro umělou inteligenci. „V komunitách napříč Spojenými státy je mnohem víc odporu," řekl. Podle něj musí firmy stavějící datová centra „vážně vyhodnotit" reakci komunit a řešit jejich obavy mimo jiné technologiemi, které omezují spotřebu vody.

Jako příklad uvedl stát Iowa, kde má Berkshire rozsáhlý energetický provoz. Tamní datová centra podle něj přinesla obyvatelům „velmi, velmi výraznou" daňovou úlevu a generují příjmy, z nichž se financují místní služby — školy, policie i hasiči. Datové centrum podle Abela musí být „vítaným členem komunity".

Jak vznikla investice do Alphabetu

Abel v rozhovoru popsal, jak Berkshire letos na jaře koupila akcie Alphabetu za 10 miliard dolarů přímo od společnosti, která si tehdy navyšováním kapitálu opatřovala 80 miliard dolarů na „investice do světové špičky výpočetní infrastruktury pro umělou inteligenci, aby zvládla bezprecedentní poptávku zákazníků".

Buffett podle Abela akcie Alphabetu do portfolia Berkshire poprvé nakoupil už loni. Samotnou letošní transakci pak podle Abela odstartoval telefonát v neděli ráno na konci května s nabídkou zapojit se do velké emise akcií Alphabetu. „Velikost ještě neurčili, ale doporučili nám zvážit deset miliard," popsal Abel nabídku.

Odpověděl prý, že se „ozve co nejdřív" — a jak dodal, „zcela v souladu s tím, jak Berkshire řídíme, ... zavolal jsem Warrenovi a řekl mu, že máme významnou příležitost ... dál investovat do Googlu ... prostřednictvím významného balíku (akcií)". Oba se pak shodli, že jim je „komfortní" nákup za 10 miliard dolarů se slevou 6,5 procenta, a transakci nakonec dotáhli do konce.

Japonské sazby zatím „relativně mírné"

Abel moderátorce Becky Quick řekl, že Berkshire bude podle potřeby dál prodávat dluhopisy denominované v jenech, aby financovala budoucí investice v Japonsku — a to i přesto, že desetiletý japonský dluhopis tento týden poprvé přesáhl výnos tři procenta, nejvyšší za 30 let. Podle Abela jsou japonské sazby „stále relativně mírné, když se nad tím zamyslíte" — americký desetiletý dluhopis se pohybuje kolem 4,8 procenta.

Abel očekává, že Berkshire si „po mnoho desetiletí" udrží podíly v Itochu Corp., Marubeni Corp., Mitsubishi Corp., Mitsui & Co. a Sumitomo Corp. S vedením těchto firem měl podle svých slov „naprosto výjimečná jednání". „Budujeme s každou z těch firem opravdu silné vztahy a hledáme další příležitosti tady v Japonsku, a ostatně i v zahraničí," dodal.

Ke spekulacím, že by Berkshire mohla s pojišťovnou Tokio Marine spojit síly na velké mezinárodní akvizici, se Abel odmítl vyjádřit. Berkshire v březnu za přibližně 1,8 miliardy dolarů koupila zhruba 2,5procentní podíl v japonské pojišťovně a uzavřela s ní „dlouhodobé strategické partnerství" s cílem vytvořit pro obě strany „zajímavé" příležitosti.

Abel řekl, že spolupráce je „velmi široká" a že „nikdo nemá povinnost na jejím základě jednat". „Ale pokud by to dávalo smysl jak pro Tokio Marine, tak pro nás, samozřejmě bychom rádi transakci s nimi uskutečnili," dodal.

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Týden tradera: Nervózní září je tady. A trhy svírá strach z drahých energií

Slovensko stále nereagovalo na českou nabídku přepravy plynu, řekl Vlček
iStock
Kryštof Míšek
Kryštof Míšek
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Klidné léto je definitivně pryč. Trhy znovu řeší drahou ropu, prudce rostoucí ceny plynu a výnosy dluhopisů, zatímco investoři vyhlížejí zářijové rozhodnutí Fedu. Proti rostoucí nervozitě stojí alespoň jeden silný příběh: AI boom dál plní pokladny technologických firem, jak ukázaly výsledky Dellu.

V minulém týdnu pokračovalo vystřízlivění, kdy zářijová sezónnost a pokračující nestabilita na Blízkém východě znovu vytvářely nepříjemný tlak na trhy. Rostly výnosy vládních dluhopisů i cena ropy. Náladu mírně vylepšovaly rekordní výsledky společnosti Dell. Hlavní americký index S&P 500 se tak dostal blíže k 7600 bodům.

Ropa a dluhopisy zvyšují nervozitu

Nové rozbroje na Blízkém východě znovu zvýšily geopolitickou nejistotu a přispěly k růstu cen energií i výnosů vládních dluhopisů. Cena ropy Brent se v týdnu vyšplhala až na šestitýdenní maxima, přiblížila se k psychologicky důležité hranici 100 dolarů za barel. Za celý týden si připsala kolem šesti procent a obchodovala se kolem hranice 95 dolarů za barel. Trhy reagovaly na obnovené americké útoky na cíle v Íránu a následnou íránskou odvetu.

Peníze, ilustrační foto

Dluh je stále dražší. Investoři po celém světě si říkají o vyšší prémii

Trhy

Globální výprodej dluhopisů se prohlubuje. Investoři se bojí vyšší inflace kvůli drahé ropě, dalšího růstu sazeb i rostoucího zadlužení, a proto požadují za držení dluhopisů vyšší výnos. Japonské desetileté bondy poprvé po 30 letech překonaly tři procenta a české se dostaly nad 5,16 procenta, nejvýše od podzimu 2022.

nst

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Výnos amerického desetiletého vládního dluhopisu se držel kolem 4,78 procenta, tedy stále nedaleko tříletých maxim, zatímco výnos francouzského desetiletého dluhopisu vystoupal nad 4,2 procenta, nejvýše od listopadu 2008.

V Evropě tlak na výnosy zesílila srpnová inflace v eurozóně ve výši 3,3 procenta, která spolu s dražšími energiemi podpořila očekávání dalšího zvýšení sazeb ECB.

Vyšší ceny energií tak zvyšují riziko přetrvávajících inflačních tlaků a komplikují výhled pro měnovou politiku na obou stranách Atlantiku. Situaci navíc umocňuje zářijová sezónnost – po návratu investorů z letních dovolených bývá tento měsíc tradičně náročnějším obdobím pro finanční trhy, s vyšší volatilitou a častějšími výprodeji.

Vládní Flexi Bond versus spořicí účet. Co vydělá víc?

Money

Na první pohled to nevypadá jako oslnivá nabídka. Stát dává na tříměsíčním Flexi Bondu 3,75 procenta ročně, zatímco některé spořicí účty nabízejí přes čtyři procenta. Jenže samotná sazba neříká všechno. Díky automatické reinvestici a složenému úročení státní bond poráží i ten nejlepší spořicí účet.

Ivana Pečinková

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Fed zasedne v polovině září

Před blížícím se zasedáním americké centrální banky, které proběhne 15. a 16. září, se tak kumuluje více rizik najednou: geopolitika, dražší energie, vysoké dluhopisové výnosy i nejistota ohledně dalšího vývoje sazeb.

Velké obavy vyvolává také růst cen plynu na evropských trzích, kde se komodita nachází nad 73 eur za MWh, což je nejvyšší úroveň od února 2022, kdy Rusko rozpoutalo válku na Ukrajině. Celý podzim se tak může nést ve znamení obav z nedostatku energií.

Vítězi mohou být i nadále komodity. Ostatně Bloomberg Commodity Index si letos připisuje již 15 procent.

Dell ukázal, že AI boom stále žije

Alespoň trochu trhy během týdne podržely výsledky společnosti Dell. Ta výrazně překonala odhady analytiků a nabídla solidní výhled na další období.

Tržby překonaly všechny analytické odhady a ve druhém fiskálním čtvrtletí, které skončilo 31. července, meziročně vzrostly přibližně o 58 procent. Čistý zisk dosáhl 4,13 miliardy dolarů, tedy 6,34 dolaru na akcii, oproti 1,16 miliardy dolarů a 1,70 dolaru na akcii ve stejném období předchozího roku.

Dell Technologies

AI boom plní Dellu kasu. Tržby vyskočily o 58 procent, akcie prudce rostou

Zprávy z firem

Dell Technologies těží z prudkého růstu poptávky po serverech pro umělou inteligenci. Ve druhém čtvrtletí ztrojnásobil provozní zisk na 5,4 miliardy dolarů a tržby zvýšil o 58 procent na rekordních 47 miliard. Firma zároveň výrazně zlepšila celoroční výhled a její akcie po výsledcích posílily.

ČTK

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Pro třetí fiskální čtvrtletí Dell očekává upravený zisk 6,50 dolaru na akcii při tržbách 49 miliard dolarů, což by znamenalo jejich růst o 81 procent.

Investiční příběh AI a datových center tedy žije i z pohledu tradičního výrobce počítačů a serverů. Po výsledcích Nvidie je to další důkaz síly polovodičového cyklu, který zatím nekončí.

Evropa stahuje zlato z Ameriky. Připravuje se na horší časy

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Evropské centrální banky začínají přehodnocovat, kde drží své zlaté rezervy. Nizozemsko přesunulo desítky tun zlata z USA a Kanady do Londýna, Francie část rezerv vrátila domů a podobný krok už dříve udělalo Německo. Nejde o předzvěst kolapsu, ale o snahu být lépe připraven na geopolitické a finanční otřesy, píše BBC.

nst

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