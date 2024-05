Studentské eurovolby vyhrála koalice Spolu. Nad Piráty zvítězil Turek se Šlachtou

Studentské volby do Evropského parlamentu letos vyhrála koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) s 15,2 procenta hlasů. Před pěti lety u studentů nejvíce uspěli Piráti, tentokrát byli třetí za Přísahou s Motoristy. Výsledky dvoudenní akce dnes na webu zveřejnila společnost Člověk v tísni, která volby nanečisto pro středoškoláky pořádala. Zúčastnilo se 265 škol.

Studenti vybírali ze 30 stran, hnutí a koalic, které se letošních eurovoleb zúčastní, a to v úterý a dnes. Celkem odevzdali hlasy studenti ze 145 gymnázií, z 95 středních odborných škol a 25 učilišť. Zúčastnilo se 22 880 studentů. V roce 2019 byl poměr škol podobný: 134 gymnázií, 90 středních odborných škol a 22 učilišť.

Koalice Spolu letos obdržela 3472 studentských hlasů, Přísaha a Motoristé uspěli u 3250 studentů (14,2 procenta) a Piráti měli 2657 hlasů, tedy 11,6 procenta. Pětiprocentní hranici překonali dále Starostové a osobnosti pro Evropu (9,07 procenta), uskupení Ano lepší EU s mimozemšťany (6,15 procenta), Lepší život pro lidi (6,08 procenta) a hnutí ANO s 5,12 procenta hlasů.

Nejvíce hlasů odevzdali studenti v Praze, a to 4016, dále v Moravskoslezském (3249), Středočeském (3097), Jihomoravském (2443) a Ústeckém kraji (2294). Nejméně jich hlasovalo v Karlovarském kraji, pouze 257.

Konec vlády Pirátů u studentů

Studentské eurovolby před pěti lety vyhráli Piráti jasně před hnutím Starostů a recesistickým uskupením ANO, vytrollíme europarlament, které letos nekandiduje. Před deseti lety si u středoškoláků nejlépe vedli opět Piráti, Starostové kandidující společně s TOP 09 skončili třetí za hnutím ANO, které při minulých studentských eurovolbách skončilo až sedmé.

Volby do Evropského parlamentu se v Česku uskuteční 7. a 8. června. ČR má 21 mandátů. Vítězství bude obhajovat ANO, které před pěti lety obsadilo šest křesel. ODS obhajuje čtyři mandáty, Piráti tři stejně jako někdejší koalice STAN a TOP 09. SPD a KDU-ČSL mají po dvou europoslancích, komunisté jednoho.

