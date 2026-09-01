Dluh je stále dražší. Investoři po celém světě si říkají o vyšší prémii
Globální výprodej dluhopisů se prohlubuje. Investoři se bojí vyšší inflace kvůli drahé ropě, dalšího růstu sazeb i rostoucího zadlužení, a proto požadují za držení dluhopisů vyšší výnos. Japonské desetileté bondy poprvé po 30 letech překonaly tři procenta a české se dostaly nad 5,16 procenta, nejvýše od podzimu 2022.
Globální dluhopisové trhy zažívají další vlnu výprodejů. Výnosy státních dluhopisů prudce rostou od Japonska přes Spojené státy až po Evropu a investoři začínají stále více počítat s tím, že vysoké ceny ropy mohou znovu rozdmýchat inflaci a přimět centrální banky k dalšímu zpřísnění měnové politiky.
Silný tlak je vidět zejména v Japonsku. Výnos desetiletého státního dluhopisu tam poprvé od září 1996 dosáhl tří procent. Pětiletý výnos vystoupal na rekordních 2,26 procenta a dvouletý na 1,795 procenta, nejvýše za 31 let.
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Trhy
Burzovní debut Sheinu nezačal dobře. Akcie internetového prodejce levné módy po zahájení obchodování v Hongkongu klesly až o deset procent a firma vstupuje na trh s valuací 26,5 miliardy dolarů, výrazně pod téměř stomiliardovým oceněním z roku 2022. Investory znervózňují slabší růst, vyšší náklady, regulatorní tlak i propad firmy do ztráty.
Dluhopisy padají, výnosy rostou
Výnosy dluhopisů se pohybují opačně než jejich ceny. Když investoři bondy prodávají a jejich ceny klesají, výnos roste.
Současný výprodej pohání několik faktorů zároveň. Krize na Blízkém východě zvyšuje ceny ropy a tím i obavy z inflace. Trhy zároveň očekávají, že centrální banky mohou být nuceny zvýšit úrokové sazby.
Do toho přichází další tlak v podobě masivní nabídky nových dluhopisů. Velcí provozovatelé datových center a cloudové infrastruktury získávají peníze na financování boomu kolem umělé inteligence. O stejný kapitál přitom soutěží také státy.
Americký dluh už překročil 40 bilionů dolarů a japonská ministerstva zřejmě požádají při přípravě příštího rozpočtu o rekordní objem peněz.
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Investoři chtějí vyšší prémii
„Investoři stále více požadují vyšší kompenzaci za držení dluhopisů s delší dobou splatnosti, protože emise státních dluhopisů a potřeby firemního financování soupeří o stejný objem dostupného kapitálu,“ uvedl analytik Masahiko Loo ze State Street Investment Management.
Podle něj se investoři méně obávají hospodářského růstu a mnohem více sledují inflaci a množství nových dluhopisů přicházejících na trh.
Růst výnosů zároveň komplikuje situaci vládám. Vyšší výnos znamená dražší financování nového dluhu a vyšší náklady na jeho obsluhu. Obzvlášť citlivé je to v Japonsku, které má mezi vyspělými ekonomikami nejvyšší dluhové zatížení a zároveň plánuje rozsáhlé investice.
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Money
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Výnosy rostou i v USA a Evropě
Výnos desetiletého amerického státního dluhopisu vystoupal na 4,786 procenta, nejvýše od ledna loňského roku. Prudký růst zaznamenaly také australské státní dluhopisy.
Výprodej se přelil i do Evropy. Výnos desetiletého německého dluhopisu, který slouží jako referenční ukazatel pro eurozónu, vzrostl na 3,34 procenta. To je nejvyšší úroveň od roku 2011.
Pod tlakem jsou také české státní dluhopisy. Výnos desetiletého českého dluhopisu překonal 5,16 procenta a dostal se nejvýše od podzimu 2022.