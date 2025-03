Koalice Spolu zahájila kampaň. Fiala chce získat 30 procent

Koalice Spolu chce být volbou pro všechny, kdo mají obavy, co může přinést aktuální změna světového řádu. Před podpisem smlouvy mezi ODS, KDU-ČSL a TOP 09 o společné kandidatuře v podzimních sněmovních volbách to v Praze řekl premiér Petr Fiala (ODS). Teď je čas stát na správné straně, doplnil v odkazu na hlavní heslo první fáze kampaně Spolu, kterou trojice stran představila.

Bez vítězství koalice Spolu v posledních sněmovních volbách by bylo Česko podle Fialy jinou zemí. Stát by se zadlužoval, nezkrotil inflaci, nevznikla by důchodová reforma, občané by měli problémy v energetické krizi. „Nejsme bez chyby, nepodařilo se nám zdaleka všechno, co jsme chtěli. Mezi našimi voliči jsou i ti, které jsme zklamali. Jsme si toho vědomi a mrzí nás to,“ připustil Fiala. V tom hlavním však podle něj koalice Spolu obstála, zvládla soubor krizí a výzev a splnila současně významnou část svého programu.

Spolu chce zemi, kde se žije dobře, v bezpečí, kde se daří ekonomice a která ctí demokratické hodnoty, vypočítala před podpisem smlouvy šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Jako milníky připomenula listopad 1989, zapojení země do Severoatlantické aliance a Evropské unie. Podle šéfa lidovců Marka Výborného volby rozhodnou, zda bude ČR součástí států, které berou vážně svou budoucnost a bezpečnost.

Spolupráce s ANO? Vyloučeno

Fiala i další řečníci často kritizovali politiky opozičního hnutí ANO, jejich postoje k válce na Ukrajině či bezpečnosti. Podle Fialy ANO představuje nezodpovědnou populistickou politiku, vyloučil vzájemnou spolupráci. „Můžeme se naštěstí jen dohadovat a mít oprávněný strach, čí zájmy by zvítězily u současných opozičních politiků, kdyby museli čelit ve vládě aktuálním mezinárodním krizím - ruské invazi na Ukrajinu, odklonu USA od Evropy, potřebě budovat silnou armádu. Představa, že nyní ve vládě sedí ANO třeba s SPD nebo komunisty, je mrazivá,“ řekl.

Nejen proto má podle něj hluboký smysl, aby koalice Spolu pokračovala dál. Koalice má být volbou pro ty, kdo mají obavy, co může v dalších letech přinést Česku změna světového řádu. „Je zde pro všechny, kteří věří, že budoucnost naší země je v parlamentní demokracii, tržním hospodářství a úzké spolupráci demokratických evropských zemí,“ uvedl Fiala. Chce být volbou pro všechny, kdo chtějí moderní ekonomiku a stát, doplnil.

Bezpečná země i dostupné bydlení

Uskupení jde do sněmovních voleb se sedmi základními programovými pilíři. Mezi ně podle premiéra patří na prvním místě bezpečný stát jako základna pro rozvíjení dalších oblastí. Dál koalice voličům slíbuje dostupné bydlení a podporu výstavby, hospodářský růst a ekonomickou prosperitu, moderní školství, fungující a efektivní stát, rozvoj venkova a trvale udržitelného zemědělství a informačně propojené zdravotnictví.

Koalice dnes také zahajuje kontaktní kampaň Rozhodněme Spolu, její první fáze má skončit v dubnu. Představeno bylo i zjednodušené logo a nový vizuální styl, ve kterém modrou barvu nahradily výrazná zelená, meruňková a bílá.

Starostové jako přirozený partner

Premiér Fiala se vyjádřil i k možným povolebním koalicím s tím, že otevřený je i debatě s Piráty. Řeč však přišla především na STAN. „Přirozeným partnerem zůstávají Starostové, věřím, že na tomto půdorysu půjde sestavit novou vládu,“ uvedl.

Rakušan uvedl, že start kampaně Spolu dnes nesledoval, takže ho nechce komentovat. „Pokud jde o povolební spolupráci, dlouhodobě říkáme, že naším cílem je uspět tak, aby bylo možné po volbách sestavit opět nepopulistickou prozápadní vládu. Spolu a jednotlivé strany této koalice jsou přirozenými partnery pro takovou vládu,“ sdělil ministr vnitra.

Na financování kampaně Spolu se bude ODS podílet 55 procenty, KDU-ČSL a TOP 09 dodají po 22,5 procenta výdajů, které nepřekročí limit stanovený zákonem 90 milionů korun, stojí v koaliční smlouvě.

Průzkumy připisují půl roku před očekávaným termínem voleb koalici Spolu druhé místo s výrazným odstupem za opozičním hnutím ANO. Fiala dlouhodobě tvrdí, že důležitý bude finiš kampaně a chce pro Spolu získat 30 procent hlasů.

Poslední sněmovní volby v říjnu 2021 koalice Spolu vyhrála o 0,67 procentního bodu před hnutím ANO, což byl nejtěsnější rozdíl mezi vítězem a druhým v pořadí v historii obsazování dolní parlamentní komory. Vládní koalici později Spolu uzavřelo se STAN a Piráty, kteří z vlády odešli loni v říjnu.

