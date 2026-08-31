Dalibor Martínek: Investice? Ne, k lepší budoucnosti se projíme
Vláda schválila rozpočet na příští rok s deficitem 389 miliard korun. Obhajuje ho slovy o nutnosti investic, v roce 2028 se prý schodek bude snižovat. Podle vlády to zajistí větší daňové výnosy z rostoucí ekonomiky. Dost děravá pohádka.
Výdaje ministerstva sociálních věcí vzrostou o patnáct miliard korun na 1,025 bilionu. Vzhledem k demografickému vývoji lze očekávat i v budoucnu růst této položky. Policistů má přibýt patnáct set, vojáků taktéž. Jejich platy mají růst. Výdaje ministerstva vnitra vzrostou příští rok o miliardu. Dá se čekat, že policisté nebudou v roce 2028 propuštěni.
O miliardy rostou výdaje na zdravotnictví, na školství, na obranu o desítky miliard. Na zbrojení jsme se zavázali částky dál zvedat. To jsou ty největší položky rozpočtu. A není šance, že by se v dalších letech snižovaly. Ano, úřad vlády dostane o sedm set padesát milionů méně, ale to jsme řádově úplně jinde. Za státní dluh zaplatíme příští rok o dvacet miliard víc než letos.
Schodek státního rozpočtu ve výši 389 miliard korun je vysoký sám o sobě. Ještě problematičtější je ale načasování: vláda ho plánuje v době, kdy česká ekonomika podle její vlastní prognózy poroste o 2,4 procenta. V dobrých časech si stát místo vytváření rezerv dál půjčuje.
Lukáš Kovanda: Schodek 389 miliard za růstu? Investice jako alibi nestačí
Názory
Schodek státního rozpočtu ve výši 389 miliard korun je vysoký sám o sobě. Ještě problematičtější je ale načasování: vláda ho plánuje v době, kdy česká ekonomika podle její vlastní prognózy poroste o 2,4 procenta. V dobrých časech si stát místo vytváření rezerv dál půjčuje.
Vzhledem k faktu, že drtivá většina výdajů je mandatorních, je záhadou, jak chce vláda od roku 2028 schodek snižovat. Když přidáte důchodcům, což je největší výdaj rozpočtu, už jim nemůžete ubrat. Naopak, další rok jim musíte zase přidat.
Projídáním k prosperitě
Vláda má na tuto záhadu ještě záhadnější odpověď. Pomocí svých opatření zrychlí ekonomický růst země. Karel Havlíček tvrdí, že klíčová je pro ekonomiku výkonnost soukromých firem, a těm prý vytvoří podmínky. Za čímž se schovává výstavba silnic a železnic, a odpuštění daně z obnovitelných zdrojů.
Jak praví hospodářská strategie vlády, dodatečné výdaje státního rozpočtu potřebné na nastartování hospodářské transformace jsou marginální ve srovnání s dopady na hospodářský růst.
389 miliard korun. Tak vysoký schodek chce vláda příští rok napsat do státního rozpočtu. Vyšší deficit mělo Česko pouze v covidovém roce 2021. Výdaje přitom mají růst téměř dvakrát rychleji než příjmy.
389 miliard. Druhý nejvyšší schodek v historii. Schillerová: Nemůžeme jinak
Politika
389 miliard korun. Tak vysoký schodek chce vláda příští rok napsat do státního rozpočtu. Vyšší deficit mělo Česko pouze v covidovém roce 2021. Výdaje přitom mají růst téměř dvakrát rychleji než příjmy.
S toto tezí lze úspěšně polemizovat. Zvyšování platů policistům či růst důchodů jsou čisté projídání rozpočtu. Nicméně, i to dokáže vláda kamuflovat jako prorůstová opatření. Lidé budou mít víc peněz, takže budou víc utrácet, a státu se tyto „investice“ vrátí v daních. K ekonomické prosperitě se prostě projíme. Na této strategii je postaven rozpočet.
Rozpočet této vlády je volební uplácení mnoha skupin obyvatel. To je nejdůležitější investice, která se za obřími schodky skrývá. Příští rok poroste česká ekonomika podobným tempem, jako letos. Kvůli otřesům v evropském autoprůmyslu může dokonce dojít ke zpomalení. Alena Schillerová má rok na to vymyslet výmluvy, proč bude schodek na rok 2028 opět grandiózní. Patrně to budou opět pomyslné investice do budoucnosti.
Politickým tématem týdne byl opět rozpočet. Sněmovna po mnoha hodinách proslovů pohodlně přehlasovala prezidentovo veto zákona o rozpočtové odpovědnosti. Aleně Schillerové se otevřela brána. Druhé téma: blíží se volby.
Rozpočet na příští rok? Vláda vymyslela perpetuum mobile
Názory
Politickým tématem týdne byl opět rozpočet. Sněmovna po mnoha hodinách proslovů pohodlně přehlasovala prezidentovo veto zákona o rozpočtové odpovědnosti. Aleně Schillerové se otevřela brána. Druhé téma: blíží se volby.