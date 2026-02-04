Nový magazín právě vychází!

Michal Nosek: Ostrava se přestává dívat dolů

Konec uhlí na Ostravsku
Michal Nosek
Vyvezením posledního vozíku černého uhlí se v Česku uzavřela jedna průmyslová éra, která trvala 250 let. Nejde ale jen o konec těžby, nýbrž o konec práce, která po generace určovala jasnou podobu ostravského regionu. Teď už nejde o uhlí, ale o to, čím ho nahradit.

Konec těžby černého uhlí v Ostravě není jen uzavřením jednoho průmyslového oboru. Je to okamžik, kdy se město po staletích poprvé systematicky odvrací od země a staví svou budoucnost na znalostech, výpočtech a technologiích. 

Po 250 letech dnes definitivně končí těžba černého uhlí v Česku

Zprávy z firem

Téměř 250 let těžby se dnes uzavře. Poslední vozík uhlí vyjede z Dolu ČSM na povrch. Hornictví, které stálo u prosperity země, se zapíše do historie. Událost doprovodí slavnostní ceremonie i hornický průvod.

Město definované prací, ne surovinou

Ostrava byla po generace městem tvrdé práce, disciplíny, rizika a každodenní rutiny, která určovala rytmus celého regionu. Uhlí nebylo pouhým symbolem, bylo faktem. Právě proto jeho konec nepůsobí dramaticky, ale definitivně. Nezavírá se jen důl, zavírá se způsob myšlení, v němž byla identita města pevně svázána s jedním typem výroby.

Ekonomicky je konec těžby očekávatelný a nevyhnutelný. Symbolicky je ještě zásadnější. Ostrava přestává být místem, které se vysvětluje minulostí, a začíná být místem, které se musí věnovat budoucnosti.

Česko míří mezi AI velmoci. Ostrava bude mít superpočítač za miliardu

Zprávy z firem

Česká republika bude mít svou továrnu na umělou inteligenci – Czech AI Factory (CZAI) – a s ní v Ostravě i nový AI superpočítač. Celý projekt vyjde zhruba na jednu miliardu korun.

Od těžby k technologiím

To, co Ostrava nabízí dnes, je méně viditelné, ale strukturálně podobné tomu, co nabízela dřív. Dříve to byla koncentrace energie, infrastruktury a lidí schopných zvládat extrémní podmínky. Dnes je to koncentrace výpočetního výkonu, výzkumu a technického know-how.

Superpočítače, umělá inteligence, kvantové technologie. To nejsou marketingová hesla ani náhrada za uhlí. Jsou to nové nástroje, které odpovídají na stejnou otázku. Čím bude region užitečný v širším systému? Místo suroviny dodává kapacitu. Místo tun výkon.

Návrh radnice ve Slezské Ostravě

Ostrava se mění k nepoznání. Město, které bylo symbolem průmyslu, dnes udává směr architektuře

Reality

Z bývalých hald vznikají nové čtvrti, radnice dostává soudobou přístavbu a světová architektura míří do centra města. Ostrava přestává žít minulostí a krok za krokem se zapisuje na mapu evropských měst, která se nebojí budoucnosti.

Transformace bez iluzí

Žádná technologická budoucnost automaticky nevyřeší sociální dopady útlumu. Ne každý bývalý horník se stane programátorem a ne každá investice do inovací znamená místní prosperitu. Ostrava ale poprvé po dlouhé době nemění obor proto, že musí, ale proto, že může.

Rozdíl je zásadní. Město se neposouvá z nouze, ale z rozhodnutí. Staví na univerzitách, výzkumných centrech a dlouhodobé infrastruktuře, ne na jednorázových státních pobídkách. To je pomalá a méně efektní cesta, ale také jediná udržitelná.

Nová role starého města

Ostrava se tak postupně mění z průmyslového zázemí na technologický uzel. Neztrácí přitom svou tvrdost ani rázovitost. Jen místo hloubky šachet nově pracuje s hloubkou dat a místo fyzické síly s mentální kapacitou.

Rok silných výnosů, ale opatrných investorů. Češi dál volí jistotu

Rok silných výnosů, ale opatrných investorů. Češi dál volí jistotu
Rok 2025 přinesl u podílových fondů překvapivě silné zhodnocení. Průměrný český investor vydělal 5,91 procenta a nejúspěšnější fond dokonce 170 procent. Přesto se chování většiny domácností příliš nezměnilo. Data bank i Asociace pro kapitálový trh ukazují, že Češi dál preferují jistotu, stabilitu a nízké kolísání – i za cenu nižších výnosů.

Čistě z pohledu čísel byl rok 2025 pro podílové fondy úspěšný. Po slabším začátku přišel obrat ve druhé polovině roku, kdy fondy podle Indexu českého investora CII 750 vydělaly 7,45 procenta. Celý rok tak skončil v plusu se zhodnocením 5,91 procenta, tedy výrazně nad úročením spořicích účtů, které se většinou pohybovalo kolem tří procent.

Přesto se investiční chování Čechů dramaticky nezměnilo. Vyšší výnosy sice přilákaly pozornost, ale většina investorů zůstala u produktů, které slibují klidný průběh a snadnou dostupnost peněz.

Spořicí účty v lednu 2026: Čtyřprocentní úrok nezmizel, ale přibylo podmínek

Money

Čtyřprocentní úrok se na nejlepších spořicích účtech drží i po Novém roce, i když pro mnohé střádaly už jen pro oko. Kdo chce dnes ze spoření vytěžit maximum, musí hlídat nejen číslo v ceníku banky, ale i limity, bonusy a další drobně psané podmínky. Víme, kde vám za vaše peníze dají nejvíc.

Extrémní výnosy existují. Jen pro menšinu

Výkonnostní žebříčky přinesly i extrémy. Absolutním vítězem roku byl fond Franklin Gold and Precious Metals, který v korunovém vyjádření zhodnotil peníze o 170 procent. Dařilo se i dalším fondům zaměřeným na zlato a těžbu drahých kovů.

„Zlato jako komodita mělo jedno ze svých nejsilnějších období a fondy těžařských společností profitovaly z růstu valuací spolu s cenou kovu,“ říká Petr Šašek z Komerční banky. Právě kombinace geopolitické nejistoty, oslabení dolaru a nákupů centrálních bank dostala zlato na historická maxima.

Tyto výnosy ale zůstaly spíše výjimkou než masovým jevem. Na opačném konci spektra se objevily úzce regionální fondy, zejména zaměřené na Turecko a Indii, z nichž nejhorší odepsal přes 24 procent.

Termíňáky v roce 2026: Kam se vyplatí zaparkovat peníze

Money

Úroky na termínovaných vkladech letos nejčastěji míří do pásma dvou až tří procent ročně. Některé banky umí i 3,3 procenta, ale jsou to spíše výjimky. Zároveň platí, že v době, kdy spořicí účty často nesou podobně (a někde i víc), dává termíňák smysl hlavně tomu, kdo si nechce každý měsíc hlídat, jestli plní podmínky pro vyšší úrok na spořicím účtu. Banky totiž u spoření stále častěji odměňují pouze aktivní klienty.

Banky: klienti chtějí klid, ne rekordy

Banky se shodují, že i v roce silných výnosů převažovala u klientů opatrnost. V Komerční bance dominoval zájem o krátkodobé a nízkorizikové fondy. „Investoři stále hledají především stabilitu a vysokou likviditu,“ shrnuje Šašek.

Podobnou zkušenost má i ČSOB. Jejím nejvýkonnějším korunovým fondem byl ČSOB Akciový fond Srdce Evropy se zhodnocením 36,44 procenta, největší příliv peněz ale zaznamenal konzervativnější fond ČSOB Opatrný. „Do fondu klienti poslali přes 5,2 miliardy korun. Jde o základní volbu pro opatrné investory,“ říká Petr Milata, mluvčí skupiny ČSOB.

Také data České spořitelny (ČS) potvrzují stejný vzorec. Zatímco nejvýkonnějším fondem roku byl Sporotrend se zhodnocením 38,69 procenta, nejvíc klientů má produkty typu Sporoinvest, Top Stocks nebo Reico Nemovitostní. „Alespoň jeden podílový fond má přibližně 680 tisíc klientů, tedy téměř čtvrtina všech klientů ČS,“ uvedl mluvčí banky Filip Hrubý.

Češi investují víc, ale pomalu mění návyky

Podle Asociace pro kapitálový trh České republiky se investování v Česku postupně rozšiřuje, ale bez dramatických skoků. „Pokračuje trend pravidelných investic motivovaných snahou zajistit se na stáří. Pozitivní je prodlužování investičního horizontu i rostoucí ochota investovat dynamičtěji,“ říká Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT.

Podílové fondy dnes tvoří už 22 procent finančních úspor domácností, zatímco v roce 2020 to bylo necelých 12 procent. Zároveň ale téměř 55 procent peněz Čechů stále leží na bankovních účtech, vyplývá z dat asociace. 

Jistota vítězí i v dobrých časech

Rok 2025 tak ukázal, že český investor se sice postupně učí pracovat s rizikem, ale radikální změnu chování zatím neplánuje. I v roce, kdy bylo možné na fondech vydělat desítky procent, zůstává pro většinu domácností klíčová jistota, stabilita a dlouhodobý horizont – nikoli honba za rekordním výnosem.

Aktualizováno

Hypoteční trh se nadechl: úvěry na bydlení vzrostly o desítky procent

Money

Česká ekonomika roste, ale naráží na své limity

Pražský hrad v zimě
Česká ekonomika sice nadále roste, avšak její další vývoj stále více limitují strukturální slabiny, demografický vývoj a přetrvávající inflační tlaky ve službách. Zatímco domácí poptávka zůstává silná a inflace se drží blízko cíle, prostor pro fiskální i měnové uvolnění je omezený. O budoucím růstu tak budou rozhodovat spíše strukturální reformy než krátkodobé stimuly, uvedl Mezinárodní měnový fond.

Česká ekonomika si udržuje solidní tempo růstu, stále však naráží na výrazné strukturální limity. Vysoká závislost na exportu, energetická náročnost hospodářství a nepříznivý demografický vývoj zvyšují zranitelnost vůči vnějším šokům a dlouhodobě tlumí růstový potenciál. Přestože je veřejný dluh zatím mírný, zachování fiskálního prostoru je v prostředí zvýšené nejistoty klíčové, zejména proto, že výraznější fiskální stimul v době, kdy se ekonomika pohybuje blízko svého potenciálu, by mohl znovu posílit inflační tlaky.

V roce 2025 česká ekonomika vzrostla přibližně o 2,5 procenta, především díky domácí poptávce. Spotřebu domácností podpořilo oživení reálných mezd, zatímco veřejné investice těžily z pokračujícího čerpání evropských fondů. Naopak soukromé investice a exportní výkonnost zpomalily v důsledku globální politické nejistoty a rostoucích obchodních bariér.

Stéphane Séjourné

Evropa nesmí být jen hřištěm pro konkurenty, varuje eurokomisař. Volá po strategii „Made in Europe“

Politika

Evropa musí začít systematicky chránit svůj průmysl, jinak se stane pouhým hřištěm pro globální konkurenty. Eurokomisař Stéphane Séjourné proto vyzývá k zavedení strategie „Made in Europe“, která má upřednostnit evropskou výrobu, návrh však rozděluje členské státy EU.

Tempo ekonomického růst bude letos podobné

Celková inflace se ke konci roku snížila na 2,1 procenta a pohybovala se blízko inflačního cíle, avšak jádrová inflace zůstala zvýšená na úrovni 2,8 procenta. Hlavním zdrojem přetrvávajících tlaků jsou ceny služeb, zejména náklady na bydlení, podporované rychlým nominálním růstem mezd kolem 7 procent. To omezuje prostor pro další uvolňování měnové politiky.

V roce 2026 se očekává podobné tempo růstu ekonomiky a uzavření produkční mezery, zatímco ve střednědobém horizontu by měl růst zpomalit směrem k potenciálu kolem 1,8 procenta, omezenému demografickými faktory a jen pozvolným růstem produktivity. Fiskální politika se přitom vydává mírně expanzivním směrem. Deficit veřejných financí by se měl zvýšit na zhruba 2,3 procenta HDP, přičemž v dalších letech porostou výdajové tlaky spojené se stárnutím populace a energetickou bezpečností. Bez fiskální konsolidace by se veřejný dluh mohl v příštím desetiletí přiblížit k hranici 60 procent HDP.

Trh s novými vozy v Česku vstupuje do fáze konsolidace

Po chaosu přichází konsolidace českého trhu s auty

Zprávy z firem

Český automobilový trh se po několika letech výkyvů, nedostatku vozů a prudkých cenových změn začíná stabilizovat. Naznačují to plány největšího importéra Toyoty i data Svazu dovozců automobilů a analýza společnosti PwC. Trh se podle nich vrací k předvídatelnějšímu fungování, aniž by vykazoval známky prudkého růstu nebo nové krize.

Prostor pro úpravy

Současná struktura veřejných příjmů nabízí prostor pro úpravy. Významnou roli hrají sociální odvody, zatímco zdanění nemovitostí patří k nejnižším v EU. Posílení daňové kázně a přechod k hodnotově založenému zdanění nemovitostí by mohly zlepšit fungování trhu s bydlením a vytvořit dodatečný fiskální prostor. Dlouhodobý růst české ekonomiky tak bude záviset především na strukturálních reformách, nikoli na krátkodobých stimulech, které by v současné fázi hospodářského cyklu nesly zvýšená inflační rizika.

Z pohledu dlouhodobého vývoje bude rozhodující schopnost české ekonomiky posílit svůj růstový potenciál prostřednictvím strukturálních reforem. Lepší fungování trhu práce, hlubší integrace v rámci jednotného trhu EU, dostupná a spolehlivá energie a řešení zhoršující se dostupnosti bydlení mohou zvýšit produktivitu a zároveň zmírnit tlak na veřejné finance. Právě tyto kroky představují udržitelnější cestu než krátkodobé fiskální stimuly, které by v současné fázi hospodářského cyklu mohly přinést více rizik než přínosů.

Lukáš Kovanda: Česko coby šestý světový tygr? Kdeže, jde o klamání veřejnosti

Názory

