AI boom plní Dellu kasu. Tržby vyskočily o 58 procent, akcie prudce rostou
Dell Technologies těží z prudkého růstu poptávky po serverech pro umělou inteligenci. Ve druhém čtvrtletí ztrojnásobil provozní zisk na 5,4 miliardy dolarů a tržby zvýšil o 58 procent na rekordních 47 miliard. Firma zároveň výrazně zlepšila celoroční výhled a její akcie po výsledcích posílily.
Americká počítačová společnost Dell Technologies ve druhém čtvrtletí ztrojnásobila provozní zisk na 5,4 miliardy dolarů (zhruba 113 miliard korun). Tržby meziročně vzrostly o 58 procent na rekordních 47 miliard dolarů. Firma, která těží z rostoucí poptávky po počítačových serverech určených pro umělou inteligenci, to oznámila ve své výsledkové zprávě. Zároveň zlepšila celoroční výhled. Akcie podniku po zveřejnění výsledků výrazně posílily.
Firma nyní předpokládá, že tržby se v celém letošním roce vyšplhají na 192 miliard dolarů. V předchozí prognóze celoroční tržby odhadovala na 167 miliard dolarů. Vloni tržby dosáhly rekordních 113,5 miliardy dolarů.
Nokia se po roce vrací do prestižního indexu Euro STOXX 50. Finské firmě pomohl prudký růst akcií a poptávka po technologiích pro datová centra spojená s boomem umělé inteligence. Opačným směrem míří Volkswagen, jehož akcie letos ztratily zhruba 28 procent.
Volkswagen doplácí na propad akcií. V prestižním indexu ho střídá Nokia
Trhy
Nokia se po roce vrací do prestižního indexu Euro STOXX 50. Finské firmě pomohl prudký růst akcií a poptávka po technologiích pro datová centra spojená s boomem umělé inteligence. Opačným směrem míří Volkswagen, jehož akcie letos ztratily zhruba 28 procent.
O AI servery společnosti Dell vybavené čipy firmy Nvidia mají velký zájem poskytovatelé cloudových služeb a další klienti budující infrastrukturu pro trénování a provoz modelů AI. Marže společnosti Dell navíc podpořilo zvýšení prodejních cen jejích produktů, včetně osobních počítačů, uvedla agentura Reuters.
„Za posledních 12 měsíců jsme zaznamenali objednávky na servery pro AI v hodnotě přes 130 miliard dolarů,“ uvedl provozní ředitel Dellu Jeff Clarke. Cena akcií podniku se od začátku letošního roku více než ztrojnásobila.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.