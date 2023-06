Mileniály i generaci Z trápí vysoké životní náklady. Češi se oproti světu ale méně strachují o stav planety

Pracovní strasti a slasti celkem 23 tisíc mileniálů a lidí generace Z ve 44 zemích zkoumá pravidelný průzkum poradenské společnosti Deloitte. Největším problémem jsou aktuálně vysoké náklady na životbytí, kvůli nimž se jim těžko plánuje budoucnost. Čechům narozdíl od většiny jejich vrstevníků v zahraničí nedělá tolik těžkou hlavu nezaměstnanost a méně je také trápí znečištění planety.

Největším aktuálním problémem, kterému v České republice čelí jak generace Z narozená na počátku tisíciletí, tak o něco starší mileniálové, jsou náklady na bydlení. Ty považuje za problém 45 procent mileniálů a 35 procent příslušníků generace Z.

Téměř polovina mileniálů i generace Z si myslí, že pokud se v následujících 12 měsících nezlepší stav ekonomiky, bude skoro nemožné si najít novou práci, požádat o zvýšení platu či o povýšení, založit rodinu nebo si pořídit dům. Aktuálně žije v Česku 37 procent zástupců generace Z a 34 procent mileniálů od výplaty k výplatě. To je ale výrazně méně než ve světě, kde tento problém sužuje něco málo přes polovinu lidí v obou skupinách.

Mileniálové začínají myslet na zdraví

Navzdory silné touze po lepší rovnováze mezi pracovním a soukromým životem si mnoho příslušníků generace Z (46 %) a mileniálů (37 %) bylo nuceno najít vedle hlavního zaměstnání další práci na částečný nebo plný úvazek, aby pokryli všechny své výdaje. V Česku přiznalo „vedlejšák“ 43 procent lidí z generace Z a 30 procent mileniálů.

Kromě ekonomické nejistoty trápí generaci Z politická nestabilita (28 %), u mileniálů je to zase zejména nedostatek financí (30 %). Vzhledem k postupnému stárnutí generace mileniálů, vnímá skoro pětina z nich i význam prevence zdravotní péče. Pro generaci Z je podstatnější hrozbou než nemoci ohrožení terorismem (18 %). Globální respondenti do svých odpovědí zahrnuli často také nezaměstnanost, ta ale české respondenty téměř netrápí.

Životní prostředí ovlivňuje kariéru

Snaha o udržitelnost ovlivňuje rozhodnutí o životním stylu, ale také ohledně kariéry. Šest z 10 příslušníků generace Z a mileniálů globálně uvedlo, že v uplynulém měsíci pociťovali úzkost ze stavu životního prostředí. A tak se právě to pro ně se stává jedním z významných faktorů při výběru zaměstnavatele. Více než polovina respondentů před nástupem do nové práce zkoumá dopad značky na životní prostředí. Jeden ze šesti respondentů už dokonce změnil zaměstnání nebo odvětví kvůli obavám o klima a přibližně čtvrtina respondentů řekla, že to plánuje v budoucnu.

Češi jsou v tomto směru zdrženlivější. Obavy o stav planety sdílí jen zhruba čtyři z deseti mileniálů a mladých z generace Z. To se ovšem týká i jejich zaměstnavatelů. Zatímco globálně uvedlo přes polovinu účastníků průzkumu, že jejich zaměstnavatel se už připravuje na takzvanou low-carbon ekonomiku, v Česku snižování uhlíkové stopy podle respondentů řeší jen třetina zaměstnavatelů. Češi například i v rámci Evropské unie mají pověst jednoho z nejméně „zelených“ národů.

