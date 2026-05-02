Investiční kolos posílil: Berkshire zvýšila zisk o miliardy
Americká investiční společnost Berkshire Hathaway, kterou vybudoval legendární investor Warren Buffett, v prvním čtvrtletí více než zdvojnásobila čistý zisk na 10,1 miliardy dolarů (zhruba 210 miliard korun) ze 4,6 miliardy dolarů před rokem. Oznámila to firma.
Provozní zisk se zvýšil o 18 procent na 11,35 miliardy dolarů, ačkoli na výsledky některých divizí měla negativní dopad ekonomická nejistota. Firma považuje provozní zisk za lepší ukazatel výkonů podniku než čistý zisk. Ten zahrnuje také nerealizované zisky či ztráty u hodnoty investic, takže prochází značnými výkyvy.
Woodstock pro kapitalisty
Pětadevadesátiletého Buffetta na začátku letošního roku v čele společnosti Berkshire vystřídal Greg Abel, který do té doby působil jako místopředseda správní rady podniku.
Třiašedesátiletý Abel dnes poprvé řídil výroční valnou hromadu akcionářů společnosti Berkshire. Ta se v minulosti pod Buffettovým vedením postupně stala téměř kultovním setkáním, kterému se začalo přezdívat Woodstock pro kapitalisty.
Skupina Berkshire Hathaway sídlí v Omaze v americkém státě Nebraska a ovládá desítky dceřiných společností, které podnikají v různých odvětvích. Vlastní rovněž významné podíly v řadě firem známých po celém světě. Buffett firmu řídil od roku 1965 a díky svým úspěšným investicím si vysloužil přezdívku Věštec z Omahy.
Máme brát Trumpa vážně? Většinu svých hrozeb nedotáhl do konce, ukazují data
Zvýšení cel na automobily a nákladní vozy z Evropské unie, které oznámil americký prezident Donald Trump, by mohlo Německo připravit téměř o 15 miliard eur (asi 365 miliard korun) na produkci. S odkazem na Kielský institut pro světové hospodářství (IfW) to napsala agentura Reuters.
