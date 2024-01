OKD i přes těžební odstávky skončila loni v zisku 1,5 miliardy

Hospodaření těžební společnosti OKD skončilo v loňském roce ziskem, který před účetními operacemi souvisejícími s tvorbou rezerv bude činit kolem 1,5 miliardy korun. Ze dvou lokalit Dolu ČSM na Karvinsku podnik vytěžil více než milion tun uhlí. Uvedla to mluvčí OKD Barbora Černá Dvořáková.

V roce 2022 podnik vytěžil 1,3 milionu tun uhlí a dosáhl čistého zisku 5,1 miliardy korun, nejvyššího od roku 2011. Letos má v plánu vydobýt 1,2 milionu tun uhlí. Také v tomto roce chce dosáhnout zisku.

„Byť jsme se v roce 2023 potýkali s výpadkem těžby z důvodu důlního otřesu v jednom z porubů (dobývacím prostoru) a další dva jsme museli z bezpečnostních důvodů uzavřít, ztrátu na plánovaných 1,1 milionu tun se nám podařilo z velké části nahradit těžbou v jiných porubech. Díky vysokému objemu prodaného uhlí, vývoji světových cen zejména u koksovatelného uhlí a nižším provozním nákladům na těžbu se nám podařilo dosáhnout zisku,“ uvedl generální ředitel a předseda představenstva OKD Roman Sikora.

Zisk bude i letos

Loni horníci OKD dobývali uhlí postupně v deseti porubech. V současnosti firma těží ve dvou porubech, během ledna a února k nim přibudou další dva. „V přípravě jsou čtyři poruby pro druhé pololetí a již nyní razí přípravářské kolektivy chodby v rámci přípravy porubů pro rok 2025,“ uvedla Černá.

Také letošní plán firmy počítá s kladným hospodářským výsledkem. Obchodní ředitel a člen představenstva OKD Petr Hanzlík uvedl, že pro splnění plánu bude zásadní splnění plánovaného objemu těžby a udržení světových cen uhlí na současné úrovni. „Významnou část letošní produkce energetického uhlí jsme již prodali, poptávku po koksovatelném uhlí ovlivní tržní situace koksoven a výrobců oceli v regionu střední a východní Evropy,“ uvedl Hanzlík.

OKD je jediným producentem černého uhlí v Česku. V minulých letech ale firma těžbu ve většině dolů ukončila, protože se dlouhodobě nevyplácela. Těží se už jen v Dole ČSM, kde má těžba pokračovat do konce roku 2025. OKD zaměstnává přibližně 3300 lidí, průměrná měsíční mzda tam v roce 2022 činila 49 354 korun. Vlastníkem společnosti je prostřednictvím společnosti Prisko stát.

