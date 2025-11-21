David Ondráčka: DOGE v Česku, je to reálné?
Česko potřebuje moderní státní aparát pro 21. století. Nová vláda — stejně jako každá před ní i po ní — má před sebou téma efektivity státu. Kdo dokáže udělat reálné kroky tímto směrem, získá politické body; téma v Česku leží ladem. Návrh programového prohlášení rodící se vlády v tomto směru mnoho konkrétního nepřináší. Chce to méně prezentací, méně komisí, méně chaosu a více skutečného řízení státu.
Cílem reformy nemá být vyhazování úředníků, ale to, aby konečně mohli dělat odbornou práci, kvůli které tam mají být. Cílem nemá být jen řezat stavy, redukovat počty a vyhazovat lidi, to za současného stavu agend situaci jen zhorší. Cílem je strategicky a domyšleně omezit zbytné agendy, optimalizovat je a využít dnešní technologie místo papírování. Kvalifikovaní úředníci pak mohou dělat skutečně kvalifikovanou práci a strategicky směřovat jednotlivé projekty, a ne se topit v nesmyslné vnitřní byrokracii. Z toho nakonec budou profitovat i politici, protože jejich priority, se kterými kandidují před voliče, se pak mohou skutečně mnohem lépe naplňovat do praxe.
Promyšleně a strtegicky ten proces řídit
Když se dnes mluví o digitalizaci a efektivitě, máme tady americký příklad DOGE (Department of Government Efficiency). Excentrik Musk sehrál v tomhle směru jen roli chaotika s motorovou pilou. DOGE se mu rozpadlo dřív, než stihl dopsat další tweet. Český stát si nemůže dovolit postup „pokud to bouchne, tak to opravíme cestou“. Zároveň Česko má výhodu: agendy státu a státní správy jsou už poměrně podrobně zmapované, analýzy vnitřních bariér nadbytečných agend existují. Stačí začít. Ale prosím, ať už to tentokrát není další parodie a „antibyrokratická komise“ jako za Klause.
Žádné externí porace
A hlavně: žádný „Deloitte“, nebo jiný outsourcing na externí poradce. Fakt už nepotřebujeme tým čerstvých absolventů, kteří se úředníků chodí ptát, co to je dotace, zakázka nebo spisová košilka. Prostě nemají ani páru, napíšou generickou prezentaci, spousty nesmyslných, ale dobře vypadajících slidů. Celé to bude stát 10 milionů a bude to úplně k ničemu.
Skutečná reforma musí být promyšlená a komplexní, a někdo ji musí celou dobu profesionálně řídit. Pokud by měl řídit ten proces navržený ministr vnitra Metnar, tak z toho bohužel nebude nic. Ten chlapík neví vůbec nic a je úplně prázdný, takže to bude zase na čtyři roky mrtvé téma.
A na okraj, pokud uslyšíte od politiků, že uděláme systemizaci a to bude ona reforma, tak prosím NE. To není cesta k efektivitě, ale nástroj na vyhazování úředníků, který reformu spíš ještě víc destabilizuje.
Potenciál AI ve státní správě
Potenciál AI i v této oblasti je neskutečný. Česko by mělo vymýšlet aplikace zaměřené právě na státní správu. AI může automatizovat rutinní úřední úkony, automatické vyžádání chybějících dokumentů, generování úředních šablon (výzvy, protokoly, oznámení), předvyplnění formulářů podle dostupných dat, nebo třeba vyhodnotit kompletnost žádosti. Personalizované instrukce přesně pro konkrétní případ.
Využití je velmi představitelně u prvních kol správních řízení, u stavebních řízení. Jasně odvolačky samozřejmě jsou jiná věc, správní uvážení je tam nutné. Nezmizí kontakt s lidmi – ale aby zmizela vnitřní byrokracie, která dnes zabíjí čas i energii.
Odpor bude vždy
Samozřejmě problémů, které bude nutné řešit, je mnohem víc. Třeba nedostatečná koordinace mezi úřady navzájem, resortimus a silná setrvačnost systému. A také každý řez vyvolává protitlak, odborům se to líbit nebude, odpor se zvedne okamžitě. Přesto je čas tento velký projekt začít. Česko potřebuje moderní státní aparát pro 21. století.