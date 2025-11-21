Český slavík má nové vítěze: Kapelou roku je Kabát, zpěvačkou Farna, zpěvákem Noid Bárta, objevem Dang
Hlavní cenu Absolutní slavík s nejvyšším počtem hlasů získala zpěvačka Ewa Farna. Generálním partnerem soutěže a sponzorem byla Trinity Bank.
Českého slavíka v kategorii hudební skupina letos opět získala kapela Kabát. Pro severočeskou formaci je to 15. prvenství v této anketě. Zpěvákem roku je Václav Noid Bárta, zpěvačkou Ewa Farna, která ocenění získala již počtvrté. Slavnostní udílení cen se konalo v pražském Foru Karlín, generálním partnerem populární hudební události byla už popáté Trinity Bank. Její zakladatel Radomír Lapčík spolu s ředitelem TV Nova Danielem Grundem předali hlavní cenu Absolutního slavíka Ewě Farné.
Objevem roku se stal zpěvák Renne Dang. Trinity Bank zaštítila i tuto kategorii . „Pevně věříme, že mladé talenty si zaslouží podporu a pomoc na cestě k úspěchu. I proto jsme se v letošním ročníku Českého slavíka opět rozhodli podpořit kategorii Trinity Bank Objev roku a jejího vítěze odměnit částkou 200 tisíc korun,“ uvádí Radomír Lapčík, zakladatel Trinity Bank. Dang uvedl, že získané peníze použije na dobročinné účely, na podporu duševního zdraví.
„Trinity Bank je už pátým rokem hrdým partnerem výjimečné ankety Český slavík. Máme z této spolupráce skutečně radost. Jako ryze české bance nám dává smysl být součástí legendární hudební události, která má v Česku dlouhou tradici a své pevné místo. Těší nás, že jako generální partner tohoto večera můžeme podpořit naši kulturu a pomoci českým slavíkům k úspěchu,“ vysvětlil Radomír Lapčík. Předal také tradiční výhru jednomu z hlasujících, který získal luxusní vůz Mercedes.
V Síni slávy Mišík
Vladimír Mišík se stává po Jiřím Suchém, Václavu Neckářovi a Martě Kubišové čtvrtým, kdo vstoupí do Síně slávy ankety. Osmasedmdesátiletý hudebník čelí zdravotním problémům, které mu znesnadňují pohyb a neumožňují hru na kytaru. Naposledy vystupoval před pěti lety.
Na vyhlášení zazpívali Václav Noid Bárta se skupinou Dymytry, Monika Absolonová, Richard Krajčo, Ben Cristovao, Dara Rolins, O5 & Radeček, Čechomor, Lenka Dusilová, Drupi a skupina Lucie. Marta Jandová, Milan Peroutka a Felix Slováček mladší uctí památku zesnulé zpěvačky a herečky Anny Julie Slováčkové.
V loňském roce se objevem roku stal zpěvák Sofian Medjmedj, v kategorii Hip Hop & Rap zvítězil Calin a skupinou roku byla kapela Kabát. Zpěvákem roku se stal Marek Ztracený, zatímco zpěvačkou roku a absolutním slavíkem stejně jako letos Ewa Farna. Do Síně slávy vstoupila Marta Kubišová.
Celonárodní anketu o nejpopulárnějšího zpěváka, zpěvačku a hudební skupinu vymysleli v roce 1962 v tehdejší redakci časopisu Mladý svět. Do roku 1991 nesla název Zlatý slavík. V minulosti se anketa potýkala s kauzami ohledně nejasností v hlasování. Práva na pořádání ankety nyní vlastní TV Nova.
Pozn. red. Majitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz a magazínů Newstream Club a Realitní Club.
Ryze česká tradiční banka Trinity Bank se s populární hudební anketou Český slavík propojila již potřetí. Vítěze má také soutěž o luxusní Mercedes.
Trinity Bank opět podpořila Českého slavíka
Enjoy
Ryze česká tradiční banka Trinity Bank se s populární hudební anketou Český slavík propojila již potřetí. Vítěze má také soutěž o luxusní Mercedes.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.