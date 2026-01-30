Česká ekonomika má za sebou nejsilnější růst od roku 2022
Česká ekonomika loni stoupla podle předběžného odhadu o 2,5 procenta. Oznámil to Český statistický úřad. Jde o téměř dvojnásobný růst ve srovnání s rokem 2024, kdy růst hrubého domácího produktu (HDP) činil 1,3 procenta. Loňský růst je také nejvyšší od roku 2022. Ve čtvrtém čtvrtletí 2025 vzrostl HDP meziročně o 2,4 procenta a mezičtvrtletně o 0,5 procenta.
Celoroční růst podpořila podle statistiků hlavně domácí poptávka. Růst hrubé přidané hodnoty podpořila nejvíce skupina odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství.
V posledním čtvrtletí loňského roku k růstu přispěly podle ČSÚ především výdaje na konečnou spotřebu domácností a zahraniční poptávka. Negativní vliv měla tvorba hrubého kapitálu. Růst přidané hodnoty podpořila nejvíce skupina odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství a průmysl. Nadále se dařilo stavebnictví.
„V posledním čtvrtletí loňského roku vzrostl HDP mezičtvrtletně o 0,5 procenta. Růst podpořily zejména vyšší výdaje na konečnou spotřebu. Mírně pozitivní vliv mělo také saldo zahraničního obchodu,“ uvedl ředitel odboru národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet.
Odhad růstu HDP odpovídá lednové prognóze ministerstva financí, která očekávala za loňský rok hospodářský růst právě o 2,5 procenta. Analytici byli mírně optimističtější, většinou čekali růst o 2,6 procenta. Naopak pesimističtější byla Česká národní banka (ČNB), která v listopadové prognóze předpokládala zvýšení HDP za loňský rok o 2,3 procenta.
