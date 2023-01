Zdaňte nás, žádá lídry v Davosu dvě stě miliardářů. Je mezi nimi i dědička impéria Disney

Není to vtip. Společenská odpovědnost některých velmi movitých lidí je vede tak daleko, že již před lety dali dohromady nevládní uskupení Patriotic Millionaires s cílem prosadit vyšší daně bohatým a ultrabohatým lidem ve světě s cílem zlepšit podmínky těch méně movitých. A nyní se dvě stovky z nich včetně dědičky zábavního impéria Disney či herce Marka Ruffala obrátili na ekonomickou elitu shromážděnou na tradičním summitu v Davosu, aby se opět plánem na vyšší daně pro superbohaté zabývali, napsal server CNBC.

Reklama

Více než 200 milionářů z celého světa vyzvalo účastníky Světového ekonomického fóra v Davosu, aby pomohli zmírnit rostoucí životní náklady běžných domácností zdaněním superbohatých. „Zdaňte nás a udělejte to hned,“ napsali v otevřeném dopise pro účastníky tradičního summitu ve švýcarském letovisku, o kterém informoval server CNBC.

Je to jednoduchá ekonomika se zdravým rozumem a investice do našeho společného dobra a lepší budoucnosti, kterou si všichni zasloužíme. A jako milionáři tuto investici chceme udělat,“ uvedli milionáři v dopise adresovaném účastníkům elitního ekonomického summitu v Davosu.

Ruský vpád na Ukrajinu uvrhl do chudoby další čtyři miliony dětí, varuje OSN Politika Dopady války, kterou Rusko rozpoutalo na Ukrajině, a následné rostoucí inflace uvrhly do chudoby další čtyři miliony dětí ve východní Evropě a Střední Asii. Oproti roku 2021 žije nyní v chudobě o 19 procent více dětí, uvedl ve zprávě Dětský fond OSN (UNICEF). Studie zahrnuje data z 22 zemí regionu včetně Ruska, Ukrajiny, Běloruska, balkánských a kavkazských států a středoasijských republik. ČTK Přečíst článek

Patriotic Millionaires – kteří se označují jako „skupina Američanů s vysokým čistým jměním, kteří sdílejí hluboké obavy z destabilizující úrovně nerovnosti v Americe“ – požadovali podobná opatření již ve své loňské kampani. Jejich dopis podpořily i další podobné organizace, jako například Tax Me Now a Millionaires for Humanity. Dopis varuje politiky a nejvlivnější byznysmeny před „dobou extrémů“, která se vyznačuje rostoucí chudobou, majetkovou nerovností, antidemokratickým nacionalismem a zmenšujícími se příležitostmi pro běžné zaměstnance vydělat si na živobytí.

Budování spravedlivé ekonomiky

Dopis zpochybňuje poslání Světového ekonomického fóra a kritizuje absenci konkrétních opatření, které by z něj měly vzejít. „Současný nedostatek opatření je vážně znepokojující. Setkání ‘globální elity’ v Davosu k diskusi o ‘spolupráci v roztříštěném světě’ nemá smysl, pokud nezpochybníte základní příčinu rozdělení společnosti. Obrana demokracie a budování spravedlivější ekonomiky vyžaduje akci právě teď – to není problém, který můžeme nechat řešit naše děti,“ míní celkem 206 signatářů dopisu z 12 zemí včetně dědičky zábavního impéria Abigail Disney (na hlavním snímku) či herce Marka Ruffala.

Chudým zemím hrozí bankroty Trhy Rostoucí ceny potravin, energií a vysoké úrokové sazby tlačí chudší země ke zdi. Řada z nich brzo nebude mít na splácení svých dluhů. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Reklama

„Extrémní bohatství požírá náš svět zaživa. Podkopává naše demokracie, destabilizuje naše ekonomiky a ničí naše klima,” řekla Disney. „Ale přes všechny ty řeči o řešení světových problémů odmítají účastníci Davosu diskutovat o jediné věci, která může mít skutečný dopad – zdanění bohatých,” míní.

Davos je fraška, míní dědička Disney

„Byla jsem v Davosu. Seděla jsem ve stejné místnosti s některými z nejbohatších a nejmocnějších lidí na světě, když mluvili o tom, jak mohou něco změnit. Takže to mohu říci z vlastní zkušenosti – Davos je fraška. Dokud účastníci Davosu nezačnou mluvit o zdanění bohatých, celé shromáždění zůstane velmi veřejným příkladem toho, jak jsou ve skutečnosti mimo,“ prohlásila.

Studie vytvořená organizací Patriotic Millionaires zjistila, že progresivní roční daň z bohatství – modelovaná ve výši dvou procent pro jednotlivce s majetkem v hodnotě pět milionů dolarů, tří procent pro osoby s 50 miliony dolary a pěti procenty pro ultrabohaté s více než miliardou dolarů – by mohla v roce 2022 přinést více než 1,7 bilionu dolarů. To by z chudoby vytrhlo dvě miliardy lidí.

Ceny potravin rostou nejen v Česku. Jídlo je ve světě nejdražší v historii Money Světové ceny potravin loni vzrostly na rekord. Souhrnný index, který sleduje ceny obilovin, rostlinných olejů, mléčných výrobků, masa a cukru na mezinárodních trzích, se v průměru zvýšil o 14,3 procenta na 143,7 bodu. To je nejvíce od roku 1990, kdy se index začal sledovat. Ve své zprávě to uvedla Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO). ČTK Přečíst článek

Nejbohatší procento obyvatel světa nashromáždilo za poslední dva roky téměř dvě třetiny veškerého nového globálního bohatství a nashromáždilo 26 bilionů dolarů ze 42 bilionů dolarů vytvořených v tomto období, zjistila organizace Oxfam bojující proti chudobě v nedávné zprávě.

Prohlášení přichází v době, kdy domácnosti po celém světě se snaží udržet krok s rostoucími životními náklady v důsledku pandemie COVID-19, zpřísňování měnových politik kvůli rapidní inflaci a zdražování pohonných hmot v důsledku protiruských sankcí kvůli invazi Kremlu na Ukrajinu, podotkla CNBC.