Česká ekonomika poroste. Mezinárodní měnový fond vylepšil svůj odhad

Bankovka v hodnotě 2000 korun
ČTK
ČTK
ČTK

Mezinárodní měnový fond výrazně zlepšil odhad růstu české ekonomiky na letošní i příští rok. Hrubý domácí produkt České republiky se podle něj zvýší letos o 2,3 procenta a v roce příštím o dvě procenta. V jarním výhledu měnový fond uváděl, že na letošní rok čeká růst o 1,6 procenta a na rok příští o 1,8 procenta. Loni česká ekonomika vykázala růst o 1,2 procenta.

České ministerstvo financí v srpnu mírně zlepšilo výhled hospodářského růstu na letošní rok a očekává v něm, že se HDP zvýší o 2,1 procenta. V dubnu čekalo dvouprocentní růst. Příští rok hospodářský růst podle ministerstva zpomalí na dvě procenta.

Ve srovnání s dalšími zeměmi Visegrádské skupiny letos Česká republika podle nejnovějšího výhledu MMF poroste rychleji než ekonomiky Maďarska a Slovenska. V případě Slovenska počítá měnový fond s růstem o 0,9 procenta, u Maďarska pak o 0,6 procenta. To je méně, než fond čekal v dubnu. Polská ekonomika ale podle prognózy fondu vykáže růst o 3,2 procenta. V příštím roce bude Česko zaostávat i za Maďarskem, kde tempo růstu podle fondu zrychlí na 2,1 procenta. V Polsku naopak růst v příštím roce zpomalí na 3,1 procenta, zatímco slovenská ekonomika vzroste o 1,7 procenta, očekává MMF.

Měnový fond rovněž předpověděl, že meziroční růst spotřebitelských cen v České republice v letošním roce zrychlí na 2,5 procenta z loňského tempa 2,4 procenta. Na příští rok fond počítá se zvolněním inflace na 2,3 procenta. V jarní prognóze přitom fond počítal se zpomalením inflace v příštím roce až na dvě procenta.

Míra nezaměstnanosti se v České republice podle fondu v letošním roce sníží na 2,5 procenta, zatímco loni činila 2,6 procenta. Příští rok bude podle MMF pokles pokračovat, míra nezaměstnanosti se tak podle nynějšího výhledu zmírní na 2,4 procenta.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš

David Ondráčka: Český surrealismus. V současné situaci může být Babiš kotvou zdravého rozumu

Názory

Absurdní výsledek současné situace může být, že Babiš se stane kotvou zdravého rozumu a pragmatismu. Oproti úplným šílencům a amatérům, co ním mohou sedět ve vládě, Okamurovcům a Motoristům, bude působit jako poslední dospělý v místnosti, co brzdí jejich šílené nápady.

David Ondráčka

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Už nejen „zeď“. Ochrana proti dronům má být nad celou Evropou

Východní hranici EU má střežit „zeď“ proti dronům
ČTK
ČTK
ČTK

Evropská komise navrhla rozšířit iniciativu na vybudování protidronové zdi na východní hranici Evropy. Nově by měl projekt ochránit celý kontinent. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na své zdroje. Komise podle všeho reagovala na stížnosti některých států, že se cítí být z celého projektu vynechány.

Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová si vyslechla kritiku hned od několika států již na neformálním summitu EU na začátku října. Následně v projevu na plenárním zasedání Evropského parlamentu minulý týden už hovořila o tom, že „protidronový systém bude štítem pro celou unii včetně její jižní části“. „Systém bude koncipován k řešení celého spektra výzev,“ dodala tehdy. Zmínila, že půjde například o reakci na přírodní katastrofy či monitorování zneužívání migrace nebo monitorování ruské stínové flotily.

Návrh širší „Evropské iniciativy pro obranu proti dronům“ bude zahrnut do takzvaného plánu obranné připravenosti, který má Evropská komise zveřejnit tento týden ve čtvrtek.

Šéfka unijní exekutivy ve svém projevu o stavu EU na začátku září poprvé zmínila požadavky na vytvoření takzvané zdi proti dronům podporované EU a prohlásila, že Evropská unie musí „vyslyšet výzvy pobaltských přátel“ ohledně ochrany východních hranic bloku. Reagovala tak na narušení vzdušného prostoru Polska asi 20 ruskými drony. Komise následně uvedla, že cílem protidronové obrany je čelit budoucím invazím dronů sítí senzorů a elektronických rušicích systémů a zbraní v oblasti od pobaltských států až po Černé moře.

Východoevropské státy návrh uvítaly, země v jižní a západní Evropě ale podle Reuters uvedly, že projekt opomíjí hrozby dronů i v jejich části kontinentu.

Absurdní výsledek současné situace může být, že Babiš se stane kotvou zdravého rozumu a pragmatismu. Oproti úplným šílencům a amatérům, co ním mohou sedět ve vládě, Okamurovcům a Motoristům, bude působit jako poslední dospělý v místnosti, co brzdí jejich šílené nápady.

Nakonec ještě budou na náměstích demokratické demonstrace na jeho podporu, to je český surrealismus. Babiš brzdí šílence  to zní jako začátek české pohádky, nebo noční můry. Ale jsme zemí neuvěřitelných příběhů a role se v nich často mění, padouch nebo hrdina, dnes tak, zítra naopak.

Demokratické demonstrace za Babiše: nová úroveň českého surrealismu

Absolutní paradox současného vyjednávání vlády spočívá v tom, že se Babiš stane umírněnou variantou zdravého rozumu. Nakonec z něj bude zkušený, standardní a vlastně umírněný politik. Jasně, dojí bez skrupulí stát do své vlastní kapsy, má střet zájmů úplně v každém rozhodování, je trestně stíhaný, mění názory třikrát denně, lže, kudy chodí, ale vlastně je v tom všem takový předvídatelný.

V trojici mezi Okamurou a Turkem není vyloučeno, že bude vypadat jako ten rozumný chlapík, který brzdí jejich bizarní nápady a drží kontinuitu systému. Protestovat se bude proti Turkovi, Macinkovi a Okamurovi; ti mezi sebou budou soupeřit o to, kdo vymyslí větší blbost a kdo bude radikálnější. Na premiéra se bude apelovat, aby je brzdil, umravnil nebo vyhodil. Myslím, že mu to bude vyhovovat a že si bude užívat tuto proměnu – jak vystřiženou z absurdního divadla.

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka

Karel Pučelík: S Petrem Macinkou a Motoristy vzhůru do 19. století

Názory

Číst zahraniční zprávy a novinky z našich luhů a hájů musí v těchto dnech zaručeně vést do podivné dichotomie. Jako by existovaly dva světy, které odděluje tlustá zeď. Onu zeď představují znalosti. A my jsme bohužel na té špatné straně.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Pragmatik zahraniční politiky bez ideálů

V zákulisí všichni dávno ví, že Babiše nějaké detaily zahraniční politiky vůbec nezajímají. Vlastně ho zahraniční politika nijak moc nezajímá, hlavně ať to pomáhá byznysu a moc to nestojí, to je jeho přístup. Chce, aby Česko zůstalo pevně v EU a NATO, a s těmito strukturami hodlá jednat čistě pragmaticky, zájmově. Právě tenhle pragmatismus může být však nakonec pro zemi paradoxně výhodou. Babiš potřebuje na ministerstvu zahraničí schopného, loajálního úředníka bez ambicí moralizovat. Nejlépe bývalého diplomata s nějakou zkušeností, kterého ten diplomatický sbor akceptuje a nebude brblat. Možná tam nakonec skončí Adam Vojtěch, který si užil svou velvyslaneckou trafiku ve Finsku. Mluví mírně, nic moc neříká, to půjde.

Ale celé to dost to dost ostře kontrastuje s poraženým táborem Fialy a Rakušana a Hradu, kteří svět a zahraniční politiku vidí prizmatem hodnot a gest. Budou se na tom šťavit, Babišova pragmatika ostřelovat (což je v opozici legitimní), ale moc to fungovat nebude, aspoň myslím.

Předseda Motoristů Petr Macinka (vlevo) a jejich čestný prezident Filip Turek (vpravo)

Babiš se chystá legitimizovat ten nejhorší extrém, který na české politické scéně existuje, píší Slováci

Politika

Ohledně výsledků sněmovních voleb v Česku nejprve panoval opatrný optimismus, už po deseti dnech se ovšem ukazuje, jak moc byl předčasný, napsal slovenský list Sme o skládání vládní koalice vítězným hnutím ANO Andreje Babiše s Motoristy a SPD. Podle listu Denník N se v Praze rozhoduje o setrvání Česka v civilizaci, kterou Slovensko po volbách už opustilo.

ČTK

Přečíst článek

Povolebí vyjednávání jako komedie

Na celkové povolební vyjednávání lze zatím hledět jako na nepovedenou komedii. Turkem se spíš vrtí, jakkoli je úplně jasné, že tak nedospělý chlápek nemůže dělat ministra, ničeho. Ale myslím, že ten veřejný tlak vyhovuje Babišovi, který si počká a nechá je vyblbnout. A mezitím si potřebuje vyřešit vlastní problémy se soudy, vlastní imunitou, dotacemi i bankami financujícími jeho byznys. Nejprve musí vyšešit to, až pak se může věnovat dalším věcem.

Za kulisami politiky: všechno je to o penězovodech

Ale lze na to hledět také jako na strategickou hru se zatím dost skrývanými zájmy některých klíčových aktérů. Hodně zájmů není moc vidět a velmi umně odvádí pozornost. Nenechme se moc napálit, jde hlavně o byznys, dlouhodobé přenastavení finančních toků a penězovodů. Byznys nad ideály, to je česká politická klasika. Nyní probíhají schůzky, kde se tyto věci domlouvají, a o kterých se neinformuje veřejnost. Myslím, že to vyjednávání bude dlouhé, může mít několik kol a nakonec dopadnout ještě dost jinak.

