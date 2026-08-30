Rozpočet na příští rok? Vláda vymyslela perpetuum mobile
Politickým tématem týdne byl opět rozpočet. Sněmovna po mnoha hodinách proslovů pohodlně přehlasovala prezidentovo veto zákona o rozpočtové odpovědnosti. Aleně Schillerové se otevřela brána. Druhé téma: blíží se volby.
Prohlášení ministryně financí, že se začne šetřit až za dva roky, je bizarní. Zní to jako příslib alkoholika, že teď se ještě opije, ale hned potom přestane pít. Schillerová prý sdělí schodek rozpočtu na příští rok v pondělí. Novela o rozpočtové odpovědnosti, kterou přes prezidentovo veto stvrdila Sněmovna, umožňuje téměř jakékoliv schodky. Výstavba dálnic nebo Dukovan se do státního rozpočtu už nebude započítávat. Krásné kouzlo.
Lze čekat, že navržený schodek rozpočtu bude kolem 350 miliard korun, možná více. Jeden celý majetek libovolného jednoho z nejbohatších Čechů.
Ne, nikdo tyto peníze nebude muset dát na stůl, půjde to na dluh, který zasekává vláda pro budoucí generace. Můžeme se teď společně s Alenou Schillerovou jen modlit, že rozpočet na rok 2028 bude nižší, že vláda splní sliby, nakopne ekonomiku.
Ještě v únoru ministr práce Aleš Juchelka vysvětloval, že vyšší podpora chrání lidi před chudobou a pomáhá jim najít lepší práci. O půl roku později ji chce snížit, protože prý představuje zbytečné utrácení. Vláda tak našla 4,5 miliardy korun přesně tam, kde se hledají nejsnáze: u lidí, kteří právě přišli o příjem.
Michal Nosek: ANO myslí na naše lidi. Proto jim vezme až deset tisíc měsíčně
Politika
Ještě v únoru ministr práce Aleš Juchelka vysvětloval, že vyšší podpora chrání lidi před chudobou a pomáhá jim najít lepší práci. O půl roku později ji chce snížit, protože prý představuje zbytečné utrácení. Vláda tak našla 4,5 miliardy korun přesně tam, kde se hledají nejsnáze: u lidí, kteří právě přišli o příjem.
Jak to vláda udělá? Českou ekonomiku dlouhodobě táhne spotřeba domácností. Vláda si toho je vědoma, takže urychlí růst platů a mezd. Ministr Juchelka oznámil revoluci v platech lidí placených z eráru, trochu zažongloval, změny tabulek a podobně. Výsledek bude jediný. Stát vydá více peněz na zaměstnance. A tím snad, ve svých myšlenkách, rozhýbe ekonomiku. Vše ve smyslu, rozdáme lidem více peněz, oni je utratí, ekonomika poroste, a my jako stát můžeme více utrácet. Vláda vymyslela perpetuum mobile.
Boj o Senát
Nejjasněji to pojmenoval šéf odborářů Josef Středula: „Bude to sice znamenat nárůst prostředků, ale myslíme si, že to je správným směrem, investice do lidí se vyplatí.“ Česko se vydalo řeckou cestou, přes veškerý odpor Čechů k dluhům.
Prázdniny se chýlí k radosti rodičů ke konci. Příští školní rok nastoupí do škol podle odhadu ministerstva školství asi 115 tisíc nových žáků, o tři tisíce méně než loni. Ministr školství Plaga, jelikož se blíží komunální volby, prohlásil, že chce pro učitele sehnat více peněz. 75 tisíc korun měsíčně. Jenže, koho budou učitelé za pár let učit?
Dalibor Martínek: Mají dostat učitelé víc peněz? Za pár let se bude řešit, co s nimi. Nejsou děti
Názory
Prázdniny se chýlí k radosti rodičů ke konci. Příští školní rok nastoupí do škol podle odhadu ministerstva školství asi 115 tisíc nových žáků, o tři tisíce méně než loni. Ministr školství Plaga, jelikož se blíží komunální volby, prohlásil, že chce pro učitele sehnat více peněz. 75 tisíc korun měsíčně. Jenže, koho budou učitelé za pár let učit?
V uplynulém týdnu se také vyjasnily kandidátky v komunálních volbách a na senátory. Kandidátů na starosty obcí mezivolebně ubylo o pět tisíc, na pořád solidních 190 tisíc. Zajímavé je, že ve zhruba třetině obcí kandiduje jediný politický subjekt, obvykle nějaká dohoda místních. To není moc velký výběr. Jsou to ještě volby, nebo jen prosté držení moci?
U voleb do Senátu jde o jasnou hru. Kolik senátorů nasbírá ANO. Babišovo hnutí obhajuje jediný mandát, volí se v sedmadvaceti okrscích. Babiš má v Senátu patnáct věrných. Teď trochu matematiky: V roce 2029 jsou parlamentní volby. Předvolební průzkumy dávají Babišově koalici naději na 120 poslanců, potřebných k ústavní většině. Potřebuje k ní i senátory. Do té doby budou ještě dvoje senátní volby. Pokud i do Senátu dostane Babiš dost svých lidí, aspoň o deset víc – počet pro ústavní většinu závisí na počtu přítomných na jednání –, má šanci na celkovou ústavní většinu. Pak už by si tady mohl skutečně dělat, co se mu zlíbí. Je o co hrát.
Vláda při přípravě rozpočtu na příští rok dál posouvá hranice schodku a rozdává miliardy, aniž by bylo jasné, kde chce šetřit. Rostoucí zadlužení přitom nepovažuje za akutní problém, píše ve svém komentáři ekonomický novinář Pavel Páral.
Ekonomický diář Pavla Párala: Příprava rozpočtu na příští rok zavání ztrátou pudu sebezáchovy
Názory
Vláda při přípravě rozpočtu na příští rok dál posouvá hranice schodku a rozdává miliardy, aniž by bylo jasné, kde chce šetřit. Rostoucí zadlužení přitom nepovažuje za akutní problém, píše ve svém komentáři ekonomický novinář Pavel Páral.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…