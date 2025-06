Česko radiokomunikace se ucházejí o AI gigafactory za miliardy

Obrovská počítačová centra, která chce postavit Evropská unie, mají pomoci posílit pozici EU v globální konkurenci v AI.

České Radiokomunikace (ČRa) podaly k Evropské komisi projekt na vybudování jednoho ze zvažovaných velkých evropských datových center pro umělou inteligenci, tzv. AI gigafactory. Stát by mělo v Praze na Zbraslavi, kde už Radiokomunikace na pozemku po bývalých vysílačích datové centrum budují. Vyplývá to z tiskové zprávy ministerstva průmyslu a obchodu a vyjádření ČRa.

„V tuto chvíli finišují přípravy na stavbu datového centra v lokalitě Praha Zbraslav na našem vlastním pozemku s dostatečnou kapacitou sítí – Prague Gateway DC, které bude patřit k největším a nejmodernějším v regionu, proto se zcela logicky nabízí zapojení ČRa do projektu AI Gigafactory,“ uvedl generální ředitel Radiokomunikací Miloš Mastník. Po téměř třech letech příprav plánují Radiokomunikace příští týden zahájit výkopové práce.

Obrovská počítačová centra, která chce postavit Evropská unie, mají pomoci posílit pozici EU v globální konkurenci v AI. V rámci iniciativy AI Continent je pro tzv. AI gigatovárny vyčleněno až 20 miliard eur (téměř 496 miliard korun), přičemž 65 procent nákladů má pokrýt soukromý investor. Po celé Evropě by mělo vzniknout pět AI gigafactory a několik menších center.

Podle ministra průmyslu a obchodu Lukáše Vlčka (STAN) umělá inteligence zásadně proměňuje nejen průmysl, ale i celou společnost. „Proto vítáme iniciativu ČRa, která se hlásí k evropské výzvě a sleduje ambiciózní, ale zároveň velmi realistický cíl – vytvořit špičkovou výpočetní infrastrukturu v Česku. Tento projekt má potenciál přinést nové investice, odborné kapacity i inovace do české ekonomiky,“ uvedl ministr. Projekt je podle něj v souladu s cíli Národní strategie umělé inteligence ČR 2030 a je již součástí návrhu Akčního plánu 2025+, který MPO připravilo a který obsahuje 86 opatření.

Evropská komise spolu s Evropským společným podnikem pro vysoce výkonnou výpočetní techniku (EuroHPC JU) vyzvala 9. dubna letošního roku veřejné i soukromé subjekty, aby se zapojily do konzultace o budoucnosti AI Gigafactories. Jde o rozsáhlá zařízení, jejichž smyslem je poskytovat kapacity a podílet se na vývoji a trénování složitých AI modelů. Mají integrovat masivní výpočetní výkon na úrovni 100 000 pokročilých AI procesorů. V české žádosti je kromě Českých Radiokomunikací dále zapojeno i české superpočítačové centrum IT4Innovations.

Mít v Česku takto špičkový výpočetní výkon by podle vládního zmocněnce pro AI Jana Kavalírka představovalo zásadní přínos nejen pro český AI výzkum, ale i celý průmysl. „Nyní začneme spolu s investorem jednat s Evropskou komisí o dalších detailech projektu, zároveň již jednáme s dalšími státy o možných konsorciích. Rádi bychom vytvořili společnou silnou finální žádost za CEE region (střední a východní Evropa). Věříme, že šance jsou vysoké,“ dodal.

Budované datové centrum Českých Radiokomunikací na Zbraslavi má být největší v Česku a jedno z největších v regionu. Má plánovanou kapacitu 2500 serverových racků a příkon 26 megawattů. Ten je možné dále navýšit až na požadovaných 100 megawattů. Zprovoznění centra v původní velikosti je plánované v příštím roce.

Široké zavedení umělé inteligence by přineslo české ekonomice dodatečných 250 miliard ročně Money Umělá inteligence funguje jako ekonomická páka. Česko by mohlo díky jejímu koordinovanému zavádění zvýšit své HDP zhruba o 250 miliard korun ročně. Zhruba 90 procent tohoto přínosu přitom připadne na malé a střední firmy. Vyplývá to z akčního plánu, který tento týden představila asociace AI Chamber, která sdružuje start-upy, korporace, organizace a nevládní organizace zaměřené na AI z regionu střední a východní Evropy. ČTK Přečíst článek

Miliardář Strnad sází na AI. Chystá se nakupovat technologické startupy Zprávy z firem Zbrojařská a strojírenská skupina Czechoslovak Group (CSG) miliardáře Michala Strnada založila subdivizi CSG AI, jejímž cílem je zlepšovat stávající nástroje umělé inteligence a vyvíjet nové. V plánu jsou ale také akvizice start-upů a společností, které se umělé inteligenci věnují. nst Přečíst článek