Berkshire rozjíždí miliardový nákup. Nový šéf sází na americké bydlení

Profimedia
ČTK
ČTK

Nový šéf Berkshire Greg Abel dává jasně najevo, že realitní byznys zůstává pro investiční impérium klíčový. Firma kupuje developera Taylor Morrison Home v transakci, jejíž celková hodnota dosahuje 8,5 miliardy dolarů.

Americká investiční společnost Berkshire Hathaway se dohodla na převzetí stavební a developerské společnosti Taylor Morrison Home, za kterou zaplatí 6,8 miliardy dolarů (141,7 miliardy korun). Rozšíří tak své aktivity v sektoru bydlení. Společnost Berkshire to v neděli uvedla v tiskové zprávě. Jde o první mnohamiliardovou akvizici Berkshire od nástupu Grega Abela do funkce generálního ředitele na začátku letošního roku. Abel ve funkci nahradil Warrena Buffetta, který zůstává předsedou správní rady.

Prémie pro akcionáře

Berkshire za každou akcii Taylor Morrison zaplatí 72,50 dolaru, což ve srovnání s páteční závěrečnou cenou akcií představuje prémii 24 procent. Po započtení závazků firmy Taylor Morrison dosahuje celková hodnota transakce asi 8,5 miliardy dolarů. Akvizice by měla být dokončena ve druhé polovině letošního roku.

Dlouhodobá sázka na bytovou výstavbu

Berkshire Hathaway do odvětví bytové výstavby investuje už dlouho. V roce 2003 získala výrobce prefabrikovaných domů Clayton Homes. Mezi dceřiné firmy Berkshire patří například společnosti zaměřené na stavební produkty, jako jsou Acme Brick, výrobce barev Benjamin Moore a výrobce izolací Johns Manville, stejně jako jedna z největších amerických realitních kanceláří zaměřených na rezidenční nemovitosti. Berkshire také vlastní akcie stavebních společností Lennar a NVR.

Abel chválí novou akvizici

Abel označil společnost Taylor Morrison za „nejlepšího stavitele domů svého druhu ve Spojených státech“. Firma působí ve 12 státech USA pod značkami Taylor Morrison, Esplanade a Yardly a nabízí mimo jiné bydlení v základní cenové kategorii i luxusní rezidenční bydlení. V žebříčku 100 nejlepších stavebních firem časopisu Builder jí patří šesté místo. Poskytuje také hypoteční financování.

Společnost Taylor Morrison loni vytvořila čistý zisk 782,5 milionu dolarů při tržbách 8,12 miliardy dolarů, uvedla agentura Reuters.

Domoplan hledá nový motor růstu. Vedle bytů chce vydělávat na resortech

Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Developer Domoplan se posouvá za hranice klasické rezidenční výstavby. Skupina Tomáše Vavříka rozvíjí fondy, rekreační nemovitosti a vlastní správu resortů. Vedle českých hor sází na Chorvatsko, Bali, Zanzibar nebo Kostariku.

Domoplan se dlouho profiloval hlavně jako brněnský rezidenční developer. Dnes ale skupina Tomáše Vavříka rozšiřuje záběr. Vedle klasických bytových projektů staví na rekreačních nemovitostech, fondovém financování a provozování resortů. Základní byznysová změna je zřejmá. Domoplan nechce jen postavit projekt a prodat jednotky. Čím dál víc se posouvá k modelu, ve kterém zůstává u nemovitosti i po dokončení jako správce, provozovatel a partner investora.

„Investor, ať už si koupí apartmán v Jeseníkách, na horách nebo u moře, se o něj nemusí starat. To je základní princip celé obchodní strategie skupiny,“ říká v podcastu Realitní Club šéf Domoplanu Tomáš Vavřík.

12 fotografií v galerii

Nemovitost jako služba

Domoplan tím reaguje na rostoucí poptávku po rekreačních nemovitostech, které nemají sloužit jen k vlastnímu užívání, ale také jako investiční produkt. Investor nechce řešit obsazenost, úklid, servis ani každodenní provoz. Očekává výnos a profesionální správu. Právě na tom má stát značka My Resorts, přes kterou chce skupina spravovat rekreační projekty v Česku i v zahraničí. Model kombinuje development, hospitality a obchodní strategii v rámci skupiny.

„Není to o tom, jako když si kupuji byt, který potřebuji každodenně užívat. Tohle je holiday investice. Něco, co si lidé kupují s očekáváním investiční návratnosti, nebo proto, že tam budou chtít párkrát za rok zajet a chtějí, aby se jim o to někdo staral,“ říká Vavřík.

Fond místo jednoho projektu

Nejviditelnější zahraniční aktivitou je dnes Chorvatsko. Domoplan tam přes Croatia Property Fund připravuje resort na ostrově Pag a zároveň hledá další akvizice u moře. Podle Vavříka už nejde jen o jeden projekt, ale o samostatnou fondovou strukturu zaměřenou na rekreační nemovitosti v Chorvatsku. „Fond bude mít dvě základní nohy. Jedna bude zaměřená na pronájem, tedy fond bude přijímat dividendy z pronájmu nemovitostí. Druhá noha je čistě developerská, tedy výstavba a prodej apartmánů jednotlivým investorům. My jim potom nabízíme, že jim to provozujeme a staráme se o to,“ vysvětluje Vavřík.

Croatia Property Fund má podle něj nyní majetek kolem půl miliardy korun a otevírá se investorům od milionu korun výše. Očekávaný výnos se má pohybovat okolo 8,5 procenta ročně. 

„Chceme zůstávat v segmentu fondů kvalifikovaných investorů. Ti investoři, kteří k nám chodí, už většinou mají zainvestováno a berou to jako třetí nebo čtvrtou investici v rámci portfolia,“ říká.

Expanze mimo Česko

Zahraniční rekreační nemovitosti mají pro Domoplan fungovat také jako nástroj diverzifikace. Skupina vedle Chorvatska mluví o Bali, Zanzibaru nebo Kostarice. Podle Vavříka část českých investorů hledá možnosti, jak uložit peníze mimo domácí trh a mimo Evropskou unii. „Stále víc českých investorů hledá v rámci diverzifikace, kam by uložili prostředky mimo Evropskou unii. To je jeden z hlavních požadavků. Zároveň je dnešní generace mladých lidí zvyklá cestovat víc a víc a my to cítíme na poptávce,“ říká Vavřík.

To je podstatný posun proti tradičnímu developerskému modelu. Domoplan už nesází jen na prodej bytů v konkrétní lokalitě. Buduje portfolio rekreačních produktů, které mají investorům nabídnout kombinaci nemovitosti, správy, výnosu a možnosti vlastního využití.

V Česku věří horám

Česko ale ze strategie nemizí. Domoplan se tu zaměřuje hlavně na horské lokality, kde podle Vavříka dává rekreační development větší ekonomický smysl než čistě letní destinace. „V Česku se zaměřujeme na hory, protože léto samo o sobě je strašně krátké, aby to dávalo ekonomicky smysl. Potřebujete mít co nejdelší sezonu, nejlépe celoroční. A celoroční sezona je dnes na horách,“ říká.

Podle Vavříka se mění i samotná horská turistika. Zimní sezona už není jediným tahounem. Roste význam léta, cyklistiky, turistiky a dalších aktivit. „Díky oteplování a letní turistice začíná léto předbíhat zimu. Návštěvnost v letních měsících je dnes vyšší než v zimních, což ještě před pěti lety nebylo,“ dodává.

Vyšší výnos, vyšší nároky

Nový model může být pro developera i investory atraktivní. Rekreační nemovitosti slibují jiný příběh než klasický nájemní byt a v prémiových lokalitách mohou nabídnout zajímavější výnos. Zároveň jde ale o provozně složitější byznys.

Výnos závisí na obsazenosti, sezoně, dopravní dostupnosti, kvalitě služeb, provozních nákladech i schopnosti udržet standard resortu. Developer se tak v tomto modelu mění v provozovatele služeb a obchodního stratéga.

Tomáš Vavřík, šéf Domoplanu, byl hostem podcastové série Realitní Club. Aktuální epizoda se spouští v úvodu článku. Najdete ji také na vaší oblíbené podcastové platformě. Jsme na Spotify i Apple Podcasts

Konec příměří? USA i Írán pokračují v útocích

Válka mezi Íránem a USA pokračuje
ČTK
ČTK
ČTK

Na Blízkém východě od dubna panuje křehké příměří. O víkendu ale obě válčící strany opět pokračovaly v ostřelování nepřítele. Přitom nadále pokračují jednání o prodloužení křehkého příměří mezi USA a Íránem.

Spojené státy v neděli oznámily, že jejich síly o víkendu v reakci na podle nich agresivní kroky Teheránu provedly údery proti íránským radarovým stanicím a řídícím centrům bezpilotních letounů v íránském Goruku a na ostrově Kešm. Íránské revoluční gardy naopak uvedly, že jejich letectvo zaútočilo na neupřesněnou leteckou základnu, která byla podle nich využita při americkém útoku na telekomunikační věž na ostrově Sirík. Vzájemné útoky se odehrávají poté, co obě strany v dubnu podepsaly příměří.

Blízký východ

Klíčové momenty války

Od útoku Hamásu na Izrael po regionální konflikt zasahující Gazu, Libanon, Rudé moře i Írán.

Časová osa
Začátek současné války 7. října 2023 útok Hamásu na jih Izraele spustil izraelskou vojenskou operaci v Gaze
7. 10. 2023
 
Útok Hamásu na Izrael Ozbrojenci Hamásu zaútočili na jih Izraele, zabíjeli civilisty a vojáky a odvlekli rukojmí do Gazy.
8. 10. 2023
 
Do konfliktu vstupuje Hezbollah Íránem podporovaný Hezbollah začal ostřelovat sever Izraele z Libanonu.
27. 10. 2023
 
Izraelská pozemní operace v Gaze Izrael zahájil rozsáhlou pozemní invazi do Pásma Gazy.
podzim 2023
 
Rudé moře a Húsíové Jemenští Húsíové napojení na Írán začali útočit na lodní dopravu a rozšířili konflikt na klíčovou obchodní trasu.
2024–2025
 
Válka se prodlužuje Boje v Gaze, otázka rukojmích a humanitární krize se staly jádrem dlouhodobého konfliktu.
2026
 
Přímá eskalace s Íránem Konflikt se rozšířil do přímých útoků a protiútoků mezi USA, Izraelem a Íránem.
květen 2026
 
Libanon znovu v centru dění Izrael rozšířil operace na jihu Libanonu proti infrastruktuře Hizballáhu.
Hlavní bojiště Gaza
Regionální fronta Libanon
Strategická trasa Rudé moře
Širší konflikt Írán
Časová osa shrnuje hlavní milníky konfliktu. Vývoj se rychle mění a některé údaje, zejména počty obětí nebo rozsah vojenských operací, je nutné před publikací aktualizovat podle posledních zpráv.
Zdroje: Reuters, AP, CFR. Widget je redakční přehled a nenahrazuje detailní zpravodajskou chronologii.

Oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě (CENTCOM) v příspěvku na sociální síti X uvedlo, že Írán sestřelil americký dron MQ-1 operující nad mezinárodními vodami. Americké stíhačky proto v reakci zničily íránskou protivzdušnou obranu, pozemní řídící stanici a dva jednorázové útočné drony. Velitelství dodalo, že žádný americký vojenský personál nebyl zraněn.

Síly íránských gard dnes zaútočily na základnu, kterou americká armáda podle nich používá k útokům na íránské území, její lokalitu ale neupřesnily. Kuvajtská armáda nicméně krátce předtím oznámila, že čelila útokům dronů a raket.

Krize v Hormuzském průlivu

Hormuz se po válce nemusí vrátit k normálu. Rejdaři budou riziko počítat ještě roky

Politika

Dodávky ropy přes Hormuzský průliv se podle analytiků nemusejí vrátit na předválečnou úroveň ani po případné mírové dohodě mezi Washingtonem a Teheránem. Rejdaři budou dál zvažovat bezpečnostní rizika v Perském zálivu a možnost obnovení bojů. Omezený provoz v jedné z nejdůležitějších světových námořních tras by tak mohl mít dlouhodobý dopad na trh s ropou, LNG i hnojivy, uvedla CNBC.

nst

Přečíst článek

Jednání pokračují

Obě země se ostřelovaly i minulý týden, kdy Írán zaútočil na americkou leteckou základnu poté, co americká armáda provedla údery namířené proti íránské operaci dronů poblíž Hormuzského průlivu.

Válku na Blízkém východě rozpoutaly 28. února USA a Izrael leteckými útoky na Írán. Teherán odpověděl údery na státy Perského zálivu a americké vojenské objekty v regionu. V oblasti platí od 8. dubna křehké příměří, o jehož dalším prodloužení se nadále jedná.

Teherán také v reakci na americko-izraelský útok z větší části zablokoval dopravu přes Hormuzský průliv, kudy před válkou proudily významné světové dodávky ropy, ropných produktů či zkapalněného zemního plynu (LNG).

