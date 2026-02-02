Evropa nesmí být jen hřištěm pro konkurenty, varuje eurokomisař. Volá po strategii „Made in Europe“
Evropa musí začít systematicky chránit svůj průmysl, jinak se stane pouhým hřištěm pro globální konkurenty. Eurokomisař Stéphane Séjourné proto vyzývá k zavedení strategie „Made in Europe“, která má upřednostnit evropskou výrobu, návrh však rozděluje členské státy EU.
Evropa by měla aktivně chránit svůj průmysl prostřednictvím strategie Made in Europe (Vyrobeno v Evropě), jinak se podle Evropské komise stane pouhým hřištěm pro své globální konkurenty. Vyplývá to z článku eurokomisaře pro prosperitu a průmyslovou strategii Stéphana Séjourného, který citují Hospodářské noviny. Text spolupodepsalo více než 1100 generálních ředitelů a vrcholových manažerů evropských firem.
Apel na posílení ochrany domácí výroby
„Bez ambiciózní, efektivní a pragmatické průmyslové politiky je evropská ekonomika odsouzena k tomu, aby se stala pouhým hřištěm pro své konkurenty,“ napsal Séjourné. Podle něj je nutné „jednou provždy zavést skutečnou evropskou preferenci v našich nejstrategičtějších odvětvích“. Eurokomisař, který dříve působil jako francouzský ministr zahraničí, tím apeluje na posílení ochrany domácí výroby.
Článek zveřejnil několik týdnů před plánovaným představením návrhu nařízení Evropské komise o průmyslovém akcelerátoru. Toto nařízení by mělo stanovit pravidla pro upřednostňování produktů vyráběných v Evropě, zejména při využívání veřejných prostředků.
Norský státní investiční fond, který spravuje majetek v hodnotě 21,26 bilionu norských korun (zhruba 45,2 bilionu korun), ve druhé polovině roku 2025 snížil podíly v největších amerických technologických firmách. Vyplývá to z oznámení společnosti Norges Bank Investment Management (NBIM), která fond spravuje. Mezi společnostmi, u nichž fond své podíly omezil, je i výrobce čipů Nvidia, v němž drží svou nejhodnotnější akciovou investici.
Big Tech pod tlakem. Norský fond snižuje podíly v Nvidii, Applu i Microsoftu
Money
Norský státní investiční fond, který spravuje majetek v hodnotě 21,26 bilionu norských korun (zhruba 45,2 bilionu korun), ve druhé polovině roku 2025 snížil podíly v největších amerických technologických firmách. Vyplývá to z oznámení společnosti Norges Bank Investment Management (NBIM), která fond spravuje. Mezi společnostmi, u nichž fond své podíly omezil, je i výrobce čipů Nvidia, v němž drží svou nejhodnotnější akciovou investici.
Podle agentury Reuters je návrh reakcí na tlak levnějšího dovozu z Číny a snahou posílit konkurenceschopnost evropského průmyslu. Zároveň ale rozdělil členské státy Evropské unie. Zatímco některé vlády, včetně Francie, myšlenku otevřeně podporují, jiné země – například Švédsko nebo Česká republika – varují, že princip „nakupujte místní“ by mohl odradit zahraniční investory, zvýšit ceny veřejných zakázek a oslabit konkurenceschopnost EU na globálních trzích.
„Číňané mají ‚Vyrobeno v Číně‘, Američané mají ‚Nakupujte americké‘ a většina ostatních ekonomických mocností uplatňuje podobné systémy na ochranu svých strategických aktiv. Tak proč ne my?“ ptá se Séjourné. Podle něj by mělo platit, že kdykoli se využívají evropské veřejné peníze, musí přispívat k evropské produkci a k vytváření kvalitních pracovních míst.