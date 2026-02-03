Po chaosu přichází konsolidace českého trhu s auty
Český automobilový trh se po několika letech výkyvů, nedostatku vozů a prudkých cenových změn začíná stabilizovat. Naznačují to plány největšího importéra Toyoty i data Svazu dovozců automobilů a analýza společnosti PwC. Trh se podle nich vrací k předvídatelnějšímu fungování, aniž by vykazoval známky prudkého růstu nebo nové krize.
Toyota letos plánuje uzavřít přibližně 22 tisíc objednávek nových vozů, což je zhruba o tisíc více než v loňském roce. Podle dostupných údajů však nejde o ojedinělý vývoj jedné značky, ale o trend, který odpovídá celkové situaci na trhu. Svaz dovozců automobilů uvádí, že trh osobních a lehkých užitkových vozů se v roce 2025 meziročně rozšířil a přiblížil se objemům z doby před pandemií covidu-19.
Trh vstupuje do fáze konsolidace
Výroba i dodávky vozů se stabilizovaly, zkrátily se čekací lhůty a automobilky se po období improvizace vracejí k dlouhodobějšímu plánování. Trh tak postupně opouští krizový režim a vstupuje do fáze konsolidace.
Automobilka Škoda Auto loni celosvětově vyrobila 1,065 milionu vozů, což představuje meziroční nárůst o 15 procent. Poprvé po šesti letech tak výroba automobilky překročila hranici jednoho milionu vyrobených aut. Z tohoto objemu připadlo 907 100 vozů značky Škoda na české závody v Mladé Boleslavi a Kvasinách.
Škoda Auto po šesti letech znovu překonala milion vyrobených aut
Zároveň se však mění struktura poptávky. Hlavním tahounem prodejů jsou podle dat firemní flotily. Toyota očekává, že flotilový prodej letos dosáhne zhruba 17 600 vozů, což představuje většinu jejích objednávek. Analýza PwC uvádí, že právě firemní zákazníci dnes zajišťují trhu stabilitu, protože obnovu vozových parků plánují systematicky a zohledňují celkové provozní náklady i emisní požadavky.
Soukromí zákazníci jsou naopak zdrženlivější. Ceny vozů zůstávají relativně vysoké, financování je dražší než v minulosti a část domácností nákup nového auta odkládá. Trh se tak rozděluje na aktivní firemní segment a opatrnější maloobchodní klientelu.
Zájem o hybridy
Podle PwC se emise oxidu uhličitého stávají stále významnějším ekonomickým faktorem. Promítají se do daní, interních firemních pravidel i očekávané zůstatkové hodnoty vozidel. I proto roste zájem o hybridní a plug-in hybridní pohony, zejména ve firemních flotilách. Čistě elektrické vozy sice zaznamenávají růst, ten je však pomalejší, než se původně očekávalo, mimo jiné kvůli ceně, dostupnosti infrastruktury a nejistotě ohledně budoucí hodnoty.
Hyundai prodala téměř stejný počet aut jako loni, přesto se její zisk propadl téměř o pětinu. Důvodem jsou americká cla, která ukrajují z marží. Tržby přitom dál rostou. Automobilový průmysl tak naráží na tvrdou realitu obchodních bariér.
Rok 2026 by tak podle dostupných analýz neměl přinést ani prudký růst, ani nový propad trhu. Nabídka se rozšiřuje, výrobci vsázejí na kombinaci různých technologií a zákazníci se při rozhodování více orientují na ekonomickou stránku nákupu. Jak uvádí studie PwC, o úspěchu na trhu dnes rozhoduje schopnost nabídnout ekonomicky smysluplné řešení v prostředí přísnější regulace a změněného chování zákazníků.
Plány Toyoty tak podle dostupných dat odrážejí širší vývoj, který naznačuje, že se český automobilový trh po delším období nejistoty postupně vrací k vyrovnanějšímu fungování.
