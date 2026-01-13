Ostrava se mění k nepoznání. Město, které bylo symbolem průmyslu, dnes udává směr architektuře
Z bývalých hald vznikají nové čtvrti, radnice dostává soudobou přístavbu a světová architektura míří do centra města. Ostrava přestává žít minulostí a krok za krokem se zapisuje na mapu evropských měst, která se nebojí budoucnosti.
Ještě před pár lety byla Ostrava symbolem těžkého průmyslu a ekologických zátěží. Dnes se ale čím dál častěji objevuje v souvislosti s kvalitní architekturou, odvážnými urbanistickými vizemi a proměnou veřejného prostoru. Město systematicky pracuje s architektonickými soutěžemi, dává prostor špičkovým domácím i zahraničním ateliérům a nebojí se dlouhodobých investic. Výsledkem není jeden ikonický projekt, ale proměna, která mění charakter celého města.
Radnice, která mluví jazykem dneška
Jedním z nejnovějších kroků je plánovaná přístavba Slezskoostravské radnice na Těšínské ulici. Vítězný návrh architektonické soutěže připravil ateliér A8000, který se rozhodl nejít cestou historizujících gest.
„Historickou radnici nevnímáme jako předlohu k napodobování, ale jako hodnotu, na kterou chceme navázat,“ říká architektka Lucie Formanová. Nová přístavba proto reaguje soudobým výrazem a doplňuje novorenesanční budovu z let 1911–1913 sebevědomou, ale respektující architekturou.
Dvě propojené hmoty se společným vstupem vytvoří průchozí celek, který jasně oddělí reprezentativní a provozní funkce. Zatímco historická část si zachová obřadní síň, kancelář starosty či galerii, nová budova se otevře každodennímu životu úřadu. V přízemí vznikne foyer s recepcí, podatelna, matrika, pokladna, kavárna i zázemí pro rodiče s dětmi. Vyšší patra obsadí jednotlivé odbory. Důraz se klade na přehlednost, orientaci a bezbariérovost.
Pokud půjde vše podle plánu, stavba by mohla začít na přelomu dekády a první úředníci by se do nového zázemí nastěhovali kolem roku 2030.
Žofinka: město na místě strusky
Ještě ambicióznější je proměna Žofinky, bývalé struskové haldy na levém břehu Ostravice. Místo, které bylo desítky let vnímáno jako ekologická jizva, se má v horizontu dvaceti let proměnit v plnohodnotnou městskou čtvrť.
Mezinárodní architektonickou soutěž, do níž se zapojilo 29 týmů z celého světa, vyhrál dánský ateliér ADEPT. Jeho návrh staví na silné urbanistické struktuře, důrazu na veřejný prostor a propojení s městem.
Žofinka nabídne bydlení, školy, obchody, služby i rozsáhlé parky. Klíčovou roli bude hrát pěší a cyklistická doprava i napojení na MHD. V první etapě má vzniknout přibližně 300 bytů, postupně však čtvrť pojme tisíce obyvatel. Na jednotlivých etapách se budou podílet i čeští architekti, například ohboi, atelier.tečka nebo VEN.KU architekti. Cílem je město krátkých vzdáleností, zelených vnitrobloků a živých ulic.
Nové Lauby: když město staví samo
Proměna Ostravy se ale neodehrává jen na velkých brownfieldech. Důležitou roli hrají i menší, precizně zacílené projekty v centru. Jedním z nich jsou Nové Lauby – městský blok, který vyplnil dlouholetou proluku v historickém jádru.
Projekt vznikl z architektonické soutěže, kterou vyhrálo studio znamení čtyř – architekti. Výjimečný je ale především přístup města. Ostrava zde nevystupovala pouze jako regulátor, ale jako aktivní spoluinvestor. Padesát z celkových 83 bytů zůstalo v městském vlastnictví a slouží jako nájemní bydlení.
Nové Lauby byly nominovány na Českou cenu za architekturu 2025 a staly se ukázkou toho, že i město, pokud má jasnou vizi, může být kvalitním developerem.
Koncertní sál a nový život výškových domů
Mezinárodní pozornost přitahuje také nový koncertní sál pro Janáčkovu filharmonii Ostrava. Autorem návrhu je americký architekt Steven Holl, který na projektu spolupracuje s pražským ateliérem Architecture Acts. Komplex nabídne hlavní sál pro 1300 posluchačů, menší sály, edukační centrum i nahrávací studio. Magazín Architizer jej zařadil mezi deset nejočekávanějších staveb světa.
Ostrava roste do výšky
Ostrava se zároveň nebojí ani konverzí staveb z druhé poloviny 20. století. Příkladem je rekonstrukce výškové budovy z 60. let v Ostrčilově ulici, známé jako Mrakodrap. Objekt, který byl léta prázdný a uvažovalo se o jeho demolici, se podle návrhu Evy Jiřičné a Petra Vágnera promění v obytný dům se 111 byty.
Budově přibudou dvě patra, fasáda dostane zvlněnou podobu s oblými tvary a zelení a okolí projde revitalizací. „Mrakodrap nevnímáme jako relikt minulosti, ale jako příležitost. Přetváříme ho v živé vertikální město,“ shrnuje Petr Vágner.
Brno roste. A Praha hledá směr
