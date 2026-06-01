Berkshire rozjíždí miliardový nákup. Nový šéf sází na americké bydlení
Nový šéf Berkshire Greg Abel dává jasně najevo, že realitní byznys zůstává pro investiční impérium klíčový. Firma kupuje developera Taylor Morrison Home v transakci, jejíž celková hodnota dosahuje 8,5 miliardy dolarů.
Americká investiční společnost Berkshire Hathaway se dohodla na převzetí stavební a developerské společnosti Taylor Morrison Home, za kterou zaplatí 6,8 miliardy dolarů (141,7 miliardy korun). Rozšíří tak své aktivity v sektoru bydlení. Společnost Berkshire to v neděli uvedla v tiskové zprávě. Jde o první mnohamiliardovou akvizici Berkshire od nástupu Grega Abela do funkce generálního ředitele na začátku letošního roku. Abel ve funkci nahradil Warrena Buffetta, který zůstává předsedou správní rady.
Prémie pro akcionáře
Berkshire za každou akcii Taylor Morrison zaplatí 72,50 dolaru, což ve srovnání s páteční závěrečnou cenou akcií představuje prémii 24 procent. Po započtení závazků firmy Taylor Morrison dosahuje celková hodnota transakce asi 8,5 miliardy dolarů. Akvizice by měla být dokončena ve druhé polovině letošního roku.
Dlouhodobá sázka na bytovou výstavbu
Berkshire Hathaway do odvětví bytové výstavby investuje už dlouho. V roce 2003 získala výrobce prefabrikovaných domů Clayton Homes. Mezi dceřiné firmy Berkshire patří například společnosti zaměřené na stavební produkty, jako jsou Acme Brick, výrobce barev Benjamin Moore a výrobce izolací Johns Manville, stejně jako jedna z největších amerických realitních kanceláří zaměřených na rezidenční nemovitosti. Berkshire také vlastní akcie stavebních společností Lennar a NVR.
Abel chválí novou akvizici
Abel označil společnost Taylor Morrison za „nejlepšího stavitele domů svého druhu ve Spojených státech“. Firma působí ve 12 státech USA pod značkami Taylor Morrison, Esplanade a Yardly a nabízí mimo jiné bydlení v základní cenové kategorii i luxusní rezidenční bydlení. V žebříčku 100 nejlepších stavebních firem časopisu Builder jí patří šesté místo. Poskytuje také hypoteční financování.
Společnost Taylor Morrison loni vytvořila čistý zisk 782,5 milionu dolarů při tržbách 8,12 miliardy dolarů, uvedla agentura Reuters.
