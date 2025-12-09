Fiala pogratuloval Babišovi. Předání vlády bude hladké, uvedl

Nový magazín právě vychází!

Premiér Petr Fiala (ODS)
Premiér v demisi Petr Fiala (ODS) blahopřál předsedovi ANO Andreji Babišovi ke jmenování předsedou vlády. Do jmenování zbytku kabinetu bude mít podle něj Babiš k dispozici vládní Hrzánský palác. Končící kabinet zajistí, aby předání vlády bylo zcela hladké, uvedl Fiala na sociální síti X.

Babiš se do funkce vrací po necelých čtyřech letech. Předsedou vlády byl jmenován potřetí. „Blahopřál jsem Andreji Babišovi ke jmenování předsedou vlády ČR. Do jmenování jeho vlády je mu a jeho týmu plně k dispozici vládní Hrzánský palác. Zajistíme, aby předání vlády proběhlo zcela hladce,“ uvedl Fiala.

Jmenování Babiše podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba nesmaže žádnou z dosud nezodpovězených otázek. „Naopak - zvyšuje váhu každé z nich. Jestli formální řešení, které zvolil, bude funkční ukáže až čas. Jedno ale zůstává jisté - my ho ani tentokrát vyvádět peníze z veřejných rozpočtů nenecháme,“ odkázal Hřib na prohlášení Babiše z minulého týdne, že akcie holdingu Agrofert bude spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce.

Podle šéfa lidovců Marka Výborného je v pořádku, že se stal Babiš premiérem, protože vyhrál volby a má ve Sněmovně většinu. „Uděláme všechno pro to, abychom příště vyhráli a tu odpovědnost za naši zemi nesli my,“ dodal.

Šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel uvedl, že Babiš vyhrál volby a nyní nastává řádné předání moci. „Teď by měl skončit s nenávistí vůči druhým, přestat označovat voliče Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) za fašisty a zajistit, aby ČR zůstala pevně ukotvena v NATO a EU, tak jako to bylo za naší vlády,“ napsal.

Prezident Petr Pavel (vpravo) jmenoval Andreje Babiše (ANO) předsedou vlády

Nejstarší premiér v historii: Babiš se vrací k moci

Politika

Prezident Petr Pavel na Pražském hradě jmenoval předsedu hnutí ANO Andreje Babiše premiérem. Do funkce se vrací po necelých čtyřech letech. Předsedou vlády byl jmenován potřetí, poté složil premiérský slib. Zbytek vlády, kterou vytvářejí ANO, SPD a Motoristé, by měl Pavel jmenovat zhruba do týdne.

Přečíst článek

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) a premiér Petr Fiala (ODS)

Lukáš Kovanda: Není kam utéct. Fialova vláda musí opravit rozpočet, i když je v demisi

Názory

Lukáš Kovanda

Mýtus o spálené zemi neplatí. Česká ekonomika patří k letošním premiantům

Premiér v demisi Petr Fiala s končícím ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (oba ODS)
Stanislav Šulc
sta

Prestižní magazín The Economist vydal pravidelný žebříček ekonomik členských států OECD. Česká ekonomika se v něm umístila na dělené čtvrté až šesté příčce, přičemž za sebou zanechala většinu zemí včetně USA, Polska či Německa. Nejlepšího výkonu za první tři čtvrtletí podle magazínu dosáhlo Portugalsko.

Řada populistických politiků po celém světě se snaží vykreslovat jejich zemi jako upadající stát v problémech. Česku se tento trend před volbami také nevyhnul. Přitom realita je mnohdy zásadně jiná. Prestižní magazín The Economist proto pravidelně zveřejňuje srovnání výkonů národních ekonomik, které není postaveno jen na značně zavádějícím údaji o meziročním růstu HDP, ale jež kombinuje právě růst ekonomiky, nezaměstnanost, počet pracovních míst, inflaci jádrovou i celkovou a také růst akcií na místní burze.

Takové srovnání umožňuje poměřovat skutečné bohatnutí daných zemí, přičemž Economist porovnává země v OECD, kterých jsou čtyři desítky. Na první příčce v tabulce po třetím čtvrtletí se umístilo Portugalsko, následované Irskem a Izraelem.

To nejzajímavější ale je na děleném šestém místě. Tam se totiž spolu s Řeckem umístila Česká republika.

„Česko a Kolumbie dosáhly velmi dobrých výsledků v růstu ekonomiky a nových pracovních příležitostí. Díky tomu se dostaly do první třetiny našeho žebříčku,“ uvedl The Economist.

Až za Českem se tak umístily lídři globální ekonomiky jako USA (17.), Německo (20.) nebo Polsko (10.). Mimochodem Slovensko celý žebříček uzavírá na 36. pozici.

video

Dluhopisomat kultivuje český trh s firemními dluhopisy, říká Petr Cimala ze skupiny CFG

Newstream TV

Dluhopisomat funguje na trhu od roku 2018. Původně to byl inzertní portál, kde bylo možné nalézt informace o dluhopisech. Výrazně se podílel na transformaci trhu firemních dluhopisů.

Dalibor Martínek

Česká burza mezi lídry světa

Economist upozorňuje, že ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku se globální ekonomika zásadněji nemění. Nezaměstnanost je stabilní, akcie naopak dosáhly rekordních výšin. Jediná oblast, která podle Economistu může světovým lídrům nadále činit potíže, je inflace.

Česko pak spolu s Jižní Koreou, Slovinskem a Izraelem patří také k lídrům statistik růstu místní burzy. Kdo letos vsadil na index PX, ten se dočkal výnosu více než 46 procent, což je jeden z nejlepších výsledků na světě. A při započítání dividendových výnosů by byl výsledek ještě lepší.

Právě pohyby na burze přitom srazilo v celkovém pořadí výrazně dolů například Dánsko, jehož index klesl o téměř 30 procent, což souvisí s propadem cen akcií společnosti Novo Nordisk.

stánek s kapry

Dalibor Martínek: Je tu klíčové téma Vánoc. Jak správně zabít kapra

Názory

Pražští Piráti našli nové téma. Kromě faktu, že zdemolovali pražskou dopravu a všichni Pražané se modlí za odchod Zdeňka Hřiba do vyšší politiky, kde naštěstí budou Piráti bezvýznamní a nemohou páchat škodu, se před Vánocemi pouštějí do ochrany kaprů.

Dalibor Martínek

Smartwings

Pegasus akvizicí Smartwings posiluje pozici mezi nízkonákladovými aerolinkami

Zprávy z firem

Turecké nízkonákladové aerolinie Pegasus se akvizicí tuzemských Smartwings snaží zejména posílit svoji pozici na evropském trhu nízkonákladových leteckých dopravců. Investoři jejich snaze tleskají, neboť dnes dopoledne akcie letecké společnosti přidávají na burze v Istanbulu až zhruba čtyři procenta. 

Lukáš Kovanda

Úřad práce

AI nahradí miliony pracovních míst. Čeká nás masová nezaměstnanost? S neschopnou vládou možná ano

Politika

Karel Pučelík

Trump podmínečně povolí vývoz čipů Nvidia H200 do Číny

Americký prezident Donald Trump
Bílý dům za určitých podmínek povolí vývoz čipů H200 společnosti Nvidia do Číny. Americký prezident Donald Trump to uvedl na své sociální síti Truth Social. Doplnil také, že o tom již informoval čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, který na zprávy reagoval pozitivně. Společnost bude moci podle agentur prodávat vyspělý čip používaný k vývoji umělé inteligence pouze předem schváleným zákazníkům.

„Tato politika podpoří americká pracovní místa, posílí americký průmysl a přinese výhody americkým daňovým poplatníkům,“ napsal Trump. Ministerstvo obchodu podle něj nyní dokončuje podrobnosti. V příspěvku také uvedl, že Spojené státy budou za každý takto prodaný čip vybírat poplatek. „Stejný přístup bude platit pro AMD, Intel a další velké americké společnosti,“ doplnil Trump.

Nvidia v prohlášení uvedla, že rozhodnutí prezidenta vítá, protože podpoří domácí výrobu. Prověřování zákazníků ministerstvem obchodu navíc podle společnosti zajistí rovnováhu mezi ekonomickými a národními bezpečnostními prioritami.

Čip označovaný jako H200 není podle agentury AP nejmodernějším produktem americké společnosti. Vývoz takových čipů s názvem Blackwell i připravovaného Rubin Trump neschválil.

Schválení vývozu tohoto typu čipů podle AP ukazuje na rostoucí vliv generálního ředitele společnosti Jensena Huanga a jeho blízký vztah s Trumpem. Agentura píše, že existují obavy, aby Čína nenašla způsoby, jak tyto čipy využít k vývoji vlastních produktů umělé inteligence představujících riziko pro národní bezpečnost USA.

Emise Googlu za posledních pět let vzrostly o polovinu, stojí za tím AI

Google se drápe na vrchol. Po zádech Nvidie

Zprávy z firem

Hodnota Alphabet, mateřská firma gigantu Googlu, se dostala těsně k hranici 4 bilionů dolarů. Nad ní jsou jen dvě firmy, Apple a Nvidia. A právě Nvidii teď Google těžce dýchá za krk.

Tereza Zavadilová

Šéf Tesly Elon Musk

Timur Barotov: Akcionáři Tesly kývli na „bilionový“ balík pro Muska. Ten to ale nebude mít snadné

Názory

Akcionáři Tesly schválili bezprecedentní odměnu až za 1 bilion dolarů pro Elona Muska, ale její vyplacení je podmíněno extrémně náročnými cíli – a hlavním motivem je posílení Muskova vlivu v Tesle, aby nemohl být snadno odstaven v kritických momentech, říká v komentáři analytik BHS Timur Barotov.

Timur Barotov

Americká banka Goldman Sachs

Týden tradera: Hvězda jménem Goldman Sachs. Banka ve čtvrtletí dosáhla výjimečných výsledků

Trhy

Kryštof Míšek

