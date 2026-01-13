Nový magazín právě vychází!

Ostrava se mění k nepoznání. Město, které bylo symbolem průmyslu, dnes udává směr architektuře

Návrh radnice ve Slezské Ostravě
Užito se svolením Mangoshake/ A8000
Petra Nehasilová

Z bývalých hald vznikají nové čtvrti, radnice dostává soudobou přístavbu a světová architektura míří do centra města. Ostrava přestává žít minulostí a krok za krokem se zapisuje na mapu evropských měst, která se nebojí budoucnosti.

Ještě před pár lety byla Ostrava symbolem těžkého průmyslu a ekologických zátěží. Dnes se ale čím dál častěji objevuje v souvislosti s kvalitní architekturou, odvážnými urbanistickými vizemi a proměnou veřejného prostoru. Město systematicky pracuje s architektonickými soutěžemi, dává prostor špičkovým domácím i zahraničním ateliérům a nebojí se dlouhodobých investic. Výsledkem není jeden ikonický projekt, ale proměna, která mění charakter celého města.

Radnice, která mluví jazykem dneška

Jedním z nejnovějších kroků je plánovaná přístavba Slezskoostravské radnice na Těšínské ulici. Vítězný návrh architektonické soutěže připravil ateliér A8000, který se rozhodl nejít cestou historizujících gest.

„Historickou radnici nevnímáme jako předlohu k napodobování, ale jako hodnotu, na kterou chceme navázat,“ říká architektka Lucie Formanová. Nová přístavba proto reaguje soudobým výrazem a doplňuje novorenesanční budovu z let 1911–1913 sebevědomou, ale respektující architekturou.

Dvě propojené hmoty se společným vstupem vytvoří průchozí celek, který jasně oddělí reprezentativní a provozní funkce. Zatímco historická část si zachová obřadní síň, kancelář starosty či galerii, nová budova se otevře každodennímu životu úřadu. V přízemí vznikne foyer s recepcí, podatelna, matrika, pokladna, kavárna i zázemí pro rodiče s dětmi. Vyšší patra obsadí jednotlivé odbory. Důraz se klade na přehlednost, orientaci a bezbariérovost.

Pokud půjde vše podle plánu, stavba by mohla začít na přelomu dekády a první úředníci by se do nového zázemí nastěhovali kolem roku 2030.

Žofinka: město na místě strusky

Ještě ambicióznější je proměna Žofinky, bývalé struskové haldy na levém břehu Ostravice. Místo, které bylo desítky let vnímáno jako ekologická jizva, se má v horizontu dvaceti let proměnit v plnohodnotnou městskou čtvrť.

Mezinárodní architektonickou soutěž, do níž se zapojilo 29 týmů z celého světa, vyhrál dánský ateliér ADEPT. Jeho návrh staví na silné urbanistické struktuře, důrazu na veřejný prostor a propojení s městem.

Nová městská čtvrť Žofinka vyroste na místě bývalé struskové haldy Žofinské huti. Výstavba promění 20 hektarů brownfieldu na novou městskou čtvrť Žofinka. Urbanistická podoba Žofinky bude vycházet z vítězného návrhu mezinárodní architektonicko-urbanistické soutěže. 8 fotografií v galerii

Žofinka nabídne bydlení, školy, obchody, služby i rozsáhlé parky. Klíčovou roli bude hrát pěší a cyklistická doprava i napojení na MHD. V první etapě má vzniknout přibližně 300 bytů, postupně však čtvrť pojme tisíce obyvatel. Na jednotlivých etapách se budou podílet i čeští architekti, například ohboi, atelier.tečka nebo VEN.KU architekti. Cílem je město krátkých vzdáleností, zelených vnitrobloků a živých ulic.

Nové Lauby: když město staví samo

Proměna Ostravy se ale neodehrává jen na velkých brownfieldech. Důležitou roli hrají i menší, precizně zacílené projekty v centru. Jedním z nich jsou Nové Lauby – městský blok, který vyplnil dlouholetou proluku v historickém jádru.

Projekt vznikl z architektonické soutěže, kterou vyhrálo studio znamení čtyř – architekti. Výjimečný je ale především přístup města. Ostrava zde nevystupovala pouze jako regulátor, ale jako aktivní spoluinvestor. Padesát z celkových 83 bytů zůstalo v městském vlastnictví a slouží jako nájemní bydlení.

Nové Lauby byly nominovány na Českou cenu za architekturu 2025 a staly se ukázkou toho, že i město, pokud má jasnou vizi, může být kvalitním developerem.

Koncertní sál a nový život výškových domů

Mezinárodní pozornost přitahuje také nový koncertní sál pro Janáčkovu filharmonii Ostrava. Autorem návrhu je americký architekt Steven Holl, který na projektu spolupracuje s pražským ateliérem Architecture Acts. Komplex nabídne hlavní sál pro 1300 posluchačů, menší sály, edukační centrum i nahrávací studio. Magazín Architizer jej zařadil mezi deset nejočekávanějších staveb světa.

Ostrava roste do výšky

Ostrava se zároveň nebojí ani konverzí staveb z druhé poloviny 20. století. Příkladem je rekonstrukce výškové budovy z 60. let v Ostrčilově ulici, známé jako Mrakodrap. Objekt, který byl léta prázdný a uvažovalo se o jeho demolici, se podle návrhu Evy Jiřičné a Petra Vágnera promění v obytný dům se 111 byty.

Budově přibudou dvě patra, fasáda dostane zvlněnou podobu s oblými tvary a zelení a okolí projde revitalizací. „Mrakodrap nevnímáme jako relikt minulosti, ale jako příležitost. Přetváříme ho v živé vertikální město,“ shrnuje Petr Vágner.

Brno roste. A Praha hledá směr

Bydlení v roce 2026: trh se normalizuje, ceny zůstanou vysoko

České stavebnictví nadále roste
ČTK
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Český rezidenční trh vstupuje do roku 2026 bez iluzí. Hypotéky zlevňovat nebudou, bytů je málo a tlak na ceny přichází hlavně z poptávky. Kupující si budou víc než kdy dřív hlídat, za co platí.

Rok 2026 nebude pro bydlení rokem dramatických zvratů, ale spíše definitivního vystřízlivění. Jak shrnuje Marcel Soural, zakladatel a šéf Trigemy, rezidenční trh čeká normalizace, nikoli návrat k extrémům. „Neočekávám žádný kolaps ani cenovou euforii, ale spíš postupný růst cen a vyšší počet transakcí,“ míní Soural.

Podle něj se lidé postupně smířili s novými hypotečními sazbami a odložená poptávka se vrací. Zásadní problém však přetrvává na straně nabídky. „Nabídka hlavně ve velkých městech zůstává dlouhodobě nedostatečná,“ upozorňuje Soural.

Zajímavé je, že aktuální tlak na ceny už nejde primárně ze strany nákladů, ale právě z napětí mezi poptávkou a omezenou nabídkou. „Tlak na ceny dnes cítím víc ze strany poptávky než čistě z nákladů,“ říká Soural. Zároveň ale dodává, že stavební náklady tvoří pevný základ, pod který se novostavby nemohou dostat: „Práce, subdodávky i energie zlevňovat nebudou. To znamená, že výrazné zlevnění novostaveb není realistické.“

Hranice kupujících: splátka a pocit hodnoty

Zásadní změna se odehrává i na straně klientů. „Existuje jasná hranice ochoty klientů. Není to cena za metr, ale měsíční splátka a pocit získání hodnoty,“ popisuje Soural. Pokud lidé nemají pocit, že za své peníze dostávají odpovídající kvalitu, začnou váhat, volí menší bydlení nebo nájem.

Právě proto se podle něj budou dál rozevírat nůžky mezi kvalitními a průměrnými projekty. „Dobré lokality, architektura, dispozice a reputace developera se budou prodávat i v pomalejším trhu. Průměrné projekty budou muset bojovat cenou nebo pobídkami,“ dodává.

Podle Josefa Kupce z KPMG by k reálnému poklesu cen muselo dojít k zásadní změně podmínek na trhu. „Muselo by se stát něco významného na nabídkové nebo poptávkové straně,“ říká. Masivní nárůst nabídky je však podle něj za současných povolovacích podmínek nereálný.

Pokles cen by mohl přijít jedině při oslabení poptávky, například pokud by se investice do bytů přestala vyplácet. „To by bylo možné buď výrazným zvýšením úrokových sazeb, nebo regulací ze strany státu. Oba scénáře jsou však velmi nepravděpodobné,“ uzavírá Kupec s tím, že ceny bytů budou i nadále mírně růst.

Praha prodá všechno, regiony mají náskok

Podobně situaci hodnotí i Richard Morávek, zakladatel investiční a developerské skupiny Redstone. Podle něj má český realitní trh všechny předpoklady k dalšímu růstu a ke zlevňování zatím neexistuje důvod. „Kupující nepotěší, že ke zlevňování zatím důvod neexistuje,“ konstatuje.

Největší brzdou dalšího rozvoje zůstávají pomalé povolovací procesy, zejména v Praze. „Praha potřebuje ročně zhruba dvacet tisíc nových bytů, vzniká jich ale jen asi třetina. Proto se v zásadě prodá všechno, co se postaví,“ říká Morávek. To podle něj vede k paradoxní situaci, kdy kupce najdou jak kvalitní projekty, tak i průměrná výstavba.

Právě proto vidí Morávek velký potenciál v regionech. „Regiony mají prostor pro architektonicky a investičně zajímavé projekty,“ říká a jako příklad uvádí Pardubice. Zásadní změnu zde podle něj přinese vysokorychlostní železnice: „Budoucí vysokorychlostní trať zajistí spojení do Prahy za pouhých 32 minut. To nevyhnutelně povede k vyšší atraktivitě města.“ Inspiraci vidí ve Francii, kde po otevření trati TGV vzrostly ceny nemovitostí v Bordeaux o desítky procent.

Okraj Prahy: domy se zahradou táhnou, kompromisy ne

Tyto trendy se jasně promítají i do trhu rodinných domů na okraji Prahy, například v Kolovratech, Měcholupech či Dubči. Jak popisuje Petr Bareš z F&P reality, poslední měsíce přinesly větší nabídku nemovitostí a stabilizaci hypotečních sazeb kolem čtyř procent. „V tomto roce očekáváme obdobné podmínky, spíše s možností opětovného mírného růstu sazeb,“ říká.

Kupující jsou však výrazně selektivnější. „Lidé se vzhledem k dražším úvěrům i ekonomické situaci více snaží přemýšlet do budoucna. To se projevuje zejména ve větším zájmu o kvalitní nemovitosti, především novostavby,“ vysvětluje Bareš. Velmi dobře se podle něj prodávají řadové domy s pozemky o velikosti 200 až 400 metrů čtverečních, určené lidem přecházejícím z bytu do domu. „Nechtějí slevit ze svých standardů dopravní obslužnosti – Kolovraty a Měcholupy díky vlakovému spojení splňují vše, v centru Prahy jste zhruba za 21 minut,“ dodává.

Rozdíly mezi novostavbami a staršími domy se podle Bareše dál prohlubují. „Pokud nemovitost neodpovídá dnešním parametrům, je potřeba amortizaci promítnout do ceny,“ říká. Často se podle něj ukáže, že rekonstrukce do současných standardů není reálně proveditelná: „Pak se prodává ‚starý‘ dům s velkým pozemkem v zásadě za hodnotu pozemku.“

Nájemné poroste, ale bez skoků

Také u nájemního bydlení očekává Bareš pokračování mírného růstu. „V posledních letech zažívají nájmy opět svou obnovu a očekáváme i nadále stabilní mírný růst,“ říká. Rodiny, které se stěhují z centra Prahy, podle něj většinou volí rovnou koupi domu, a nájem dává smysl spíše jako přechodné řešení.

Budoucí vývoj mohou ovlivnit i infrastrukturní projekty, zejména Pražský okruh. „Zlepší dostupnost, ale zejména v Kolovratech může znamenat i zhoršení podmínek kvůli hluku a prachu,“ upozorňuje Bareš s tím, že dlouhodobě však lepší dopravní spojení zpravidla přivádí do lokality nové zájemce.

Výhled na pražské nebe, surový beton a klid ukrytý uprostřed ruchu města. Tento panelový byt dokazuje, že dobrý design dokáže změnit nejen prostor, ale i zažité předsudky.

Panelový dům bývá často symbolem kompromisu. Tento byt nad Prahou ale ukazuje, že i typová architektura minulých dekád může nabídnout kvalitní životní prostor.

Byt se nachází vysoko nad městem a nabízí otevřený výhled na pražské nebe. Blízká dopravní tepna zde nepůsobí jako rušivý element, ale spíše jako připomínka energie velkoměsta a neustálého pohybu, který k současnému životnímu stylu neodmyslitelně patří. Právě kontrast klidu interiéru a dynamiky okolí se stal klíčovým tématem návrhu.

„Inspiraci jsme našly v obrazu otevřeného obzoru a ve světě jachtingu – prostředí, kde se potkává svoboda, pohyb a klid v jeden harmonický celek. Tento příběh jsme přenesly do interiéru pomocí promyšlené práce s materiály, barvami i světlem,“ přibližují autorky návrhu architektky Iva Hájková a Kateřina Šmardová z Iva Hajkova Studio.

Beton jako hodnota, ne problém

„Beton, charakteristický pro panelovou výstavbu, jsme nepovažovaly za problém, ale za hodnotu. Očištěné a jemně retušované betonové plochy se staly přiznaným prvkem interiéru a dodávají mu autenticitu i současný výraz,“ dodávají architektky.

Dřevěná prkenná podlaha funguje jako paluba lodi, na níž se odehrává každodenní život. Modrá v několika odstínech se objevuje na kuchyni, knihovně i svítidlech a evokuje nekonečné moře kolem. Hliněná stěrka v ložnici pak symbolizuje klidné přistání, dno či pláž po dlouhé plavbě.

Dispozice původního 3+kk byla přetvořena na velkorysé 2+kk se samostatnou šatnou, která odpovídá současnému způsobu bydlení. Koupelna nabízí komfortní sprchový kout a chytře integrované úložné prostory, zatímco šatna poskytuje nejen dostatek místa pro oblečení, ale i praktickou niku pro jízdní kolo s možností nabíjení či zázemí pro úklidovou techniku.

Samozřejmostí je chytrá domácnost, zabezpečovací systém a důsledná práce s akustikou. Díky výměně původních oken za dřevohliníková s trojskly a instalaci vnitřních i venkovních rolet se byt stal překvapivě tichým a klidným místem.

O cenu Česká cena za architekturu soutěží i tento projekt.

Králíkárna? Ale kdeže, byty v panelácích neustále zdražují

Reality

Trh s byty v panelových domech zažívá výraznou proměnu. Po dlouhé době, kdy byly „panely“ vnímány jako nejlevnější forma bydlení, se ceny nejen v Praze, ale i v některých regionech republiky dostávají na nové rekordní úrovně.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

