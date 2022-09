Energetickou krizi porazíme uhlím, věří Stanjura

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) předpokládá, že těžba uhlí v OKD bude pokračovat i po roce 2023, pokud bude alespoň ekonomicky neutrální. Společnost OKD by tak mohla vytěžit veškeré zásoby uhlí.

Vláda rozhodla o prodloužení těžby v OKD minimálně do konce roku 2023. „Pokud se ukáže, že je to ekonomicky minimálně neutrální, tak si myslím si, že rozhodneme o prodloužení těžby i v dalších letech,” uvedl Stanjura. Podle něj se nyní zpracovává analýza, která spočítá ekonomiku další těžby. Podle výsledků se následně rozhodne o dalším možném prodloužení těžby. Stanjura uvedl, že společnost OKD uzavřela smlouvy zejména s velkými teplárnami, díky tomu nebude zvyšování cen za teplo tak vysoké, jako by bylo zvyšování cen vytápění v případě využívání plynu.

OKD má podle červnového vyjádření Stanjury a předsedy představenstva Romana Sikory dostatek energetického i koksovatelného uhlí. V roce 2023 chce mít OKD deset aktivních porubů, celková produkce by příští rok mohla dosáhnout 1,3 milionu tun černého uhlí, z toho asi 880 tisíc tun bude energetické uhlí. OKD je jediným producentem černého uhlí v Česku. Těžbu postupně ukončuje, protože se dlouhodobě nevyplácela. V OKD pracuje přibližně 3300 lidí. Vlastníkem firmy je prostřednictvím společnosti Prisko stát.

Těžební věže jako symbol krajiny. Doly na Karvinsku možná budou památkami Reality Památkáři a státní podnik Diamo začali jednat o tom, které stavby v areálech zavíraných černouhelných dolů v Moravskoslezském kraji by mohly být památkově chráněny a budou zachovány pro příští generace jako industriální dědictví. Hodnotný je například karvinský Důl ČSA. pej Přečíst článek

Podle původních plánů měla těžba v OKD skončit letos, v dubnu ale představenstvo OKD schválilo, že dobývání uhlí bude pokračovat do druhého čtvrtletí roku 2023. Vedení OKD zároveň zpracovávalo analýzu dalšího možného prodloužení těžby. Analýza ukázala, že prodloužení těžby je možné, podle Stanjury analýzu ověřily dva oponentní posudky. Podle Sikory jsou nyní na Karvinsku zásoby zhruba 140 milionů tun uhlí. Podle Sikory nepřichází v úvahu obnovení těžby v dolech Darkov a ČSA, OKD počítá pouze se zachováním těžby v Dole ČSM.

Mezi největší odběratele uhlí z dolů na Karvinsku patří podle Sikory ČEZ, největším odběratelem je Tepelná elektrárna Dětmarovice, která ČEZ patří. Uhlí odebírají také Veolia, Třinecké železárny nebo huť Liberty Ostrava.