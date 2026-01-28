Termíňáky v roce 2026: Kam se vyplatí zaparkovat peníze

Nový magazín právě vychází!

Veronika Kudrnová
Úroky na termínovaných vkladech letos nejčastěji míří do pásma dvou až tří procent ročně. Některé banky umí i 3,3 procenta, ale jsou to spíše výjimky. Zároveň platí, že v době, kdy spořicí účty často nesou podobně (a někde i víc), dává termíňák smysl hlavně tomu, kdo si nechce každý měsíc hlídat, jestli plní podmínky pro vyšší úrok na spořicím účtu. Banky totiž u spoření stále častěji odměňují pouze aktivní klienty.

U termínovaného vkladu si s bankou předem dohodnete částku, dobu a sazbu – ta je po sjednané období garantovaná. Na oplátku se ale zavazujete, že na peníze po sjednanou dobu nesáhnete. Tím se liší od spořicích účtů, z nichž můžete peníze vybrat kdykoli. Spořicí účty navíc dnes nabízejí mnohdy i vyšší úroky než termíňáky, které tak musejí nabídnout něco navíc – jednoduchost a jistotu. 

Banky uvádějí, že klienti při ukládání peněz na termínované vklady nejčastěji volí kratší fixace v řádu měsíců a ukládají částky od statisíců až po jednotky milionů korun. Klíčovou roli při rozhodování hraje především kombinace flexibility a aktuální výše úrokové sazby.

„Průměrný vklad je zhruba 400 tisíc korun na klienta a nejoblíbenější je tříměsíční fixace, která v tomto okamžiku nabízí výnos 3,2 procenta ročně,“ říká Petr Žabža, šéf investic Air Bank.

Také Banka Creditas eviduje zájem hlavně o kratší až střednědobé uložení peněz na termínových vkladech. „Nejoblíbenější délky fixace jsou od šesti měsíců do jednoho roku, výše vkladu se nejčastěji pohybuje mezi půl a jedním milionem korun. Mnoho klientů navíc využívá možnost revolvingu, tedy automatického znovuobnovení vkladu,“ uvádí Ivana Pícková, ředitelka retailového bankovnictví Banky Creditas.

Ještě vyšší průměrné zůstatky na termíňácích sleduje Česká spořitelna (ČS). Polovina z asi 65 tisíc klientů s termínovaným vkladem u ČS volí tříměsíční fixaci, u které je aktuálně úročení ve výši 2,25 procenta. „Průměrný zůstatek se pohybuje okolo 1,23 milionu korun,“ dodává mluvčí banky Filip Hrubý.

Trinity Bank nabízí Vkladový účet, kde je zůstatek úročen vyhlašovanou úrokovou sazbou dle daného pásma a délky vkladu (viz web banky). I v jejím případě ale platí, že má aktuálně vyšší úroky na spořicím účtu než na termínovaném vkladu. „Trinity Bank se zaměřuje na nadstandardní zhodnocení úspor svých klientů a aktuálně nabízí ty nejlepší podmínky na spořicím účtu (má atraktivnější podmínky než termínovaný vklad),“ uvedla mluvčí banky Eva Muchnová.

Přehled termínovaných vkladů

Přehled termínovaných vkladů platný k 26. lednu 2026 Newstream, zdroj dat: banky

Kdy má termínovaný vklad smysl

Termínovaný vklad dává smysl především ve chvíli, kdy chce klient zafixovat výnos a neřešit další vývoj sazeb. Typicky jde o situaci, kdy očekává pokles úroků na trhu nebo má k dispozici peníze, které po určitou dobu nebude potřebovat. V takovém případě funguje termíňák jako pojistka – sjednaný úrok zůstává po celou dobu vkladu stejný bez ohledu na to, co se mezitím děje na trhu.

Právě další vývoj sazeb ale banky pro letošní rok vidí spíše umírněně. Neočekávají prudké změny, ale spíš pozvolný a opatrný vývoj, který bude záviset nejen na krocích České národní banky (ČNB), ale také na reakci finančního trhu a konkurenčním boji mezi bankami. To se následně promítne do nabídky spořicích i depozitních produktů.

Banka Creditas připouští, že prostor pro mírný pokles sazeb tu je, zásadní propad ale nepředpokládá. „Díky předpokládanému výraznému poklesu inflace by letos mohly zamířit dolů i tržní úrokové sazby. Finanční trhy však očekávají jen velmi mírný pokles základní sazby ČNB, který by se mohl propsat i do úročení depozitních produktů. Jak výrazně, to se teprve ukáže podle vývoje na našem vysoce konkurenčním trhu,“ uvádí Pícková z Banky Creditas.

Česká spořitelna podle jejího mluvčího Filipa Hrubého předpokládá jen minimální pohyb sazeb, případně mírně směrem vzhůru. „Do jaké míry se případná změna sazeb ČNB promítne do našeho úročení, bude záviset především na reakci trhu,“ dodal Hrubý.

Peníze pod zámkem

Ve chvíli, kdy spořicí účty často nabízejí srovnatelný, někdy dokonce vyšší výnos, oslovuje termíňák hlavně ty klienty, kteří chtějí jednoduchost a jistotu – tedy nemuset průběžně kontrolovat splnění různých podmínek, jako jsou měsíční příjmy nebo platby kartou.

U termínovaných vkladů je pravidlo v zásadě jedno: nevybírat peníze před sjednanou dobou. Předčasný výběr je sice u většiny bank možný, ale téměř vždy nevýhodný – buď klient přijde o úroky, nebo zaplatí sankci. Nejvstřícnější je Air Bank, která umožňuje vklad kdykoli ukončit, klient ale dostane zpět jen jistinu bez úroků.

Termínované vklady se hodí hlavně pro peníze, které klient skutečně nebude potřebovat. Kdo chce volnější přístup k úsporám, volí spořicí účet. Ale jsou i další alternativy. Skupina ČSOB například doporučuje konzervativním klientům kombinaci spořicích a investičních produktů. Podle mluvčího skupiny Petra Milaty je důležité mít vedle vázaných prostředků také okamžitě dostupnou finanční rezervu. „Klientům doporučujeme mít vedle termínovaných depozit i likvidní rezervu na spořicím účtu,“ uvedl. Na spořicím účtu mohou klienti podle ČSOB dosáhnout úrokové sazby až 3,8 procenta ročně, pokud pravidelně odkládají prostředky do investic, penzijního spoření nebo stavebního spoření v libovolné kombinaci. Vedle spoření pak banka nabízí i široké spektrum investičních produktů vhodných i pro velmi opatrné investory.

Už před nedávnými vyjádřeními Donalda Trumpa o možném převzetí kontroly nad Grónskem považovala většina Evropanů amerického prezidenta za negativní faktor z hlediska míru, globální ekonomiky i situace v jejich vlastní zemi. Zhruba dvě třetiny respondentů uvedly, že jsou pesimistické ohledně Trumpova dopadu v nadcházejícím roce na světovou ekonomiku (69 procent), bezpečnost (64 procent) i domácí vývoj (64 procent). Na otázku, zda by si Donald Trump zasloužil Nobelovu cenu míru, odpovědělo 77 procent dotázaných záporně.

„Je zřejmé, že míra pesimismu je velmi vysoká,“ uvedl Craig Oliver, spolupředseda globální strategie společnosti FGS Global. Podle něj by vlády měly tuto náladu brát vážně, zároveň však může představovat příležitost ke změnám. „Historicky právě v obdobích pesimismu často vzniká prostor pro zlepšení,“ dodal.

V téměř všech zkoumaných zemích se většina respondentů domnívá, že jejich stát se ubírá špatným směrem. Výjimkami jsou Polsko, Litva a Dánsko. Přesto i tam více než 70 procent dotázaných uvedlo, že mají právo očekávat od vlády více.

Nejméně důvěry v politický systém vykazují respondenti v Rumunsku, Řecku a Bulharsku. Alespoň polovina dotázaných napříč EU uvedla, že politický systém jejich země selhává a potřebuje zásadní reformu.

Vedle kritiky vlád průzkum ukazuje také rostoucí podporu tvrdší bezpečnostní politiky. Více než 70 procent Evropanů souhlasí s tím, aby jejich země důrazněji prosazovaly své národní zájmy, i za cenu napětí s jinými státy. Vyšší výdaje na obranu a bezpečnost podporuje 57 procent respondentů.

