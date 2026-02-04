Michal Nosek: Ostrava se přestává dívat dolů
Vyvezením posledního vozíku černého uhlí se v Česku uzavřela jedna průmyslová éra, která trvala 250 let. Nejde ale jen o konec těžby, nýbrž o konec práce, která po generace určovala jasnou podobu ostravského regionu. Teď už nejde o uhlí, ale o to, čím ho nahradit.
Konec těžby černého uhlí v Ostravě není jen uzavřením jednoho průmyslového oboru. Je to okamžik, kdy se město po staletích poprvé systematicky odvrací od země a staví svou budoucnost na znalostech, výpočtech a technologiích.
Téměř 250 let těžby se dnes uzavře. Poslední vozík uhlí vyjede z Dolu ČSM na povrch. Hornictví, které stálo u prosperity země, se zapíše do historie. Událost doprovodí slavnostní ceremonie i hornický průvod.
Po 250 letech dnes definitivně končí těžba černého uhlí v Česku
Zprávy z firem
Téměř 250 let těžby se dnes uzavře. Poslední vozík uhlí vyjede z Dolu ČSM na povrch. Hornictví, které stálo u prosperity země, se zapíše do historie. Událost doprovodí slavnostní ceremonie i hornický průvod.
Město definované prací, ne surovinou
Ostrava byla po generace městem tvrdé práce, disciplíny, rizika a každodenní rutiny, která určovala rytmus celého regionu. Uhlí nebylo pouhým symbolem, bylo faktem. Právě proto jeho konec nepůsobí dramaticky, ale definitivně. Nezavírá se jen důl, zavírá se způsob myšlení, v němž byla identita města pevně svázána s jedním typem výroby.
Ekonomicky je konec těžby očekávatelný a nevyhnutelný. Symbolicky je ještě zásadnější. Ostrava přestává být místem, které se vysvětluje minulostí, a začíná být místem, které se musí věnovat budoucnosti.
Česká republika bude mít svou továrnu na umělou inteligenci – Czech AI Factory (CZAI) – a s ní v Ostravě i nový AI superpočítač. Celý projekt vyjde zhruba na jednu miliardu korun.
Česko míří mezi AI velmoci. Ostrava bude mít superpočítač za miliardu
Zprávy z firem
Česká republika bude mít svou továrnu na umělou inteligenci – Czech AI Factory (CZAI) – a s ní v Ostravě i nový AI superpočítač. Celý projekt vyjde zhruba na jednu miliardu korun.
Od těžby k technologiím
To, co Ostrava nabízí dnes, je méně viditelné, ale strukturálně podobné tomu, co nabízela dřív. Dříve to byla koncentrace energie, infrastruktury a lidí schopných zvládat extrémní podmínky. Dnes je to koncentrace výpočetního výkonu, výzkumu a technického know-how.
Superpočítače, umělá inteligence, kvantové technologie. To nejsou marketingová hesla ani náhrada za uhlí. Jsou to nové nástroje, které odpovídají na stejnou otázku. Čím bude region užitečný v širším systému? Místo suroviny dodává kapacitu. Místo tun výkon.
Z bývalých hald vznikají nové čtvrti, radnice dostává soudobou přístavbu a světová architektura míří do centra města. Ostrava přestává žít minulostí a krok za krokem se zapisuje na mapu evropských měst, která se nebojí budoucnosti.
Ostrava se mění k nepoznání. Město, které bylo symbolem průmyslu, dnes udává směr architektuře
Reality
Z bývalých hald vznikají nové čtvrti, radnice dostává soudobou přístavbu a světová architektura míří do centra města. Ostrava přestává žít minulostí a krok za krokem se zapisuje na mapu evropských měst, která se nebojí budoucnosti.
Transformace bez iluzí
Žádná technologická budoucnost automaticky nevyřeší sociální dopady útlumu. Ne každý bývalý horník se stane programátorem a ne každá investice do inovací znamená místní prosperitu. Ostrava ale poprvé po dlouhé době nemění obor proto, že musí, ale proto, že může.
Rozdíl je zásadní. Město se neposouvá z nouze, ale z rozhodnutí. Staví na univerzitách, výzkumných centrech a dlouhodobé infrastruktuře, ne na jednorázových státních pobídkách. To je pomalá a méně efektní cesta, ale také jediná udržitelná.
Nová role starého města
Ostrava se tak postupně mění z průmyslového zázemí na technologický uzel. Neztrácí přitom svou tvrdost ani rázovitost. Jen místo hloubky šachet nově pracuje s hloubkou dat a místo fyzické síly s mentální kapacitou.