Češi mají uložený rekordní objem majetku v podílových fondech

Objem majetku, který mají Češi uložený v podílových fondech, na konci prvního čtvrtletí letošního roku poprvé překonal hranici jednoho bilionu korun. Od začátku roku majetek ve fondech kolektivního investování narostl o 81 miliard korun na 1,02 bilionu korun, informovala Asociace pro kapitálový trh (AKAT).

„Na tomto růstu se podílel jak příznivý vývoj na finančních trzích, tak i příliv nových investic,“ uvedla výkonná ředitelka asociace Jana Brodani.

Investice do domácích a zahraničních fondů kolektivního investování nabízených v České republice podle AKAT dosáhly ke konci letošního března výše 1,02 bilionu korun. Největší nárůst majetku zaznamenaly fondy dluhopisové, a to o 42 miliard korun, za nimi následovaly akciové fondy s nárůstem 24 miliard korun a smíšené fondy s růstem o 19 miliard korun. Celkem 88 procent objemu majetku drží fyzické osoby a zbylých 12 procent právnické osoby.

Mezi pětici největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v Česku patřily koncem března ČSOB, Česká spořitelna, Generali, Amundi a Conseq.

Za loňský rok objem majetku, který mají Češi uložený v podílových fondech, vzrostl o 187,1 miliardy na 938,6 miliardy korun. AKAT rok 2023 označila za nejúspěšnější rok v historii asociace.

