Česko míří mezi AI velmoci. Ostrava bude mít superpočítač za miliardu

Česko míří mezi AI velmoci. Ostrava bude mít superpočítač za miliardu
Česká republika bude mít svou továrnu na umělou inteligenci – Czech AI Factory (CZAI) – a s ní v Ostravě i nový AI superpočítač. Celý projekt vyjde zhruba na jednu miliardu korun.

VŠB – Technická univerzita Ostrava vede konsorcium, které uspělo ve výzvě na vznik evropských továren pro umělou inteligenci, vypsané společným celoevropským podnikem EuroHPC. Uvedla to mluvčí univerzity Jana Dronská. CZAI a superpočítač budou sloužit malým a středním podnikům, průmyslu i veřejnému a výzkumnému sektoru.

Czech AI Factory bude podporovat rozvoj a zavádění umělé inteligence v Česku. Jádrem projektu bude nový superpočítač pro úlohy spojené s umělou inteligencí, nazvaný KarolAIna. „Díky novému superpočítači a odbornosti našich partnerů činí Česká republika rozhodný krok k tomu, aby se stala aktivním přispěvatelem evropské excelence v oblasti umělé inteligence,“ řekl rektor univerzity Igor Ivan.

Superpočítač bude postaven přibližně na 340 nejmodernějších AI čipech. Bude sloužit průmyslu, veřejné správě, výzkumným týmům i start-upům a poskytne pokročilý výpočetní výkon potřebný pro trénování, nasazování a experimentování s AI modely.

„Získání AI Factory pro Českou republiku je velmi důležitým krokem, který nás významněji dostává na mapu AI v Evropě. Superpočítač KarolAIna se stane vlajkovou lodí AI infrastruktury České republiky, který nám umožní obsluhovat neustále narůstající požadavky našich uživatelů v oblasti umělé inteligence,“ uvedl koordinátor CZAI a ředitel národního superpočítačového centra IT4Innovations Vít Vondrák.

V Evropě vznikne šest nových AI Factories, které se připojí k 13 již dříve vybraným. Spolu s VŠB-TUO bude na projektu spolupracovat dalších pět institucí včetně vysokých škol či Akademie věd ČR. Jejich odborníci budou podporovat zavádění umělé inteligence v řadě odvětví. Například v průmyslu při snižování prostojů či ve zdravotnictví při vývoji léků. Veřejná správa zase umělou inteligenci může využít ke zefektivnění procesů a on-line služeb a například u kyberbezpečnosti se AI zaměří na pokročilou detekci a obranu.

Projekt bude nejen poskytovat špičkovou výpočetní infrastrukturu, ale otevře nové příležitosti pro nejrůznější subjekty napříč ekonomikou i společností, včetně zcela nového okruhu uživatelů, a to díky široké nabídce AI služeb,“ uvedl Vladimír Mařík, vědecký ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického v Praze, které je jedním z partnerů projektu.

Zhruba polovina prostředků připadne na pořízení superpočítače a jeho provoz. Zbývající finance budou sloužit pro poskytování služeb klientům Czech AI Factory. Součástí CZAI budou také dva AI kampusy – jeden v Praze a druhý v Brně. Tato studentská kontaktní místa budou určena pro podporu mladých talentovaných odborníků a doplní již vznikající AI kampus v Ostravě.

EuroHPC JU je právní a finanční subjekt ustavený nařízením Rady Evropské unie, který sdružuje Evropskou unii, zúčastněné státy a soukromé subjekty s ambicí učinit Evropu světovým lídrem v superpočítačích, kvantových počítačích a umělé inteligenci.

