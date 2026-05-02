newstream.cz Zprávy z firem Investiční kolos posílil: Berkshire zvýšila zisk o miliardy

Investiční kolos posílil: Berkshire zvýšila zisk o miliardy

Greg Abel
ČTK
ČTK
ČTK

Americká investiční společnost Berkshire Hathaway, kterou vybudoval legendární investor Warren Buffett, v prvním čtvrtletí více než zdvojnásobila čistý zisk na 10,1 miliardy dolarů (zhruba 210 miliard korun) ze 4,6 miliardy dolarů před rokem. Oznámila to firma.

Provozní zisk se zvýšil o 18 procent na 11,35 miliardy dolarů, ačkoli na výsledky některých divizí měla negativní dopad ekonomická nejistota. Firma považuje provozní zisk za lepší ukazatel výkonů podniku než čistý zisk. Ten zahrnuje také nerealizované zisky či ztráty u hodnoty investic, takže prochází značnými výkyvy.

Woodstock pro kapitalisty

Pětadevadesátiletého Buffetta na začátku letošního roku v čele společnosti Berkshire vystřídal Greg Abel, který do té doby působil jako místopředseda správní rady podniku.

Třiašedesátiletý Abel dnes poprvé řídil výroční valnou hromadu akcionářů společnosti Berkshire. Ta se v minulosti pod Buffettovým vedením postupně stala téměř kultovním setkáním, kterému se začalo přezdívat Woodstock pro kapitalisty.

Skupina Berkshire Hathaway sídlí v Omaze v americkém státě Nebraska a ovládá desítky dceřiných společností, které podnikají v různých odvětvích. Vlastní rovněž významné podíly v řadě firem známých po celém světě. Buffett firmu řídil od roku 1965 a díky svým úspěšným investicím si vysloužil přezdívku Věštec z Omahy.

Sucho úřaduje: V Českém Švýcarsku hoří 900 hektarů lesa

V Českém Švýcarsku hoří 900 ha lesa, hasiči vyhlásili zvláštní stupeň poplachu
ČTK
ČTK
ČTK

V národním parku České Švýcarsko od odpoledne hoří les. Plocha zasažená požárem se rozšířila na 900 hektarů. Platí zvláštní stupeň poplachu. Hoří v Rynarticích, části obce Jetřichovice. V okolí požáru platí bezletová zóna. Nad místem zásahu je zakázané létat s drony a jinými bezpilotními prostředky. Zasahují dva vrtulníky, třetí je na cestě, uvedl mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda.

U požáru zatím zasahuje 31 jednotek hasičů, přijíždějí z širokého okolí. Podle hasičů zasahuje policejní a armádní vrtulník, které hasí za pomoci bambi vaků. Hoří stromy včetně korun a také hrabanka, vrstva půdy vzniklá rozkladem jehličí či listí. Požár se šíří pod zemí, na zasažené ploše je proto několik ohnisek. Hasiči zasahují v hůře přístupném terénu.

Ministerstvo životního prostředí uvedlo, že situaci sleduje a je v kontaktu s hasiči i vedením národního parku. Je připraveno v případě potřeby svolat krizový štáb.

V létě 2022 zasahovali hasiči v národním parku u dosud největšího požáru v historii. Oheň se rozšířil na plochu přesahující 1000 hektarů. S plameny bojovalo na 6000 hasičů s 400 kusy techniky 21 dní. Obyvatelé některých obcí se museli evakuovat.

Kvůli zvýšenému riziku šíření požárů meteorologové vyzývají lidi, aby nerozdělávali oheň v přírodě, zejména v lesích. Vyvarovat by se měli i odhazování nedopalků cigaret na zem nebo používání přenosných vařičů. Lidé by se měli také řídit vyhláškami a zákazy, které mohou obce a města vydat k suchu a nebezpečí požárů.

Máme brát Trumpa vážně? Většinu svých hrozeb nedotáhl do konce, ukazují data

Donald Trump
ČTK
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Hrozby, které hýbou Evropou, ale často končí jen u slov. Americký prezident Donald Trump znovu tlačí na Německo – vyššími cly i stažením vojáků. Statistiky ale ukazují, že většinu svých obchodních výhrůžek po návratu do úřadu nenaplnil.

Německý kancléř Friedrich Merz začátkem týdne pronesl, že Írán u jednacího stolu ponižuje Ameriku, načež ještě před koncem toho samého týdne poznává hněv oné údajně ponížené Ameriky, resp. jejího prezidenta. Donald Trump včera pohrozil, že v příštím týdnu zvedne clo na osobní i nákladní auta z EU z 15 na 25 procent, přičemž dnes jeho administrativa oznámila, že z Německa stáhne přibližně 5000 amerických vojáků.

Zmíněné zvýšení cla na auta by poškodilo hlavně německé značky jako Mercedes nebo Audi, takže se vskutku nelze ubránit domněnce, že Trump se jak hrozbou zvýšení cel, tak stažením vojáků mstí za Merzova slova.

Nenaplněné hrozby

Co se týče hrozby cel, není ovšem zdaleka vyloučeno, že Trump jí ještě odvolá. Valnou většinu svých dosavadních hrozeb v oblasti cel a mezinárodního obchodu totiž nenaplnil. Agentura Bloomberg spočetla, že Trump od svého znovuzvolení v listopadu 2024 vyřkl celkem 59 takových hrozeb (viz graf níže). Z nich však pouze 8, tedy necelých 14 procent, se dočkalo plného naplnění v praxi. Další dvě pak byly naplněny částečně.

Trump drtivou většinu svých dosavadních hrozeb v oblasti cel a mezinárodního obchodu nenaplnil Bloomberg

Dále, možné naplnění 11 z Trumpových pohrůžek nyní podléhá přezkumu jeho administrativou, takže není jisté, zda budou naplněny. K tomu 23 hrozeb nebylo dosud uvedeno do praxe, přičemž tři byly zneplatněny a tucet jich byl stažen. Trump tak nedokázal – a to ani zčásti – naplnit zhruba 83 procent svých hrozeb.    

