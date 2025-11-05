Nový magazín právě vychází!

Kauza Česko: Potřebujeme Druhou polistopadovou republiku

Nakladatelství Práh, užito se svolením
David Ondráčka
„Když systém zreziví, nestačí nový nátěr. Musíme ho přestavět,“ říká protikorupční expert David Ondráčka. Bývalý ředitel Transparency International vydal knihu Kauza Česko. Analyzuje v ní, proč se český stát po 35 letech od sametové revoluce dostal na rozcestí — a proč je čas na jeho hlubší modernizaci. Ondráčka tomu říká Druhá polistopadová republika. Ne revoluce, ale upgrade systému.

Vyšla mi kniha Kauza Česko. Definuji v ní, co je nutné změnit, aby Česko drželo krok se světem a neujel nám vlak. Je čas na hlubší institucionální zlom, říkám mu Druhá polistopadová republika. Náš systém zrezivěl, vyčerpal se, stát potřebuje větší změny, aby jeho instituce odpovídaly roku 2025 a hlavně výzvám do budoucna. Druhá polistopadová republika má být upgrade systému, ne revoluce. Pojďme nad tím veřejně přemýšlet, udělejme z toho politické téma.

Když systém zreziví, nestačí nový nátěr. Musíme ho přestavět

V knize popisuju polistopadový vývoj, politickou korupci i oligarchii, reflektuji spoustu kauz, které ovlivnily jednotlivá období, jak a proč padaly vlády. Ale snažím se to popsat s nadhledem a hlavně nabídnout i určitý směr, jak věci zlepšit.

Argumentuji, proč potřebujeme po 35 letech postavit Druhou polistopadovou republiku, nový začátek a horizont. Jinak povedeme dál tu zavilou občanskou válku bez krve a smyslu. A navrhuji, jak upravit některé instituce a budovat stát pro dnešní svět. Kdyby ta kniha vzbudila debatu tímto směrem, budu spokojený. A protože pochopitelně znám, jakou negativní historickou konotaci měla Druhá republika v 30. letech, proto té nové říkejme, Polistopadová.

Nakladatelství Práh, užito se svolením

Reforma institucí

Pro fungování Druhé polistopadové republiky potřebujeme nejen symbolický začátek, ale i hlavně domyšlené konkrétní dílčí změny institucí a jejich nastavení. Instituce není svatá relikvie, ale živý organismus. Má sloužit a musí odpovídat dnešním výzvám a problémům. Je nutné upravit to, co se ukázalo jako málo funkční a brzdící chod demokratického systému. Čili ne něco automaticky rušit, ale upravovat, modernizovat, aby to fungovalo.

Jako příklad uvedu diskusi nad zásadní změnou fungování krajů, dnešní dotační monstra se vyčerpala. Neměli bychom se bát ani zásahu do množství krajů a změn v jejich fungování, i když se to může zdát politicky neprůchodné. Zásadní úpravou by měla projít i struktura roztříštěných obcí a motivace ke spolupráci a větší efektivitě.

Obecně je třeba znovu promyslet úroveň decentralizace – které pravomoci převést na nižší úroveň a které je naopak rozumné ponechat více centralizované. Co potřebují ke svému rozvoji velká města a co malé obce a vesničky, liší se to výrazně. Zcela zásadně musíme také nově a promyšleně nastavit rozdělování daní na mnoha úrovních, zejména rozpočtové určení daní (RUD).

Měli bychom jasně definovat, jak a na co chceme prioritně využívat evropské fondy a dotace, aby přinášely co největší užitek. Bude jich přitékat výrazně méně, potřebujeme jejich využití dobře zacílit. Například ze Senátu by bylo vhodné udělat skutečnou komoru regionů, kterou fakticky již dnes je.

Dále je třeba promyslet celý systém kontroly a dohledu, který dnes často mele naprázdno, něco zrušme, jinde posilme kapacity. Stejně tak je nutné posoudit, kolik úrovní justice, soudnictví a státního zastupitelství skutečně potřebujeme, jak má být strukturována policie a zda její dnešní podoba odpovídá současné době, nebo jen přežíváme ve starém modelu. A také jak využít AI pro modernizaci veřejné správy a odbourání nesmyslné vnitřní byrokracie.

Druhá polistopadová republika: update, který se nám 30 let odkládá

A tak má smysl pokračovat. Nejsou to přesně hotové koncepty, ale přemýšlím nad směry, kudy jít. Nad tím by se měla vytvořit skupina chytrých lidí, ústavních právníků, ekonomů, auditorů, akademiků i praktiků veřejné správy a lidí z byznysu, která by domýšlela konkrétní změny. A ty potřebují politickou podporu, taková zásadní reforma státu neproběhne, pokud nebude podporovaná.

Z naší demokracie se stal software bez aktualizace

Potřebujeme i otevřít politiku a strany. Problém není tolik v ideálech, ale v praxi demokracie. Zastupitelská demokracie potřebuje silnou společnost, veřejné instituce a participaci lidí. Politiku a stát považujeme stále za nutné zlo a společnost si své sebevědomí stále nenašla. Proč máme tak kádrově zoufale slabé politické strany? Jakési fankluby, kam nikdo nechce vstupovat, ale ani ty kluby nikoho nechtějí k sobě pouštět, protože to je konkurence. Vede to k orgiím kumulací funkcí, protože nejsou lidi. Politika se tak snadno dostává do područí mocných ekonomických zájmů stvořených paradoxně politicky.

Česká ENA

Naši politici se neučí, a pak se diví, že neví, skoro nic. Nechci generalizovat, ale bez hluboké přípravy, vzdělání, znalosti jazyků, sledování evropských a světových trendů, prostě těmi funkcemi jen prosviští, a nic za nimi nezůstane.

Jednou z věcí k diskusi je vytvoření nějaké elitní školy vychovávající politiky a úředníky státní správy. Moje zkušenost je, že dostat zvolené politiky k jakémukoli průběžnému vzdělávání a doplňování kompetencí, je velmi obtížné, až nemožné. Přitom jestli někdy studoval výšku někdy před 40 lety, to už mu dnes moc nepomůže. Francouzi mají svou ENA (L'École nationale d'administration), elitní školu, kterou velká část politické elity projde. Má to i svá rizika vzniku uzavřených klubů a elitářství, ale v Česku nic takového není. Je to chyba a potřebujeme vzdělávat i politiky. Oni žádnou povinnost dnes nemají a na mnoha úrovních řízení a rozhodování se to brutálně projevuje.

O těchto tématech a mnoha dalších píšu podrobně ve své knize Kauza Česko, pokud Vás to zajímá, tak utíkejte do knihkupectví, nebo si řekněte Ježíškovi.

Policie rozkryla síť kolem VZP: obvinění čelí 13 lidí kvůli zakázkám a úplatkům

Policie obvinila v kauze zakázek VZP 13 lidí, mimo jiné za úplatkářství
ČTK
ČTK
ČTK

Policie obvinila v kauze zakázek Všeobecné zdravotní pojišťovny 13 lidí. Stíhá je za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, krácení daní, praní špinavých peněz, podplácení, přijetí úplatku a porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže, uvedl dozorující státní zástupce Miloš Klátik. Největší zdravotní pojišťovna v ČR vystupuje v kauze jako poškozená, případ řeší Národní centrála proti organizovanému zločinu.

„Policejní orgán v uvedené věci postupuje také v součinnosti se subjekty veřejné správy, zejména pak v součinnosti Generálním finančním ředitelstvím, Finančním analytickým úřadem a také s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Podrobnější informace zatím v této věci nelze poskytovat,“ napsal státní zástupce. Případ se podle něj netýká pouze zakázek VZP.

Při pondělní razii policisté zadrželi 19 lidí. Z informace Klátika vyplývá, že 13 z nich sdělili obvinění ještě téhož dne. Mezi stíhanými není žádná firma ani jiná právnická osoba.

Bankovka v hodnotě 2000 korun

Největší grant v historii. Fondy EHP a Norska pošlou Česku 5,5 miliardy

Money

Česko získá v příštích letech dalších 5,5 miliardy korun z fondů Evropského hospodářského prostoru EHP a Norska. Vyhlášení prvních výzev se předpokládá nejdříve na přelomu roku 2026 a 2027. V Praze byla slavnostními podpisy stvrzena Memoranda o porozumění mezi ČR a donorskými státy Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem pro čtvrté programové období. Za 20 let fungování těchto fondů z nich Česko získalo 11 miliard korun. Podporu získalo 1900 projektů.

ČTK

Přečíst článek

Deník N v pondělí s odkazem na policejní dokumenty uvedl, že mezi zadrženými je například Marek Škop, který ve VZP vede oddělení správy a podpory koncových zařízení a elektronické komunikace, nebo Otakar Chasák, jehož IT firma Elso Philips Service pojišťovně dodává počítače a hardwarové vybavení. Policie podle serveru zadržela také podnikatelova syna Otakara Chasáka mladšího. Web iRozhlas.cz napsal, že policisté zasahovali rovněž v sídle firmy Elso Philips Service na pražské Bořislavce.

Podle Deníku N jsou mezi prověřovanými také lidé spojení se společností Total Service, která VZP dodává IT služby, a dalšími technologickými firmami, které s pojišťovnou spolupracují. Policie podle serveru prověřuje také dva pracovníky Úřadu průmyslového vlastnictví.

Všeobecná zdravotní pojišťovna má více než šest milionů klientů. Letos hospodaří s rozpočtem 320 miliard korun a plánovaným schodkem 7,5 miliardy, loni činil schodek pět miliard korun. Letos v září detektivové navrhli obžalovat bývalého poslance ODS Marka Šnajdra, podnikatele Pavla Dovhomilju a bývalého náměstka ředitele VZP Tomáše Knížka kvůli hospodaření pojišťovny. V případu souvisejícím s kauzou Dozimetr je viní z úplatkářství.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

NKÚ: Zemanův Hrad nehospodařil s penězi správně

NKÚ: Zemanův Hrad nehospodařil s penězi správně
Profimedia
ČTK
ČTK

Lovy za hotové, zakázky na míru a hradba soukromého sporu z veřejných peněz. Zpráva NKÚ ukazuje, že Zemanův Hrad hospodařil v rozporu se zákonem – a dlouhé roky to zůstalo pod pokličkou.

Kancelář prezidenta republiky v době, kdy byl hlavou státu Miloš Zeman, nakládala s veřejnými prostředky nehospodárně a v rozporu se zákonem.
Vyplývá to ze zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), kterou úřad po třech letech zveřejnil. Souhlas ke zveřejnění dali kriminalisté až letos v říjnu, poté co žalobci definitivně odložili vyšetřování hradních kauz spojených s kancléřem Vratislavem Mynářem, uvedl server iROZHLAS.cz.

Chyby na Hradě i v Lánech

Kontrola se týkala let 2019 – 2021 a zahrnovala Kancelář prezidenta republiky (KPR), Správu Pražského hradu i Lesní správu Lány. KPR podle kontrolorů hradila prezidentu Zemanovi soukromý soudní spor se Zdeňkem Šarapatkou ve výši 149 tisíc korun, ačkoli měl výdaje uhradit ze svého.

„Tímto jednáním byly u KPR zjištěny skutečnosti nasvědčující porušení rozpočtové kázně a kancelář nepostupovala hospodárně,“ uvedl NKÚ.

Kontroloři dále upozornili na chyby v účetnictví, zejména při evidenci státních vyznamenání v hodnotě 6,4 milionu korun a inventarizaci majetku.

Dělení zakázek i lov za hotové

Lesní správa Lány, tehdy vedená Milošem Balákem, se podle NKÚ dopustila účelového dělení zakázek. Objednávku sadebního materiálu za pět milionů korun v letech 2020 a 2021 rozdělila na čtyři menší smlouvy, ačkoli podle kontrolorů šlo o dvě veřejné zakázky, které přesáhly dvoumilionový limit pro malé zakázky.

NKÚ rovněž zjistil pochybení u právních služeb advokátky Jindřišky Koblihové, která figurovala i v kauzách vyšetřovaných policií. Balák navíc podle úřadu porušil zákon o střetu zájmů, když uzavřel nájemní smlouvu sám se sebou – jako ředitel Lesní správy i nájemce lánské hájenky.

Audit kritizuje také přijetí hotovostní platby 560 tisíc korun za lov v lánské oboře. Zákon přitom stanovuje, že platby nad 270 000 korun musí být provedeny bezhotovostně. „Mezi pozvanými hosty byly osoby, které nebyly ústavními činiteli ani oficiálními hosty prezidenta republiky,“ uvedl NKÚ.

Lesní správa podle kontrolorů pořádala i bezpoplatkové lovy, čímž porušila svou zřizovací listinu a neoprávněně snižovala výnosy z majetku státu.

Hrad po kontrole: chyby uznává

Kancelář prezidenta republiky výsledky kontroly v roce 2023 akceptovala, tedy na samém konci Zemanova mandátu. Podle NKÚ tak bylo potvrzeno, že Hrad a jeho organizace opakovaně porušovaly rozpočtovou kázeň a zásady hospodárnosti. Zpráva přináší nejucelenější pohled na hospodaření prezidentské kanceláře v období, kdy ji řídil Vratislav Mynář, a navazuje na kauzy, které v minulých letech řešila policie i státní zástupci.

